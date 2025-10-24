https://anlatilaninotesi.com.tr/20251024/trump-zelenskiy-uzerinde-baski-kurmanin-yollarini-ariyor-1100436087.html

'Trump, Zelenskiy üzerinde baskı kurmanın yollarını arıyor'

ABD’nin NATO Daimi Temsilcisi Matthew Whitaker, Trump’ın Ukrayna çatışmasını sona erdirmek için hem Putin’e hem de Zelenskiy’e baskı kurma yolları aradığını... 24.10.2025, Sputnik Türkiye

ABD’nin NATO Daimi Temsilcisi Matthew Whitaker, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Ukrayna’daki çatışmanın çözümü için yalnızca Rusya’ya değil, aynı zamanda Vladimir Zelenskiy’e de baskı uygulamanın yollarını aramaya devam ettiğini açıkladı. Whitaker yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

