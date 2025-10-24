https://anlatilaninotesi.com.tr/20251024/eski-beyaz-saray-danismani-abdnin-rus-petrol-sirketlerine-uyguladigi-yaptirimlar-kendini-vurabilir-1100441696.html

Eski Beyaz Saray danışmanı: ABD’nin Rus petrol şirketlerine uyguladığı yaptırımlar kendini vurabilir

Eski Beyaz Saray danışmanı: ABD'nin Rus petrol şirketlerine uyguladığı yaptırımlar kendini vurabilir

24.10.2025

Eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde enerji kaynaklarından sorumlu bakan yardımcılığını yapan Amos Hochstein, Rus petrol şirketlerine yönelik uygulanan yaptırımların, ABD için öngörülemeyen ve tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini söyledi.Financial Times gazetesi, dünya petrol pazarında fazlalık yaşanmasının, ABD Başkanı Donald Trump'ın enerji diplomasisine yönelik ihtiyatlı yaklaşımını tersine çevirmesine ve Rusya'nın en büyük iki petrol üreticisine yaptırımlar uygulamasına fırsat verdiğini yazdı.Eski ABD Enerji Kaynaklarından Sorumlu Bakan Yardımcısı ve halihazırda TWG Global yatırım şirketinin yönetici ortağı olan Amos Hochstein, gazeteye yaptığı açıklamada, “Fiyat önemli ölçüde artarsa, Rusya'nın yaptırımlardan kaynaklanan tüm kayıpları fiyat artışıyla telafi edilir. Fiyat çok fazla artarsa, Ruslar kazançlı çıkar, Amerikan tüketiciler ve müttefiklerimiz ise kaybeder” ifadesini kullandı.Daha önce ABD Hazine Bakanlığı, Rus petrol devleri Rosneft ve Lukoil ile bu şirketlerin 34 yan kuruluşunu yeni yaptırım paketine dahil etmişti.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rus şirketleri Rosneft ve Lukoil'e uygulanan yeni yaptırımların, bu tür kısıtlamalara karşı sağlam bir bağışıklık geliştirmiş olan Rusya için sorun teşkil etmeyeceğini açıklamıştı. Zaharova, bu yaptırımların, Ukrayna sorununun çözüme kavuşturulması konusu dahil olumsuz sinyal gönderdiğini kaydetmişti.

