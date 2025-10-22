https://anlatilaninotesi.com.tr/20251022/rdif-baskani-dmitriyev-savas-kiskirticilari-rusya-abd-zirvesinden-cok-korkuyor-1100374397.html

RDIF Başkanı Dmitriyev: Savaş kışkırtıcıları Rusya-ABD zirvesinden çok korkuyor

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Dmitriyev, savaş kışkırtıcılarının Rusya-ABD zirvesinden çok korktuğunu ifade etti. 22.10.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı’nın yabancı ülkelerle yatırım ve ekonomik işbirliği özel temsilcisi Kirill Dmitriyev sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, savaş kışkırtıcılarının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki zirveden çok korktuklarını, ancak barış için diyaloğun galip geleceğini belirtti.Dmitriyev, “Savaş kışkırtıcılarının Putin ve Trump'ın barış zirvesinden ne kadar korktukları şaşırtıcı. Barış için diyalog galip gelecek” ifadelerine yer verdi.Daha önce Trump, Putin ile görüşme için kesin kararın henüz alınmadığını belirterek, boşa gidecek bir görüşmeden kaçınmayı tercih ettiğini ve yönetiminin Rus liderle olası bir görüşme konusunda atacağı adımları iki gün içinde açıklayacağını ifade etmişti.

