Ankara’da 'deli dana' paniği iddiasına hastaneden açıklama

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, bazı basın organlarında yer alan “bir hastanın deli dana hastalığı olarak bilinen Creutzfeldt-Jakob hastalığı (CJD) şüphesiyle yoğun bakımda tedavi gördüğü” yönündeki haberler üzerine yazılı açıklama yaptı.Yapılan açıklamada, söz konusu hastanın Nöroloji Kliniği tarafından takip edildiği ancak tanının henüz kesinleşmediği ifade edildi.'CJD’ye işaret eden net bir tablo yok'Açıklamada, “Yapılan klinik değerlendirmelerde ve laboratuvar bulgularında Creutzfeldt-Jakob hastalığına işaret eden net bir tabloya rastlanmamıştır. Hastamız nörolojik bulgularının yanı sıra farklı branşlara ait olası rahatsızlıklar açısından da izlenmektedir” denildi.Hastanenin açıklamasında, mevcut bulguların farklı olasılıklara işaret ettiği, kesin tanı ve uygun tedavi için çok yönlü tıbbi incelemelerin titizlikle sürdürüldüğü vurgulandı.'Gereksiz endişeye yol açabilir' uyarısıTanısı kesinleşmemiş bir hasta hakkında yapılan haberlerin kamuoyunda gereksiz endişe ve bilgi kirliliğine yol açabileceği uyarısında bulunan Bilkent Şehir Hastanesi, vatandaşların yalnızca resmi kanallardan yapılan açıklamaları takip etmeleri gerektiğini belirtti.Hastane yönetimi, “Tüm tanı ve tedavi süreçleri, bilimsel esaslara, etik kurallara ve Sağlık Bakanlığı protokollerine uygun biçimde yürütülmektedir. Vatandaşlarımızın sağlığı ve güvenliği önceliğimizdir” ifadelerine yer verdi.CJD nedir?Creutzfeldt-Jakob hastalığı (CJD), halk arasında “deli dana hastalığı” olarak bilinen, nadir görülen nörolojik bir bozukluktur. Prion adı verilen anormal proteinlerin beyinde birikmesi sonucu ortaya çıkar. Hastalık ilerledikçe hafıza kaybı, koordinasyon bozukluğu ve konuşma güçlüğü gibi belirtiler görülebilir.

