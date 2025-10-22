https://anlatilaninotesi.com.tr/20251022/rdif-baskani-dmitriyev-savas-kiskirticilari-rusya-abd-zirvesinden-cok-korkuyor-1100374397.html
RDIF Başkanı Dmitriyev: Savaş kışkırtıcıları Rusya-ABD zirvesinden çok korkuyor
RDIF Başkanı Dmitriyev: Savaş kışkırtıcıları Rusya-ABD zirvesinden çok korkuyor
Sputnik Türkiye
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Dmitriyev, savaş kışkırtıcılarının Rusya-ABD zirvesinden çok korktuğunu ifade etti. 22.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-22T01:18+0300
2025-10-22T01:18+0300
2025-10-22T01:16+0300
dünya
kirill dmitriyev
rusya doğrudan yatırım fonu (rdif)
donald trump
rusya
abd
vladimir putin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/13/1100305639_0:0:742:418_1920x0_80_0_0_70243202197b863e1a03c2dc8a7947da.png
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı’nın yabancı ülkelerle yatırım ve ekonomik işbirliği özel temsilcisi Kirill Dmitriyev sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, savaş kışkırtıcılarının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki zirveden çok korktuklarını, ancak barış için diyaloğun galip geleceğini belirtti.Dmitriyev, “Savaş kışkırtıcılarının Putin ve Trump'ın barış zirvesinden ne kadar korktukları şaşırtıcı. Barış için diyalog galip gelecek” ifadelerine yer verdi.Daha önce Trump, Putin ile görüşme için kesin kararın henüz alınmadığını belirterek, boşa gidecek bir görüşmeden kaçınmayı tercih ettiğini ve yönetiminin Rus liderle olası bir görüşme konusunda atacağı adımları iki gün içinde açıklayacağını ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251022/trump-putin-ile-bosa-giden-bir-gorusme-yapmak-istemiyorum-1100373751.html
rusya
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/13/1100305639_68:0:699:473_1920x0_80_0_0_f1cebc98fe97ff19bc604e8efad20267.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kirill dmitriyev, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), donald trump, rusya, abd, vladimir putin
kirill dmitriyev, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), donald trump, rusya, abd, vladimir putin
RDIF Başkanı Dmitriyev: Savaş kışkırtıcıları Rusya-ABD zirvesinden çok korkuyor
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Dmitriyev, savaş kışkırtıcılarının Rusya-ABD zirvesinden çok korktuğunu ifade etti.
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı’nın yabancı ülkelerle yatırım ve ekonomik işbirliği özel temsilcisi Kirill Dmitriyev sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, savaş kışkırtıcılarının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki zirveden çok korktuklarını, ancak barış için diyaloğun galip geleceğini belirtti.
Dmitriyev, “Savaş kışkırtıcılarının Putin ve Trump'ın barış zirvesinden ne kadar korktukları şaşırtıcı. Barış için diyalog galip gelecek” ifadelerine yer verdi.
Daha önce Trump, Putin ile görüşme için kesin kararın henüz alınmadığını belirterek, boşa gidecek bir görüşmeden kaçınmayı tercih ettiğini ve yönetiminin Rus liderle olası bir görüşme konusunda atacağı adımları iki gün içinde açıklayacağını ifade etmişti.