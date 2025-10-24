https://anlatilaninotesi.com.tr/20251024/siber-guvenlik-baskanligina-umit-onal-atandi-1100434067.html
Siber Güvenlik Başkanlığı'na Ümit Önal atandı
00:24 24.10.2025 (güncellendi: 00:40 24.10.2025)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan atama kararlarına göre Siber Güvenlik Başkanlığı'na Ümit Önal atandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan 2 atama kararıan göre Devlet Arşivleri Başkanlığı'nda açık bulunan Başkan Yardımcılığı'na ise Muhammed Hüseyin Karabul ve Sayıştay Savcılığı'na Davut Öksüz getirildi.
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olan Ümit Önal 2016 yılından itibaren Türk Telekom bünyesinde yer alan bir isim.
2016 yılının sonunda Satış ve Müşteri Hizmetlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak Türk Telekom'a katılan Önal, 2018'in sonunda da Pazarlama ve Müşteri Hizmetlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı.
Ağustos 2019 tarihinde ise Türk Telekom'un CEO’luk görevine gelen Ümit Önal, Mart 2022 tarihinden bu yana Türk Telekom Yönetim Kurulu Üyesi görevini de sürdürdü.
Profesyonel iş hayatına medya ve iletişim sektöründe başlamış olan Önal, 2007 yılında Turkuvaz Medya Grubu’na katılarak 2015 yılına kadar sırasıyla ATV Genel Müdürlüğü, Reklam Grup Başkanlığı ve İcra Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.