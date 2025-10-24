https://anlatilaninotesi.com.tr/20251024/son-dakika-haberleri-rubio-hamas-da-unrwa-da-gazzenin-geleceginde-yer-alamaz-1100452876.html
Rubio: Hamas da UNRWA da Gazze’nin geleceğinde yer alamaz
Rubio: Hamas da UNRWA da Gazze’nin geleceğinde yer alamaz
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, gazetecilere yaptığı açıklamada Gazze'nin askerden arındırılacağını ve Hamas'ın gelecekteki Gazze yönetiminde hiçbir rolü... 24.10.2025
Rubio: Hamas da UNRWA da Gazze’nin geleceğinde yer alamaz
14:10 24.10.2025 (güncellendi: 14:51 24.10.2025)
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, gazetecilere yaptığı açıklamada Gazze’nin askerden arındırılacağını ve Hamas’ın gelecekteki Gazze yönetiminde hiçbir rolü olmayacağını söyledi.
Rubio ayrıca, kısa süre önce Uluslararası Adalet Divanı tarafından çürütülen İsrail hükümetinin iddiasını yineleyerken, Birleşmiş Milletler’in Filistinli mültecilere yardım ajansı olan UNRWA’yı 'Hamas’ın bir uzantısı' olarak tanımladı.
'Batı Şeria yasası barış sürecine tehdit'
Bakan Rubio, İsrail parlamentosunun işgal altındaki Batı Şeria’nın ilhakını onaylayan yasanın da “Gazze’deki barış sürecine tehdit” olarak nitelendirdi.
Rubio, Gazze’deki ateşkesi koordine etmeyi ‘tarihi bir görev’ olarak nitelendirdi ve Washington’un ortaklarıyla birlikte ateşkesi sürdürmek, insani yardımı ulaştırmak ve bölgeye girmesi planlanan çok uluslu barış gücü Uluslararası İstikrar Gücü’nün hazırlıklarını yapmak için çalıştığını söyledi ve ekledi:
Şu anda içinde bulunduğumuz süreç, ateşkesin kesintiyssürmesini sağlamak, insanların ihtiyaç duyduğu yaşamsal yardımı yağmalanmadan, çalınmadan ya da başka bir şekilde saptırılmadan almasını temin etmek ve aynı zamanda Uluslararası İstikrar Gücü’nün mümkün olan en kısa sürede bölgeye gelmesini sağlayacak koşulları oluşturmak.
Rubio, basın toplantısında “Eğer Hamas yeniden silahlanırsa ya da toparlanırsa, İsrail bağımsız olarak çatışmalara devam edebilir mi?” sorusuna ise şu yanıtı verdi:
Bunun izinle ya da benzeri şeyle ilgisi yok. Burada önemli olan, hepimizin bu planın işlemesi konusunda kararlı olması. B Planı yok. Bu en iyi plan ve tek plan. Başarılı olabileceğine inanıyoruz ve zaten başarıya giden yolda ilerliyor.
‘Hamas reddederse ihlal anlamına gelir’
ABD Dışişleri bakanı, Hamas’ın silahsızlanmasına ilişkin bir başka soruya yanıtında ise “Eğer Hamas askeri gücünü bırakmayı reddederse, bu anlaşmanın ihlali anlamına gelir ve bu ihlalin yaptırımları olacaktır. Bu yaptırımların nasıl uygulanacağına dair ayrıntılara girmeyeceğim ama uygulanmak zorunda kalacak” dedi.
Rubio, ayrıca “Bu bir anlaşma ve her anlaşma koşulların yerine getirilmesini gerektirir. İsrail taahhütlerini yerine getirdi; şu anda ‘sarı çizginin’ arkasında duruyor ve bu durum Gazze’nin silahsızlandırılması şartına bağlı” ifadelerini kullandı.