https://anlatilaninotesi.com.tr/20251024/rtukte-gorev-degisimi-yeni-baskan-belli-oldu-1100454691.html

RTÜK'te görev değişimi: Yeni başkan belli oldu

RTÜK'te görev değişimi: Yeni başkan belli oldu

Sputnik Türkiye

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) yeni başkanı Mehmet Daniş oldu. Dört dönemdir RTÜK Başkanlığı görevini yürüten Ebubekir Şahin, bu dönem aday olmadı. 24.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-24T15:09+0300

2025-10-24T15:09+0300

2025-10-24T15:26+0300

türki̇ye

rtük

radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)

mehmet daniş

radyo

televizyon

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/09/1087828180_3:0:1022:573_1920x0_80_0_0_6c2572cb5410097748d98b6b8c271cce.jpg

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yeni başkanını belirlemek üzere toplandı. Görev süresi dolan mevcut başkan Ebubekir Şahin bu dönem aday olmazken, yapılan oylamada RTÜK Başkanlığına Mehmet Daniş, Başkan Vekilliği'ne Orhan Karadaş seçildi.23 Ocak 2019 tarihinden itibaren RTÜK Başkanlığı görevini üstlenen Ebubekir Şahin, dört dönem boyunca görev yaptı. Görev süresinin dolmasıyla birlikte Üst Kurul yeni dönem için toplanarak başkanlık seçimini gerçekleştirdi.Yeni RTÜK Başkanı Mehmet Daniş kimdir?Yeni RTÜK Başkanı Mehmet Daniş, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur.Siyasi kariyerinde uzun yıllar aktif görev alan Daniş, 22., 23. ve 24. Dönem AK Parti Çanakkale Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) yer aldı.Milletvekilliği döneminde TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyeliği ve TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanlığı görevlerinde bulundu. Ayrıca 64. ve 65. Hükümetlerde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcılığı yaptı.27 Temmuz 2021 tarihinde TBMM tarafından RTÜK Üyeliğine seçilen Daniş, çok sayıda yasal düzenlemenin hazırlık sürecinde aktif rol üstlendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251024/ankarada-deli-dana-panigi-iddiasina-hastaneden-aciklama-1100453435.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rtük, rtük başkanı, mehmet daniş, ebubekir şahin, rtük başkanlık seçimi, radyo televizyon üst kurulu, orhan karadaş, rtük yeni başkan