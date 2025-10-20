https://anlatilaninotesi.com.tr/20251020/bir-sigara-grubuna-daha-zam-geldi-yeni-sigara-fiyatlari-ne-kadar-1100335445.html
Bir sigara grubuna daha zam geldi: Yeni sigara fiyatları ne kadar?
Bir sigara grubuna daha zam geldi: Yeni sigara fiyatları ne kadar?
Sigara fiyatlarındaki artışlar sürerken, zam furyasına bir grup daha eklendi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Imperial Tobacco... 20.10.2025, Sputnik Türkiye
21 Ekim itibarıyla Imperial Tobacco grubundaki ürünlere de zam geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar'ın duyurduğu yeni fiyat listesine göre grubun en ucuz sigarası 88 TL, en pahalı ürünü ise 105 TL oldu. Geçen hafta Philip Morris (PM) grubundaki zamlar 16 Ekim'de, JTI ve CB gruplarındaki artışlar ise 17 Ekim'de yürürlüğe girmişti. Böylece piyasada neredeyse tüm sigara markalarının fiyatları yeniden güncellendi.
21 Ekim itibarıyla Imperial Tobacco grubundaki ürünlere de zam geldi.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar'ın duyurduğu yeni fiyat listesine göre grubun en ucuz sigarası 88 TL, en pahalı ürünü ise 105 TL oldu. Geçen hafta Philip Morris (PM) grubundaki zamlar 16 Ekim’de, JTI ve CB gruplarındaki artışlar ise 17 Ekim’de yürürlüğe girmişti. Böylece piyasada neredeyse tüm sigara markalarının fiyatları yeniden güncellendi.
Imperial Tobacco güncel fiyat listesi
Davidoff Slims (Ivory, White):
105 TL
Davidoff (Burgundy, Ivory, White):
100 TL
Davidoff C Line Blue:
95 TL
West (Navy, Grey, White):
88 TL