'Putin'in Özel Temsilcisi Dmitriyev ABD'de'
'Putin'in Özel Temsilcisi Dmitriyev ABD'de'
Putin'in Özel Temsilcisi Dmitriyev'in Trump yönetiminden yetkililerle görüşmek üzere ABD'ye gittiği ifade edildi. 24.10.2025, Sputnik Türkiye
CNN televizyonu, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev'in 'resmi görüşmeler' ABD'de olduğunu belirtti. Sputnik'e konuşan bir Rus kaynak, Dmitriyev'in ABD'de olduğunu doğruladı. Dmitriyev'in, Rusya-ABD ilişkileriyle ilgili görüşmeleri sürdürmek üzere Başkan Donald Trump yönetiminin yetkilileriyle görüşmesi bekleniyor.
Putin'in Özel Temsilcisi Dmitriyev'in Trump yönetiminden yetkililerle görüşmek üzere ABD'ye gittiği ifade edildi.
