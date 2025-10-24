https://anlatilaninotesi.com.tr/20251024/gokhan-ozoguzdan-yillar-sonra-duygusal-itiraf-7-yil-boyunca-agladim-1100445042.html
Gökhan Özoğuz’dan yıllar sonra duygusal itiraf: '7 yıl boyunca ağladım'
Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, Ahmet Mümtaz Taylan’ın Empati programında duygusal bir sohbet gerçekleştirdi. Athena grubunun solisti, babasının kaybıyla yaşadığı değişimi anlatırken şu ifadeleri kullandı:“Vurdumduymaz biriydim. Babam vefat etti ve bambaşka bir adam oldum. Zihnimde ailenin yükünü ben taşıyormuşum gibi hissediyordum. O da bende fobiler oluşturdu. EMDR tekniği ile bu travma blokajlarından kurtuldum. Babam vefat ettiğinde ağlayamadım. Ama sonra 7 yıl boyunca ağladım.”Özoğuz, kaybın ardından içine kapanık bir döneme girdiğini ve EMDR tekniğiyle yaşadığı duygusal tıkanıklıkları aşabildiğini söyledi.'İkizim Hakan’ın kanser süreci çok kolay geçti'Programda kardeşi Hakan Özoğuz’un kanser tedavisi hakkında da konuşan Gökhan Özoğuz, süreci şu sözlerle anlattı:“Hayatımda hiç öyle bir dönem yaşadığımı hatırlamıyorum. O kadar kolay geçti ki… Fizik olarak birbirimizin hiçbir şeyini hissetmiyoruz.”
