Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251024/soguk-savas-sorusturmasinda-yeni-gelisme-bogac-soydemir-ve-enes-akgunduz-tahliye-edildi-1100448243.html
'Soğuk Savaş' soruşturmasında yeni gelişme: Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz tahliye edildi
'Soğuk Savaş' soruşturmasında yeni gelişme: Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz tahliye edildi
Sputnik Türkiye
Soğuk Savaş' programının sunucusu Boğaç Soydemir ve konuğu Enes Akgündüz için mahkeme tahliye kararı verdi. 24.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-24T12:36+0300
2025-10-24T12:37+0300
türki̇ye
enes akgündüz
boğaç soydemir
soğuk savaş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/16/1099580878_0:1:1200:676_1920x0_80_0_0_6d60485506f4f23c3f0b85ed60e49ffb.jpg
Halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasıyla 4.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan 'Soğuk Savaş' programının sunucusu Boğaç Soydemir ve konuğu Enes Akgündüz davanın ikinci duruşmasında tahliye edildi. 'Sözün hadis olduğunu bilmiyordum'Soğuk Savaş programının sunucusu Boğaç Soydemir ve programa konuk olan Enes Akgündüz bugün görülen davaya cezaevinden SEGBİS ile katıldılar. Sunucu Boğaç Soydemir "Sözün hadis olduğunu bilmiyordum. Öğrendiğimde videoyu yayından kaldırdım, hem de özür mesajı yayımladım. Planlı veya kasıtlı hareket etmedim. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum" dedi.Hiçbir şey anlamayarak formak gereği güldümPrograma konuk olarak katıldığını belirten Enes Akgündüz'de 32 gündür tutuklu olduğunu belirterek, "Bahsettiğim gibi programa konuk sanatçının ekibinden dahil oldum. Peygamber efendimizin hadisi olduğunu bilmiyordum. Hiçbir şey anlamayarak format gereği güldüm. Ben bir müslümanım, dinimizle alay edilecek bir şey yapacak insan değilim. Orada tamamen programın formatı gereği güldüm. Soruyu zaten anlamamıştım. Önce Allah’a, sonra sizin adaletinize sığınarak tahliye ve beraatimi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.Mahkeme Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz'ün tahliyesine karar verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250926/soguk-savas-programi-sunucusu-bogac-soydemir-ve-konugu-hakkinda-45-yila-kadar-hapis-cezasi-istendi-1099690162.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/16/1099580878_150:0:1051:676_1920x0_80_0_0_8dfa4386b6beaa30ba4f2f81d868c16d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
enes akgündüz, boğaç soydemir, soğuk savaş
enes akgündüz, boğaç soydemir, soğuk savaş

'Soğuk Savaş' soruşturmasında yeni gelişme: Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz tahliye edildi

12:36 24.10.2025 (güncellendi: 12:37 24.10.2025)
© Fotoğraf : Soğuk Savaş XSoğuk Savaş
Soğuk Savaş - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2025
© Fotoğraf : Soğuk Savaş X
Abone ol
Soğuk Savaş' programının sunucusu Boğaç Soydemir ve konuğu Enes Akgündüz için mahkeme tahliye kararı verdi.
Halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasıyla 4.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan 'Soğuk Savaş' programının sunucusu Boğaç Soydemir ve konuğu Enes Akgündüz davanın ikinci duruşmasında tahliye edildi.

'Sözün hadis olduğunu bilmiyordum'

Soğuk Savaş programının sunucusu Boğaç Soydemir ve programa konuk olan Enes Akgündüz bugün görülen davaya cezaevinden SEGBİS ile katıldılar.
Sunucu Boğaç Soydemir "Sözün hadis olduğunu bilmiyordum. Öğrendiğimde videoyu yayından kaldırdım, hem de özür mesajı yayımladım. Planlı veya kasıtlı hareket etmedim. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum" dedi.

Hiçbir şey anlamayarak formak gereği güldüm

Programa konuk olarak katıldığını belirten Enes Akgündüz'de 32 gündür tutuklu olduğunu belirterek, "Bahsettiğim gibi programa konuk sanatçının ekibinden dahil oldum. Peygamber efendimizin hadisi olduğunu bilmiyordum. Hiçbir şey anlamayarak format gereği güldüm. Ben bir müslümanım, dinimizle alay edilecek bir şey yapacak insan değilim. Orada tamamen programın formatı gereği güldüm. Soruyu zaten anlamamıştım. Önce Allah’a, sonra sizin adaletinize sığınarak tahliye ve beraatimi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.
Mahkeme Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz'ün tahliyesine karar verdi.

Ne olmuştu?

Soğuk Savaş isimli Youtube programında yayımlanan bir videoda yaptıkları şakadan dolayı "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatılmış, Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz tutuklanmıştı. Soydemir ve Akgündüz hakkında “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama” suçundan 4,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

Soğuk Savaş - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2025
TÜRKİYE
Soğuk Savaş programı sunucusu Boğaç Soydemir ve konuğu hakkında 4.5 yıla kadar hapis cezası istendi
26 Eylül, 13:38
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала