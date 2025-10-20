https://anlatilaninotesi.com.tr/20251020/bir-sigara-grubuna-daha-zam-geldi-yeni-sigara-fiyatlari-ne-kadar-1100335445.html

Bir sigara grubuna daha zam geldi: Yeni sigara fiyatları ne kadar?

Bir sigara grubuna daha zam geldi: Yeni sigara fiyatları ne kadar?

Sputnik Türkiye

Sigara fiyatlarındaki artışlar sürerken, zam furyasına bir grup daha eklendi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Imperial Tobacco... 20.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-20T17:13+0300

2025-10-20T17:13+0300

2025-10-20T17:13+0300

türki̇ye

erol dündar

tekel bayileri yardımlaşma derneği

zam

ara zam

ek zam

sigaraya zam

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/0f/1065764933_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_bea6219943b3c99cd59af9b32b66e229.jpg

21 Ekim itibarıyla Imperial Tobacco grubundaki ürünlere de zam geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar'ın duyurduğu yeni fiyat listesine göre grubun en ucuz sigarası 88 TL, en pahalı ürünü ise 105 TL oldu. Geçen hafta Philip Morris (PM) grubundaki zamlar 16 Ekim’de, JTI ve CB gruplarındaki artışlar ise 17 Ekim’de yürürlüğe girmişti. Böylece piyasada neredeyse tüm sigara markalarının fiyatları yeniden güncellendi.Imperial Tobacco güncel fiyat listesi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251016/bir-sigara-grubuna-daha-zam-geldi-paket-105-liraya-yukseldi-1100245908.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

erol dündar, tekel bayileri yardımlaşma derneği, zam, ara zam, ek zam, sigaraya zam