Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251024/gokhan-ozoguzdan-yillar-sonra-duygusal-itiraf-7-yil-boyunca-agladim-1100445042.html
Gökhan Özoğuz’dan yıllar sonra duygusal itiraf: '7 yıl boyunca ağladım'
Gökhan Özoğuz’dan yıllar sonra duygusal itiraf: '7 yıl boyunca ağladım'
Sputnik Türkiye
Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, Ahmet Mümtaz Taylan’ın ‘Empati’ programına konuk oldu. Özoğuz, geçirdiği zor günleri anlatarak "Babam vefat ettiğinde... 24.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-24T11:09+0300
2025-10-24T11:09+0300
yaşam
gökhan özoğuz
şarkıcı
athena
hakan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103827/27/1038272707_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e5f2d972765cd5e4b4188880cf8befeb.jpg
Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, Ahmet Mümtaz Taylan’ın Empati programında duygusal bir sohbet gerçekleştirdi. Athena grubunun solisti, babasının kaybıyla yaşadığı değişimi anlatırken şu ifadeleri kullandı:“Vurdumduymaz biriydim. Babam vefat etti ve bambaşka bir adam oldum. Zihnimde ailenin yükünü ben taşıyormuşum gibi hissediyordum. O da bende fobiler oluşturdu. EMDR tekniği ile bu travma blokajlarından kurtuldum. Babam vefat ettiğinde ağlayamadım. Ama sonra 7 yıl boyunca ağladım.”Özoğuz, kaybın ardından içine kapanık bir döneme girdiğini ve EMDR tekniğiyle yaşadığı duygusal tıkanıklıkları aşabildiğini söyledi.'İkizim Hakan’ın kanser süreci çok kolay geçti'Programda kardeşi Hakan Özoğuz’un kanser tedavisi hakkında da konuşan Gökhan Özoğuz, süreci şu sözlerle anlattı:“Hayatımda hiç öyle bir dönem yaşadığımı hatırlamıyorum. O kadar kolay geçti ki… Fizik olarak birbirimizin hiçbir şeyini hissetmiyoruz.”
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251024/meteorolojiden-istanbul-icin-sari-kodlu-yagis-uyarisi-karadeniz-ve-dogu-anadoluda-kar-yagisi-etkili-1100436900.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103827/27/1038272707_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_00ba38a376c30d5a923c291d99e3a86c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
gökhan özoğuz, şarkıcı, athena, hakan
gökhan özoğuz, şarkıcı, athena, hakan

Gökhan Özoğuz’dan yıllar sonra duygusal itiraf: '7 yıl boyunca ağladım'

11:09 24.10.2025
© Fotoğraf : TwitterAthena grubu solisti Gökhan Özoğuz
Athena grubu solisti Gökhan Özoğuz - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2025
© Fotoğraf : Twitter
Abone ol
Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, Ahmet Mümtaz Taylan’ın ‘Empati’ programına konuk oldu. Özoğuz, geçirdiği zor günleri anlatarak "Babam vefat ettiğinde ağlayamadım. Ama sonra 7 yıl boyunca ağladım" dedi.
Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, Ahmet Mümtaz Taylan’ın Empati programında duygusal bir sohbet gerçekleştirdi. Athena grubunun solisti, babasının kaybıyla yaşadığı değişimi anlatırken şu ifadeleri kullandı:
“Vurdumduymaz biriydim. Babam vefat etti ve bambaşka bir adam oldum. Zihnimde ailenin yükünü ben taşıyormuşum gibi hissediyordum. O da bende fobiler oluşturdu. EMDR tekniği ile bu travma blokajlarından kurtuldum. Babam vefat ettiğinde ağlayamadım. Ama sonra 7 yıl boyunca ağladım.”
Özoğuz, kaybın ardından içine kapanık bir döneme girdiğini ve EMDR tekniğiyle yaşadığı duygusal tıkanıklıkları aşabildiğini söyledi.

'İkizim Hakan’ın kanser süreci çok kolay geçti'

Programda kardeşi Hakan Özoğuz’un kanser tedavisi hakkında da konuşan Gökhan Özoğuz, süreci şu sözlerle anlattı:
“Hayatımda hiç öyle bir dönem yaşadığımı hatırlamıyorum. O kadar kolay geçti ki… Fizik olarak birbirimizin hiçbir şeyini hissetmiyoruz.”
Kuvvetli rüzgar şiddetli sağanakla etkili olacak: İstanbul için sarı kodlu uyarı verildi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2025
YAŞAM
Meteoroloji'den İstanbul için sarı kodlu yağış uyarısı: Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kar yağışı etkili olacak
06:43
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала