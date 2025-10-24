Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251024/putinin-ozel-temsilcisi-dmitriyev-abdde-1100454592.html
'Putin'in Özel Temsilcisi Dmitriyev ABD'de'
'Putin'in Özel Temsilcisi Dmitriyev ABD'de'
Sputnik Türkiye
Putin'in Özel Temsilcisi Dmitriyev'in Trump yönetiminden yetkililerle görüşmek üzere ABD'ye gittiği ifade edildi. 24.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-24T15:05+0300
2025-10-24T15:05+0300
dünya
abd
rusya
rusya doğrudan yatırım fonu (rdif)
cnn
sputnik
kirill dmitriyev
vladimir putin
donald trump
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/16/1099558427_0:0:3054:1719_1920x0_80_0_0_5ec14de396f48c4a50e6414366451bb2.jpg
CNN televizyonu, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev'in 'resmi görüşmeler' ABD'de olduğunu belirtti. Sputnik'e konuşan bir Rus kaynak, Dmitriyev'in ABD'de olduğunu doğruladı. Dmitriyev'in, Rusya-ABD ilişkileriyle ilgili görüşmeleri sürdürmek üzere Başkan Donald Trump yönetiminin yetkilileriyle görüşmesi bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251024/abdnin-karayiplerdeki-saldirilari-venezuelladan-rusyaya-tesekkur-1100452480.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/16/1099558427_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_d3df7f542a34187fa07227c7ef65f04b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, rusya, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), cnn, sputnik, kirill dmitriyev, vladimir putin, donald trump
abd, rusya, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), cnn, sputnik, kirill dmitriyev, vladimir putin, donald trump

'Putin'in Özel Temsilcisi Dmitriyev ABD'de'

15:05 24.10.2025
© Sputnik / Sergey BulkinRusya Devlet Başkanlığı Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev
Rusya Devlet Başkanlığı Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2025
© Sputnik / Sergey Bulkin
Abone ol
Putin'in Özel Temsilcisi Dmitriyev'in Trump yönetiminden yetkililerle görüşmek üzere ABD'ye gittiği ifade edildi.
CNN televizyonu, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev'in 'resmi görüşmeler' ABD'de olduğunu belirtti.

Sputnik'e konuşan bir Rus kaynak, Dmitriyev'in ABD'de olduğunu doğruladı.

Dmitriyev'in, Rusya-ABD ilişkileriyle ilgili görüşmeleri sürdürmek üzere Başkan Donald Trump yönetiminin yetkilileriyle görüşmesi bekleniyor.
Operaciones de las fuerzas navales de EEUU en el Caribe - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2025
DÜNYA
ABD'nin Karayipler'deki saldırıları: Venezüella'dan Rusya'ya teşekkür
14:02
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала