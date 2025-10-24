Türkiye
RTÜK'te görev değişimi: Yeni başkan belli oldu
RTÜK'te görev değişimi: Yeni başkan belli oldu
RTÜK'te görev değişimi: Yeni başkan belli oldu
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) yeni başkanı Mehmet Daniş oldu. Dört dönemdir RTÜK Başkanlığı görevini yürüten Ebubekir Şahin, bu dönem aday olmadı. 24.10.2025, Sputnik Türkiye
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yeni başkanını belirlemek üzere toplandı. Görev süresi dolan mevcut başkan Ebubekir Şahin bu dönem aday olmazken, yapılan oylamada RTÜK Başkanlığına Mehmet Daniş, Başkan Vekilliği'ne Orhan Karadaş seçildi.23 Ocak 2019 tarihinden itibaren RTÜK Başkanlığı görevini üstlenen Ebubekir Şahin, dört dönem boyunca görev yaptı. Görev süresinin dolmasıyla birlikte Üst Kurul yeni dönem için toplanarak başkanlık seçimini gerçekleştirdi.Yeni RTÜK Başkanı Mehmet Daniş kimdir?Yeni RTÜK Başkanı Mehmet Daniş, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur.Siyasi kariyerinde uzun yıllar aktif görev alan Daniş, 22., 23. ve 24. Dönem AK Parti Çanakkale Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) yer aldı.Milletvekilliği döneminde TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyeliği ve TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanlığı görevlerinde bulundu. Ayrıca 64. ve 65. Hükümetlerde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcılığı yaptı.27 Temmuz 2021 tarihinde TBMM tarafından RTÜK Üyeliğine seçilen Daniş, çok sayıda yasal düzenlemenin hazırlık sürecinde aktif rol üstlendi.
24.10.2025
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) yeni başkanı Mehmet Daniş oldu. Dört dönemdir RTÜK Başkanlığı görevini yürüten Ebubekir Şahin, bu dönem aday olmadı.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yeni başkanını belirlemek üzere toplandı. Görev süresi dolan mevcut başkan Ebubekir Şahin bu dönem aday olmazken, yapılan oylamada RTÜK Başkanlığına Mehmet Daniş, Başkan Vekilliği'ne Orhan Karadaş seçildi.
23 Ocak 2019 tarihinden itibaren RTÜK Başkanlığı görevini üstlenen Ebubekir Şahin, dört dönem boyunca görev yaptı. Görev süresinin dolmasıyla birlikte Üst Kurul yeni dönem için toplanarak başkanlık seçimini gerçekleştirdi.

Yeni RTÜK Başkanı Mehmet Daniş kimdir?

Yeni RTÜK Başkanı Mehmet Daniş, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur.
Siyasi kariyerinde uzun yıllar aktif görev alan Daniş, 22., 23. ve 24. Dönem AK Parti Çanakkale Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) yer aldı.
Milletvekilliği döneminde TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyeliği ve TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanlığı görevlerinde bulundu. Ayrıca 64. ve 65. Hükümetlerde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcılığı yaptı.
27 Temmuz 2021 tarihinde TBMM tarafından RTÜK Üyeliğine seçilen Daniş, çok sayıda yasal düzenlemenin hazırlık sürecinde aktif rol üstlendi.
