Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251024/son-dakika-haberleri-rubio-hamas-da-unrwa-da-gazzenin-geleceginde-yer-alamaz-1100452876.html
Rubio: Hamas da UNRWA da Gazze’nin geleceğinde yer alamaz
Rubio: Hamas da UNRWA da Gazze’nin geleceğinde yer alamaz
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, gazetecilere yaptığı açıklamada Gazze’nin askerden arındırılacağını ve Hamas’ın gelecekteki Gazze yönetiminde hiçbir rolü... 24.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-24T14:10+0300
2025-10-24T14:51+0300
i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi
marco rubio
gazze
i̇srail
batı şeria
hamas
birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa)
ortadoğu
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/18/1100452720_0:9:1024:585_1920x0_80_0_0_8be2d972b77e6322269a5d2344cda50a.jpg
Rubio ayrıca, kısa süre önce Uluslararası Adalet Divanı tarafından çürütülen İsrail hükümetinin iddiasını yineleyerken, Birleşmiş Milletler’in Filistinli mültecilere yardım ajansı olan UNRWA’yı 'Hamas’ın bir uzantısı' olarak tanımladı.'Batı Şeria yasası barış sürecine tehdit' Bakan Rubio, İsrail parlamentosunun işgal altındaki Batı Şeria’nın ilhakını onaylayan yasanın da “Gazze’deki barış sürecine tehdit” olarak nitelendirdi.‘B planı yok'Rubio, Gazze’deki ateşkesi koordine etmeyi ‘tarihi bir görev’ olarak nitelendirdi ve Washington’un ortaklarıyla birlikte ateşkesi sürdürmek, insani yardımı ulaştırmak ve bölgeye girmesi planlanan çok uluslu barış gücü Uluslararası İstikrar Gücü’nün hazırlıklarını yapmak için çalıştığını söyledi ve ekledi:Rubio, basın toplantısında “Eğer Hamas yeniden silahlanırsa ya da toparlanırsa, İsrail bağımsız olarak çatışmalara devam edebilir mi?” sorusuna ise şu yanıtı verdi:‘Hamas reddederse ihlal anlamına gelir’ABD Dışişleri bakanı, Hamas’ın silahsızlanmasına ilişkin bir başka soruya yanıtında ise “Eğer Hamas askeri gücünü bırakmayı reddederse, bu anlaşmanın ihlali anlamına gelir ve bu ihlalin yaptırımları olacaktır. Bu yaptırımların nasıl uygulanacağına dair ayrıntılara girmeyeceğim ama uygulanmak zorunda kalacak” dedi.Rubio, ayrıca “Bu bir anlaşma ve her anlaşma koşulların yerine getirilmesini gerektirir. İsrail taahhütlerini yerine getirdi; şu anda ‘sarı çizginin’ arkasında duruyor ve bu durum Gazze’nin silahsızlandırılması şartına bağlı” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/turkiye-dahil-15-ulkeden-israilin-bati-seria-tasarisina-kinama-1100428309.html
gazze
i̇srail
batı şeria
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/18/1100452720_61:0:972:683_1920x0_80_0_0_307b7c440b31cb014bfbcc7de73e8898.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
marco rubio, gazze, i̇srail, batı şeria, hamas, birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa), ortadoğu, abd
marco rubio, gazze, i̇srail, batı şeria, hamas, birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa), ortadoğu, abd

Rubio: Hamas da UNRWA da Gazze’nin geleceğinde yer alamaz

14:10 24.10.2025 (güncellendi: 14:51 24.10.2025)
© Fadel SennaABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio İsrail'deki ABD askerleriyle bir araya geldi
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio İsrail'deki ABD askerleriyle bir araya geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2025
© Fadel Senna
Abone ol
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, gazetecilere yaptığı açıklamada Gazze’nin askerden arındırılacağını ve Hamas’ın gelecekteki Gazze yönetiminde hiçbir rolü olmayacağını söyledi.
Rubio ayrıca, kısa süre önce Uluslararası Adalet Divanı tarafından çürütülen İsrail hükümetinin iddiasını yineleyerken, Birleşmiş Milletler’in Filistinli mültecilere yardım ajansı olan UNRWA’yı 'Hamas’ın bir uzantısı' olarak tanımladı.

'Batı Şeria yasası barış sürecine tehdit'

Bakan Rubio, İsrail parlamentosunun işgal altındaki Batı Şeria’nın ilhakını onaylayan yasanın da “Gazze’deki barış sürecine tehdit” olarak nitelendirdi.

‘B planı yok'

Rubio, Gazze’deki ateşkesi koordine etmeyi ‘tarihi bir görev’ olarak nitelendirdi ve Washington’un ortaklarıyla birlikte ateşkesi sürdürmek, insani yardımı ulaştırmak ve bölgeye girmesi planlanan çok uluslu barış gücü Uluslararası İstikrar Gücü’nün hazırlıklarını yapmak için çalıştığını söyledi ve ekledi:

Şu anda içinde bulunduğumuz süreç, ateşkesin kesintiyssürmesini sağlamak, insanların ihtiyaç duyduğu yaşamsal yardımı yağmalanmadan, çalınmadan ya da başka bir şekilde saptırılmadan almasını temin etmek ve aynı zamanda Uluslararası İstikrar Gücü’nün mümkün olan en kısa sürede bölgeye gelmesini sağlayacak koşulları oluşturmak.

Rubio, basın toplantısında “Eğer Hamas yeniden silahlanırsa ya da toparlanırsa, İsrail bağımsız olarak çatışmalara devam edebilir mi?” sorusuna ise şu yanıtı verdi:

Bunun izinle ya da benzeri şeyle ilgisi yok. Burada önemli olan, hepimizin bu planın işlemesi konusunda kararlı olması. B Planı yok. Bu en iyi plan ve tek plan. Başarılı olabileceğine inanıyoruz ve zaten başarıya giden yolda ilerliyor.

‘Hamas reddederse ihlal anlamına gelir’

ABD Dışişleri bakanı, Hamas’ın silahsızlanmasına ilişkin bir başka soruya yanıtında ise “Eğer Hamas askeri gücünü bırakmayı reddederse, bu anlaşmanın ihlali anlamına gelir ve bu ihlalin yaptırımları olacaktır. Bu yaptırımların nasıl uygulanacağına dair ayrıntılara girmeyeceğim ama uygulanmak zorunda kalacak” dedi.
Rubio, ayrıca “Bu bir anlaşma ve her anlaşma koşulların yerine getirilmesini gerektirir. İsrail taahhütlerini yerine getirdi; şu anda ‘sarı çizginin’ arkasında duruyor ve bu durum Gazze’nin silahsızlandırılması şartına bağlı” ifadelerini kullandı.
Ofer Askeri Hapishanesi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2025
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Türkiye dahil 15 ülkeden İsrail’in Batı Şeria tasarısına kınama
Dün, 19:26
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала