Aziz İhsan Aktaş soruşturmasında iddianame hazırlandı: Belediye başkanlarına istenen cezalar belli oldu
Bir sigara grubuna daha zam geldi: Yeni sigara fiyatları ne kadar?
Sigara fiyatlarındaki artışlar sürerken, zam furyasına bir grup daha eklendi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Imperial Tobacco...
21 Ekim itibarıyla Imperial Tobacco grubundaki ürünlere de zam geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar'ın duyurduğu yeni fiyat listesine göre grubun en ucuz sigarası 88 TL, en pahalı ürünü ise 105 TL oldu. Geçen hafta Philip Morris (PM) grubundaki zamlar 16 Ekim’de, JTI ve CB gruplarındaki artışlar ise 17 Ekim’de yürürlüğe girmişti. Böylece piyasada neredeyse tüm sigara markalarının fiyatları yeniden güncellendi.Imperial Tobacco güncel fiyat listesi
17:13 20.10.2025
Sigara fiyatlarındaki artışlar sürerken, zam furyasına bir grup daha eklendi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Imperial Tobacco grubuna da zam yapıldığını duyurdu.
21 Ekim itibarıyla Imperial Tobacco grubundaki ürünlere de zam geldi.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar'ın duyurduğu yeni fiyat listesine göre grubun en ucuz sigarası 88 TL, en pahalı ürünü ise 105 TL oldu. Geçen hafta Philip Morris (PM) grubundaki zamlar 16 Ekim’de, JTI ve CB gruplarındaki artışlar ise 17 Ekim’de yürürlüğe girmişti. Böylece piyasada neredeyse tüm sigara markalarının fiyatları yeniden güncellendi.

Imperial Tobacco güncel fiyat listesi

Davidoff Slims (Ivory, White): 105 TL
Davidoff (Burgundy, Ivory, White): 100 TL
Davidoff C Line Blue: 95 TL
Bianca: 101 TL
Polo (Blue, Grey): 90 TL
West (Navy, Grey, White): 88 TL
