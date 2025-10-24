https://anlatilaninotesi.com.tr/20251024/son-dakika-haberleri-rubio-hamas-da-unrwa-da-gazzenin-geleceginde-yer-alamaz-1100452876.html

Rubio: Hamas da UNRWA da Gazze’nin geleceğinde yer alamaz

Rubio: Hamas da UNRWA da Gazze’nin geleceğinde yer alamaz

Sputnik Türkiye

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, gazetecilere yaptığı açıklamada Gazze’nin askerden arındırılacağını ve Hamas’ın gelecekteki Gazze yönetiminde hiçbir rolü... 24.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-24T14:10+0300

2025-10-24T14:10+0300

2025-10-24T14:51+0300

i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi

marco rubio

gazze

i̇srail

batı şeria

hamas

birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa)

ortadoğu

abd

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/18/1100452720_0:9:1024:585_1920x0_80_0_0_8be2d972b77e6322269a5d2344cda50a.jpg

Rubio ayrıca, kısa süre önce Uluslararası Adalet Divanı tarafından çürütülen İsrail hükümetinin iddiasını yineleyerken, Birleşmiş Milletler’in Filistinli mültecilere yardım ajansı olan UNRWA’yı 'Hamas’ın bir uzantısı' olarak tanımladı.'Batı Şeria yasası barış sürecine tehdit' Bakan Rubio, İsrail parlamentosunun işgal altındaki Batı Şeria’nın ilhakını onaylayan yasanın da “Gazze’deki barış sürecine tehdit” olarak nitelendirdi.‘B planı yok'Rubio, Gazze’deki ateşkesi koordine etmeyi ‘tarihi bir görev’ olarak nitelendirdi ve Washington’un ortaklarıyla birlikte ateşkesi sürdürmek, insani yardımı ulaştırmak ve bölgeye girmesi planlanan çok uluslu barış gücü Uluslararası İstikrar Gücü’nün hazırlıklarını yapmak için çalıştığını söyledi ve ekledi:Rubio, basın toplantısında “Eğer Hamas yeniden silahlanırsa ya da toparlanırsa, İsrail bağımsız olarak çatışmalara devam edebilir mi?” sorusuna ise şu yanıtı verdi:‘Hamas reddederse ihlal anlamına gelir’ABD Dışişleri bakanı, Hamas’ın silahsızlanmasına ilişkin bir başka soruya yanıtında ise “Eğer Hamas askeri gücünü bırakmayı reddederse, bu anlaşmanın ihlali anlamına gelir ve bu ihlalin yaptırımları olacaktır. Bu yaptırımların nasıl uygulanacağına dair ayrıntılara girmeyeceğim ama uygulanmak zorunda kalacak” dedi.Rubio, ayrıca “Bu bir anlaşma ve her anlaşma koşulların yerine getirilmesini gerektirir. İsrail taahhütlerini yerine getirdi; şu anda ‘sarı çizginin’ arkasında duruyor ve bu durum Gazze’nin silahsızlandırılması şartına bağlı” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/turkiye-dahil-15-ulkeden-israilin-bati-seria-tasarisina-kinama-1100428309.html

gazze

i̇srail

batı şeria

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

marco rubio, gazze, i̇srail, batı şeria, hamas, birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa), ortadoğu, abd