https://anlatilaninotesi.com.tr/20251024/siber-guvenlik-baskanligina-umit-onal-atandi-1100434067.html

Siber Güvenlik Başkanlığı'na Ümit Önal atandı

Siber Güvenlik Başkanlığı'na Ümit Önal atandı

Sputnik Türkiye

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre Siber Güvenlik Başkanlığı'na Ümit Önal getirildi. Önal, 2019 yılından ititbaren Türk Telekom'da CEO’luk... 24.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-24T00:24+0300

2025-10-24T00:24+0300

2025-10-24T00:40+0300

türki̇ye

türkiye

ümit önal

siber güvenlik başkanlığı

siber güvenlik

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/11/1088138542_0:198:2937:1850_1920x0_80_0_0_25cb5cc353f3886b9c4b548d85c74292.jpg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan atama kararlarına göre Siber Güvenlik Başkanlığı'na Ümit Önal atandı.Resmi Gazete'de yayımlanan 2 atama kararıan göre Devlet Arşivleri Başkanlığı'nda açık bulunan Başkan Yardımcılığı'na ise Muhammed Hüseyin Karabul ve Sayıştay Savcılığı'na Davut Öksüz getirildi.Ümit Önal kimdir?İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olan Ümit Önal 2016 yılından itibaren Türk Telekom bünyesinde yer alan bir isim.2016 yılının sonunda Satış ve Müşteri Hizmetlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak Türk Telekom'a katılan Önal, 2018'in sonunda da Pazarlama ve Müşteri Hizmetlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı.Ağustos 2019 tarihinde ise Türk Telekom'un CEO’luk görevine gelen Ümit Önal, Mart 2022 tarihinden bu yana Türk Telekom Yönetim Kurulu Üyesi görevini de sürdürdü.Profesyonel iş hayatına medya ve iletişim sektöründe başlamış olan Önal, 2007 yılında Turkuvaz Medya Grubu’na katılarak 2015 yılına kadar sırasıyla ATV Genel Müdürlüğü, Reklam Grup Başkanlığı ve İcra Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251018/basin-ilan-kurumu-genel-mudurlugune-abdulkadir-cay-atandi-1100284028.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, ümit önal, siber güvenlik başkanlığı, siber güvenlik