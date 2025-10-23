https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/kanada-basbakani-carney-abdye-guvenemeyiz-ihracatimizi-cesitlendirmeliyiz-1100412142.html
Kanada Başbakanı Carney: Kanada, ABD dışındaki ihracatını iki katına çıkaracak
Kanada Başbakanı Carney: Kanada, ABD dışındaki ihracatını iki katına çıkaracak
23.10.2025
Kanada Başbakanı Mark Carney, ülkesinin dış ticarette ABD'ye olan bağımlılığını azaltmak için kapsamlı bir strateji başlattı. Carney, yaptığı açıklamada Kanada’nın önümüzdeki 10 yıl içinde ABD dışındaki ihracatını iki katına çıkarmayı hedeflediğini söyledi. Washington yönetiminin son dönemde artan gümrük tarifelerinin yatırımları durma noktasına getirdiğini vurgulayan Carney, “Artık tek bir dış ortağa güvenemeyiz” ifadelerini kullandı. Başbakan Carney, ABD’nin uyguladığı çelik, otomotiv ve kereste tarifelerinin bu sektörlerdeki işçileri doğrudan etkilediğini belirterek şunları söyledi:Carney, ABD Başkanı Donald Trump’ın “Kanada 51. eyalet olabilir” şeklindeki açıklamasının ekonomik baskıların simgesi haline geldiğini belirterek, “ABD ile yıllardır süregelen yakın ekonomik ilişki dönemi artık sona erdi” dedi. Kanada Başbakanı, ABD’nin tarifeleri “Büyük Buhran döneminden bu yana görülen en yüksek seviyelere” çıkardığını belirterek, ülkesinin Asya pazarlarıyla ilişkilerini güçlendireceğini söyledi.“Hindistan ve Çin gibi küresel güçlerle yeniden temas kuruyoruz” diyen Carney, Kanada’nın dünyanın en büyük enerji ihracatçılarından biri olduğunu hatırlatarak, ülkesinin dünyada üçüncü en büyük petrol, dördüncü en büyük doğal gaz rezervine sahip olduğunu ifade etti.ABD ile Kanada arasındaki serbest ticaret anlaşması 2026’da yeniden gözden geçirilecek. Carney, “Ekonomimizi birkaç ayda dönüştüremeyiz, bu zaman ve fedakarlık gerektirecek” sözleriyle, bu süreçte ekonominin yeniden yapılandırılması için fedakarlık gerekebileceğini vurguladı.
Kanada Başbakanı Carney: Kanada, ABD dışındaki ihracatını iki katına çıkaracak
12:06 23.10.2025 (güncellendi: 12:45 23.10.2025)
