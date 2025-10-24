https://anlatilaninotesi.com.tr/20251024/samsunspor---dinamo-kiev-maci-ardindan-thomas-reis-tum-oyuncular-forma-savasi-veriyor-1100438808.html

Samsunspor - Dinamo Kiev maçı ardından Thomas Reis: Tüm oyuncular forma savaşı veriyor

UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında Dinamo Kiev'i 3-0 yenen Samsunspor'da teknik direktör Thomas Reis, "Tüm oyuncular forma savaşı veriyor" dedi. 24.10.2025, Sputnik Türkiye

Samsunspor - Dinamo Kiev maçı ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Samsunspor Teknik Direktör Thomas Reis, Dinamo Kiev karşısında çok iyi bir performans sergilediklerini söyledi.Maçın ilk dakikalardan itibaren iyi oynadıklarını anlatan Alman teknik adam, "Ofansif anlamda çok agresiftik. Defansif olarak da iyiydik. Rakibe bir net pozisyon verdik. Onu da değerlendiremediler. Maçın geri kalanında pozisyon vermedik. Maçın kontrolü bizdeydi. Güzel bir galibiyet elde ettik, çok güzel oynadık. Takımımla gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.Sezon başında takımın kötü oynadığı konusunda eleştiriler aldıklarını dile getiren Reis, "Son haftalardaki performans ile bu görüşler değişti. Takıma yeni katılan oyuncular entegre oldu. Tüm oyuncular forma savaşı veriyor. İlk 11’e girmek için tüm oyuncularım çok çalışıyor. Bu mantaliteyi koruyarak, performansımızı sürdürmemiz gerekiyor. Bugün gösterdiğimiz performansa baktığımızda takım halinde çok iyi iş çıkarttık. Takımımızın başarısının sırrı ise kesinlikle çok çalışmak." diye konuştu.Thomas Reis, hedefleriyle ilgili şunları kaydetti:Teknik direktör olarak Avrupa'da ilk kez mücadele ettiğini anlatan Reis, "Bir başarı varsa bunu oyuncularımla birlikte elde ettik. Türk futbolu adına çok önemli bir sonuç elde ettik. Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor'un kazanması ülke puanına önemli katkı sunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

