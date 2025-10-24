Türkiye
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
'Trump, Zelenskiy üzerinde baskı kurmanın yollarını arıyor'
'Trump, Zelenskiy üzerinde baskı kurmanın yollarını arıyor'
ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Matthew Whitaker, Trump'ın Ukrayna çatışmasını sona erdirmek için hem Putin'e hem de Zelenskiy'e baskı kurma yolları aradığını...
ABD’nin NATO Daimi Temsilcisi Matthew Whitaker, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Ukrayna’daki çatışmanın çözümü için yalnızca Rusya’ya değil, aynı zamanda Vladimir Zelenskiy’e de baskı uygulamanın yollarını aramaya devam ettiğini açıkladı. Whitaker yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
abd, matthew whitaker, donald trump, vladimir zelenskiy, ukrayna, rusya
04:47 24.10.2025
ABD’nin NATO Daimi Temsilcisi Matthew Whitaker, Trump’ın Ukrayna çatışmasını sona erdirmek için hem Putin’e hem de Zelenskiy’e baskı kurma yolları aradığını söyledi.
ABD’nin NATO Daimi Temsilcisi Matthew Whitaker, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Ukrayna’daki çatışmanın çözümü için yalnızca Rusya’ya değil, aynı zamanda Vladimir Zelenskiy’e de baskı uygulamanın yollarını aramaya devam ettiğini açıkladı.
Whitaker yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
“Başkan Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin üzerinde baskı kurmaya devam etmenin yollarını araştırıyor. Ayrıca, oldukça açık konuşmak gerekirse, Vladimir Zelenskiy üzerinde de baskı kurarak her iki tarafı da müzakere masasına oturtmak ve ateşkes konusunda anlaşmaya varmalarını sağlamak istiyor”
