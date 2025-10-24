https://anlatilaninotesi.com.tr/20251024/trump-zelenskiy-uzerinde-baski-kurmanin-yollarini-ariyor-1100436087.html
'Trump, Zelenskiy üzerinde baskı kurmanın yollarını arıyor'
'Trump, Zelenskiy üzerinde baskı kurmanın yollarını arıyor'
24.10.2025
ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Matthew Whitaker, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ukrayna'daki çatışmanın çözümü için yalnızca Rusya'ya değil, aynı zamanda Vladimir Zelenskiy'e de baskı uygulamanın yollarını aramaya devam ettiğini açıkladı. Whitaker yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
ABD’nin NATO Daimi Temsilcisi Matthew Whitaker, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Ukrayna’daki çatışmanın çözümü için yalnızca Rusya’ya değil, aynı zamanda Vladimir Zelenskiy’e de baskı uygulamanın yollarını aramaya devam ettiğini açıkladı.
Whitaker yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
“Başkan Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin üzerinde baskı kurmaya devam etmenin yollarını araştırıyor. Ayrıca, oldukça açık konuşmak gerekirse, Vladimir Zelenskiy üzerinde de baskı kurarak her iki tarafı da müzakere masasına oturtmak ve ateşkes konusunda anlaşmaya varmalarını sağlamak istiyor”