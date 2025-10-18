https://anlatilaninotesi.com.tr/20251018/basin-ilan-kurumu-genel-mudurlugune-abdulkadir-cay-atandi-1100284028.html

Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü'ne Abdulkadir Çay atandı

Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü'ne Abdulkadir Çay atandı

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü görevine Abdulkadir Çay getirildi. 18.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-18T00:52+0300

2025-10-18T00:52+0300

2025-10-18T00:52+0300

türki̇ye

basın i̇lan kurumu genel müdürlüğü

atama

resmi gazete

basın

basın toplantısı

basın açıklaması

basın kartı

basın i̇lan kurumu (bi̇k)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/08/0a/1059775114_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_dba05cf1c90d7f77a4d2c95ee70193dc.jpg

Abdulkadir Çay, Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü'ne atandıDaha önce çeşitli medya ve düşünce kuruluşlarında görev alan Çay, 2013’ten bu yana SETA Vakfı’nda Genel Müdür olarak görev yapıyordu. Yeni atama, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında duyuruldu.Abdulkadir Çay kimdir?Abdulkadir Çay, 2000 yılında Sakarya Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu ve aynı yıl Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde yüksek lisansa başladı. 25 farklı ülkede 60’tan fazla dış ticaret çalışmasına katılan Çay, lise yıllarından itibaren sivil toplum çalışmalarında yer aldı. 2013’ten bu yana SETA Vakfı’nda Genel Müdür olarak görev yapan Çay, Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü'ne atandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251004/diyanet-isleri-baskanliginda-kapsamli-degisikliklere-gidildi-1099900401.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

basın i̇lan kurumu genel müdürlüğü, atama, resmi gazete, basın, basın toplantısı, basın açıklaması, basın kartı, basın i̇lan kurumu (bi̇k)