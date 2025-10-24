https://anlatilaninotesi.com.tr/20251024/rtukte-gorev-degisimi-yeni-baskan-belli-oldu-1100454691.html
RTÜK'te görev değişimi: Yeni başkan belli oldu
RTÜK'te görev değişimi: Yeni başkan belli oldu
Sputnik Türkiye
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) yeni başkanı Mehmet Daniş oldu. Dört dönemdir RTÜK Başkanlığı görevini yürüten Ebubekir Şahin, bu dönem aday olmadı. 24.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-24T15:09+0300
2025-10-24T15:09+0300
2025-10-24T15:26+0300
türki̇ye
rtük
radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)
mehmet daniş
radyo
televizyon
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/09/1087828180_3:0:1022:573_1920x0_80_0_0_6c2572cb5410097748d98b6b8c271cce.jpg
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yeni başkanını belirlemek üzere toplandı. Görev süresi dolan mevcut başkan Ebubekir Şahin bu dönem aday olmazken, yapılan oylamada RTÜK Başkanlığına Mehmet Daniş, Başkan Vekilliği'ne Orhan Karadaş seçildi.23 Ocak 2019 tarihinden itibaren RTÜK Başkanlığı görevini üstlenen Ebubekir Şahin, dört dönem boyunca görev yaptı. Görev süresinin dolmasıyla birlikte Üst Kurul yeni dönem için toplanarak başkanlık seçimini gerçekleştirdi.Yeni RTÜK Başkanı Mehmet Daniş kimdir?Yeni RTÜK Başkanı Mehmet Daniş, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur.Siyasi kariyerinde uzun yıllar aktif görev alan Daniş, 22., 23. ve 24. Dönem AK Parti Çanakkale Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) yer aldı.Milletvekilliği döneminde TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyeliği ve TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanlığı görevlerinde bulundu. Ayrıca 64. ve 65. Hükümetlerde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcılığı yaptı.27 Temmuz 2021 tarihinde TBMM tarafından RTÜK Üyeliğine seçilen Daniş, çok sayıda yasal düzenlemenin hazırlık sürecinde aktif rol üstlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251024/ankarada-deli-dana-panigi-iddiasina-hastaneden-aciklama-1100453435.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/09/1087828180_130:0:894:573_1920x0_80_0_0_296caf343d1805fcfc5bb412d8ff565c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rtük, rtük başkanı, mehmet daniş, ebubekir şahin, rtük başkanlık seçimi, radyo televizyon üst kurulu, orhan karadaş, rtük yeni başkan
rtük, rtük başkanı, mehmet daniş, ebubekir şahin, rtük başkanlık seçimi, radyo televizyon üst kurulu, orhan karadaş, rtük yeni başkan
RTÜK'te görev değişimi: Yeni başkan belli oldu
15:09 24.10.2025 (güncellendi: 15:26 24.10.2025)
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) yeni başkanı Mehmet Daniş oldu. Dört dönemdir RTÜK Başkanlığı görevini yürüten Ebubekir Şahin, bu dönem aday olmadı.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yeni başkanını belirlemek üzere toplandı. Görev süresi dolan mevcut başkan Ebubekir Şahin bu dönem aday olmazken, yapılan oylamada RTÜK Başkanlığına Mehmet Daniş, Başkan Vekilliği'ne Orhan Karadaş seçildi.
23 Ocak 2019 tarihinden itibaren RTÜK Başkanlığı görevini üstlenen Ebubekir Şahin, dört dönem boyunca görev yaptı. Görev süresinin dolmasıyla birlikte Üst Kurul yeni dönem için toplanarak başkanlık seçimini gerçekleştirdi.
Yeni RTÜK Başkanı Mehmet Daniş kimdir?
Yeni RTÜK Başkanı Mehmet Daniş, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur.
Siyasi kariyerinde uzun yıllar aktif görev alan Daniş, 22., 23. ve 24. Dönem AK Parti Çanakkale Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) yer aldı.
Milletvekilliği döneminde TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyeliği ve TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanlığı görevlerinde bulundu. Ayrıca 64. ve 65. Hükümetlerde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcılığı yaptı.
27 Temmuz 2021 tarihinde TBMM tarafından RTÜK Üyeliğine seçilen Daniş, çok sayıda yasal düzenlemenin hazırlık sürecinde aktif rol üstlendi.