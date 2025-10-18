https://anlatilaninotesi.com.tr/20251018/basin-ilan-kurumu-genel-mudurlugune-abdulkadir-cay-atandi-1100284028.html
Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü'ne Abdulkadir Çay atandı
Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü'ne Abdulkadir Çay atandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü görevine Abdulkadir Çay getirildi. 18.10.2025, Sputnik Türkiye
18.10.2025
2025-10-18T00:52+0300
2025-10-18T00:52+0300
Abdulkadir Çay, Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü'ne atandıDaha önce çeşitli medya ve düşünce kuruluşlarında görev alan Çay, 2013’ten bu yana SETA Vakfı’nda Genel Müdür olarak görev yapıyordu. Yeni atama, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında duyuruldu.Abdulkadir Çay kimdir?Abdulkadir Çay, 2000 yılında Sakarya Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu ve aynı yıl Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde yüksek lisansa başladı. 25 farklı ülkede 60’tan fazla dış ticaret çalışmasına katılan Çay, lise yıllarından itibaren sivil toplum çalışmalarında yer aldı. 2013’ten bu yana SETA Vakfı’nda Genel Müdür olarak görev yapan Çay, Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü'ne atandı.
türki̇ye
Abdulkadir Çay, Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü'ne atandı
Daha önce çeşitli medya ve düşünce kuruluşlarında görev alan Çay, 2013’ten bu yana SETA Vakfı’nda Genel Müdür olarak görev yapıyordu. Yeni atama, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında duyuruldu.
Abdulkadir Çay, 2000 yılında Sakarya Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu ve aynı yıl Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde yüksek lisansa başladı. 25 farklı ülkede 60’tan fazla dış ticaret çalışmasına katılan Çay, lise yıllarından itibaren sivil toplum çalışmalarında yer aldı. 2013’ten bu yana SETA Vakfı’nda Genel Müdür olarak görev yapan Çay, Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü'ne atandı.