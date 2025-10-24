https://anlatilaninotesi.com.tr/20251024/soguk-savas-sorusturmasinda-yeni-gelisme-bogac-soydemir-ve-enes-akgunduz-tahliye-edildi-1100448243.html
'Soğuk Savaş' soruşturmasında yeni gelişme: Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz tahliye edildi
'Soğuk Savaş' soruşturmasında yeni gelişme: Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz tahliye edildi
'Soğuk Savaş' soruşturmasında yeni gelişme: Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz tahliye edildi
12:36 24.10.2025 (güncellendi: 12:37 24.10.2025)
Soğuk Savaş' programının sunucusu Boğaç Soydemir ve konuğu Enes Akgündüz için mahkeme tahliye kararı verdi.
Halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasıyla 4.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan 'Soğuk Savaş' programının sunucusu Boğaç Soydemir ve konuğu Enes Akgündüz davanın ikinci duruşmasında tahliye edildi.
'Sözün hadis olduğunu bilmiyordum'
Soğuk Savaş programının sunucusu Boğaç Soydemir ve programa konuk olan Enes Akgündüz bugün görülen davaya cezaevinden SEGBİS ile katıldılar.
Sunucu Boğaç Soydemir "Sözün hadis olduğunu bilmiyordum. Öğrendiğimde videoyu yayından kaldırdım, hem de özür mesajı yayımladım. Planlı veya kasıtlı hareket etmedim. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum" dedi.
Hiçbir şey anlamayarak formak gereği güldüm
Programa konuk olarak katıldığını belirten Enes Akgündüz'de 32 gündür tutuklu olduğunu belirterek, "Bahsettiğim gibi programa konuk sanatçının ekibinden dahil oldum. Peygamber efendimizin hadisi olduğunu bilmiyordum. Hiçbir şey anlamayarak format gereği güldüm. Ben bir müslümanım, dinimizle alay edilecek bir şey yapacak insan değilim. Orada tamamen programın formatı gereği güldüm. Soruyu zaten anlamamıştım. Önce Allah’a, sonra sizin adaletinize sığınarak tahliye ve beraatimi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.
Mahkeme Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz'ün tahliyesine karar verdi.
Ne olmuştu?
Soğuk Savaş isimli Youtube programında yayımlanan bir videoda yaptıkları şakadan dolayı "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatılmış, Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz tutuklanmıştı. Soydemir ve Akgündüz hakkında “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama” suçundan 4,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı.