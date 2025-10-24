Meteoroloji'den İstanbul için sarı kodlu yağış uyarısı: Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kar yağışı etkili olacak
Kuvvetli rüzgar şiddetli sağanakla etkili olacak: İstanbul için sarı kodlu uyarı verildi
© AA / Didem Mente
Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren sarı kodlu sağanak yağış etkili olacak. Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ve Ege'de rüzgarın şiddeti saatte 60 km'ye çıkacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 24 Ekim Cuma günü hava durumu tahminlerine göre İstanbul'a sarı kodlu yağış uyarısı yapıldı.
Marmara, Kıyı Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Uşak ve Elazığ çevrelerinin yağmur ve sağanak, yurdun batı kesimlerin yer yer gök gürültülü sağanak etkili olacak.
Kar yağışı bekleniyor
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Şiddetli rüzgara dikkat
Marmara ve Ege'de rüzgarın şiddeti yer yer kuvvetli olmak üzere saatte 60 km'ye çıkacak.
Su baskını tehlikesi var
Yağışların; Edremit Körfezi ile akşam saatlerinden itibaren İstanbul ve zamanla Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zoguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Bursa 28°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Çanakkale 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
İstanbul 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; akşam saatlerinden itibaren il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.
Kırklareli 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.
EGE
Afyonkarahisar 19°C – Parçalı ve çok bulutlu.
Denizli 25°C – Parçalı ve çok bulutlu.
İzmir 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Muğla 21°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
AKDENİZ
Adana 30°C – Parçalı ve çok bulutlu.
Antalya 24°C – Parçalı ve çok bulutlu.
Hatay 29°C – Parçalı ve çok bulutlu.
Isparta 22°C – Parçalı ve çok bulutlu.
İÇ ANADOLU
Ankara 21°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı.
Eskişehir 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı.
Konya 23°C – Parçalı ve çok bulutlu.
Sivas 21°C – Parçalı ve çok bulutlu.
BATI KARADENİZ
Bolu 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı.
Düzce 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı; gece yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Sinop 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı.
Zonguldak 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı; gece yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Amasya 25°C – Parçalı ve çok bulutlu.
Rize 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yağmurlu, yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu.
Samsun 25°C – Parçalı ve çok bulutlu.
Trabzon 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yağmurlu, yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu.
DOĞU ANADOLU
Erzurum 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak; yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı.
Kars 16°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak; yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı.
Malatya 23°C – Parçalı ve çok bulutlu.
Van 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak; yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Diyarbakır 24°C – Parçalı bulutlu.
Gaziantep 25°C – Parçalı bulutlu.
Mardin 24°C – Parçalı bulutlu.
Siirt 24°C – Parçalı bulutlu.