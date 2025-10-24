Fenerbahçe-Stuttgart maçının ardından Tedesco: 90 dakika baskı yapamazsınız

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251024/fenerbahce-stuttgart-macinin-ardindan-tedesco-90-dakika-baski-yapamazsiniz-1100438484.html

Chobani Stadı'nda oynanan Fenerbahçe-Stuttgart maçının ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan İtalyan teknik adam Domenico Tedesco, Stuttgart'ın çok iyi ve yüksek seviyede bir takım olduğunu belirtti.Alman ekibinin kendi liginde maçlarını domine ederek oynadığını anlatan Tedesco, şunları kaydetti:Stuttgart karşısında takımının çok iyi oynadığının altını çizen Tedesco, bu anlamda oyunculara hakkını teslim etmek gerektiğini ifade etti.Futbolcuların iyi bir hazırlık süreci geçirdiğine dikkati çeken İtalyan teknik adam, "Oyuncularım iyi bir iş çıkardılar. Fiziksel anlamda güçlü bir takıma karşı oynadık ve neredeyse 75 dakika değişiklik yapmadım. 6 haftadır buradayım ve bazı değişiklikler olabiliyor. Alvarez'in bir sakatlığı vardı ve artık oynuyor. Futbolcularımız antrenmanlarda iyi performans sergiliyorlar. Bu maç için ideal 11 buydu ama bu, bir sonraki maçta 11 bu şekilde olacak demek değil. Takımım iyi bir efor sarf etti ve biraz dinlenmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı."90 dakika baskı yapamazsınız"Son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde ettiklerinin altını çizen Tedesco, bunun daha iyisini yapmanın zor olduğunu dile getirdi.Son 3-4 maçı güçlü bir seviyede oynadıklarını vurgulayan İtalyan teknik adam, Stuttgart karşısında ikinci yarıda takımın geriye çekilmesiyle ilgili olarak "Bazen maç içinde skoru koruma ihtiyacı olabiliyor. Biraz daha geriye gömülebiliyorsunuz. Tabii ki amacımız geride karşılamak değil. Bu biraz da Stuttgart'la da alakalı." diye konuştu.Stuttgart forması giyen Stiller'e dikkati çeken Tedesco, "Stiller çok kaliteli bir oyuncu, takımın da beyni olarak nitelendirebiliriz. Stuttgart'ın 6 maçını takip ettik. Ligde rakiplerini domine edebilen bir ekip. Bayern Münih'e karşı bile oyunu domine edebilirler. Maç içinde sürekli baskı uygulayamazsınız. 90 dakika baskı yapamazsınız. Ama blokların kompaktlığı anlamında en iyi oyunumuzu ortaya koyduk diyebilirim. Alan markajını iyi şekilde ortaya koyduk. Güç, ruh, beyin ve mentalite anlamında iyi iş çıkardık." şeklinde görüş belirtti.Tedesco, "Fenerbahçe Avrupa Ligi takımı mı, yoksa Şampiyonlar Ligi takımı mı?" şeklindeki soruya, "Avrupa Ligi takımıyız çünkü Avrupa Ligi'nde oynuyoruz. Benfica'yı geçseydik Şampiyonlar Ligi takımı olurduk." yanıtını verdi.Adım adım ilerleyeceklerini vurgulayan Tedesco, sözlerini şöyle sürdürdü:İsmail Yüksek'in takımın önemli isimlerinden birisi olduğunu dile getiren İtalyan teknik adam, "İsmail Yüksek hem karakteriyle hem de topa sahip olma isteğiyle önemli bir oyuncu. Onu seviyorum. Çok önemli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum." açıklamasını yaptı.'Jhon Duran büyük bir potansiyele sahip'Ligde oluşan puan durumuna ve puan farkına bakmadığını belirten Tedesco, "Benim felsefemde puan durumuna bakmak yoktur. Bunu yaparsam odak noktamı kaybederim." ifadelerini kullandı.Süper Lig'in zor bir lig olduğunun altını çizen İtalyan çalıştırıcı, "Bütün takımlar kaliteli oyunculara sahipler. Bize karşı herkes en iyi performansını ortaya koyuyor. Bizim de ihtiyacımız olan bu. Sonrasında kaliteyi ortaya koyarsınız." dedi.Jhon Duran'ın yüzde 100 performansa ulaşması durumunda taktik değişikliğe gidebileceğinin de sinyalini veren Tedesco, sözlerini şöyle tamamladı:

