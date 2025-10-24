Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251024/sarkici-bengu-hortuma-yakalandi-can-yelegi-bakiyoruz-su-an-1100450819.html
Şarkıcı Bengü hortuma yakalandı: 'Can yeleği bakıyoruz şu an'
Şarkıcı Bengü hortuma yakalandı: 'Can yeleği bakıyoruz şu an'
Sputnik Türkiye
Şarkıcı Bengü, çocukları ve kardeşleriyle çıktığı tekne turunda hortuma yakalandı. Civardan yardıma gelenler, teknenin devrilmesine engel oldu. 24.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-24T13:40+0300
2025-10-24T13:40+0300
yaşam
şarkıcı
bengü
hortum
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/18/1100450662_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_848590f68632c40bbbf7e764a23bd022.jpg
Dün tüm Ege bölgesini etkisi altına alan olumsuz hava şartları, hayatı olumsuz etkiledi. Birçok bölgede sel meydana gelirken sarı alarm verildi. Fırtına ve sağanaktan etkilenen isimler arasında şarkıcı Bengü de vardı.Bengü'nün içinde bulunduğu tekne hortuma yakalandıŞarkıcı Bengü, çocukları Zeynep ve Selim ile birlikte tatil yapmak için gittiği Bodrum'da korku dolu anlar yaşadı.Bengü, çocukları ve kardeşleriyle birlikte çıktığı tekne turunda hortuma yakalandı. Teknenin içinde yaşanan telaş, şarkıcının arkadaşı tarafından kayıt altına alınırken, kısa süre sonra civardaki tekneler de yardıma geldi.Bengü ve yanındakiler uzun süre hortumun yarattığı korkunun etkisinden kurtulamadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251024/focada-yasli-adamin-sele-kapilmasina-tanik-oldular-her-sey-bir-anda-oldu-yardim-edemedik-1100451270.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/18/1100450662_240:0:960:540_1920x0_80_0_0_ebe8e3b9c68eafb3f55ac1794f4d43cf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
şarkıcı, bengü, hortum
şarkıcı, bengü, hortum

Şarkıcı Bengü hortuma yakalandı: 'Can yeleği bakıyoruz şu an'

13:40 24.10.2025
© Fotoğraf : Bengü /InstagramŞarkıcı Bengü
Şarkıcı Bengü - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2025
© Fotoğraf : Bengü /Instagram
Abone ol
Şarkıcı Bengü, çocukları ve kardeşleriyle çıktığı tekne turunda hortuma yakalandı. Civardan yardıma gelenler, teknenin devrilmesine engel oldu.
Dün tüm Ege bölgesini etkisi altına alan olumsuz hava şartları, hayatı olumsuz etkiledi. Birçok bölgede sel meydana gelirken sarı alarm verildi. Fırtına ve sağanaktan etkilenen isimler arasında şarkıcı Bengü de vardı.

Bengü'nün içinde bulunduğu tekne hortuma yakalandı

Şarkıcı Bengü, çocukları Zeynep ve Selim ile birlikte tatil yapmak için gittiği Bodrum'da korku dolu anlar yaşadı.
Bengü, çocukları ve kardeşleriyle birlikte çıktığı tekne turunda hortuma yakalandı. Teknenin içinde yaşanan telaş, şarkıcının arkadaşı tarafından kayıt altına alınırken, kısa süre sonra civardaki tekneler de yardıma geldi.
Bengü ve yanındakiler uzun süre hortumun yarattığı korkunun etkisinden kurtulamadı.
Foça - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2025
TÜRKİYE
Foça'da yaşlı adamın sele kapılmasına tanık oldular: 'Her şey bir anda oldu, yardım edemedik'
13:17
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала