Şarkıcı Bengü hortuma yakalandı: 'Can yeleği bakıyoruz şu an'
Şarkıcı Bengü hortuma yakalandı: 'Can yeleği bakıyoruz şu an'
Şarkıcı Bengü, çocukları ve kardeşleriyle çıktığı tekne turunda hortuma yakalandı. Civardan yardıma gelenler, teknenin devrilmesine engel oldu.
Dün tüm Ege bölgesini etkisi altına alan olumsuz hava şartları, hayatı olumsuz etkiledi. Birçok bölgede sel meydana gelirken sarı alarm verildi. Fırtına ve sağanaktan etkilenen isimler arasında şarkıcı Bengü de vardı.Bengü'nün içinde bulunduğu tekne hortuma yakalandıŞarkıcı Bengü, çocukları Zeynep ve Selim ile birlikte tatil yapmak için gittiği Bodrum'da korku dolu anlar yaşadı.Bengü, çocukları ve kardeşleriyle birlikte çıktığı tekne turunda hortuma yakalandı. Teknenin içinde yaşanan telaş, şarkıcının arkadaşı tarafından kayıt altına alınırken, kısa süre sonra civardaki tekneler de yardıma geldi.Bengü ve yanındakiler uzun süre hortumun yarattığı korkunun etkisinden kurtulamadı.
Şarkıcı Bengü hortuma yakalandı: 'Can yeleği bakıyoruz şu an'
Şarkıcı Bengü, çocukları ve kardeşleriyle çıktığı tekne turunda hortuma yakalandı. Civardan yardıma gelenler, teknenin devrilmesine engel oldu.
Dün tüm Ege bölgesini etkisi altına alan olumsuz hava şartları, hayatı olumsuz etkiledi. Birçok bölgede sel meydana gelirken sarı alarm verildi. Fırtına ve sağanaktan etkilenen isimler arasında şarkıcı Bengü de vardı.
Bengü'nün içinde bulunduğu tekne hortuma yakalandı
Şarkıcı Bengü, çocukları Zeynep ve Selim ile birlikte tatil yapmak için gittiği Bodrum'da korku dolu anlar yaşadı.
Bengü, çocukları ve kardeşleriyle birlikte çıktığı tekne turunda hortuma yakalandı. Teknenin içinde yaşanan telaş, şarkıcının arkadaşı tarafından kayıt altına alınırken, kısa süre sonra civardaki tekneler de yardıma geldi.
Bengü ve yanındakiler uzun süre hortumun yarattığı korkunun etkisinden kurtulamadı.