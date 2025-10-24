https://anlatilaninotesi.com.tr/20251024/meteorolojiden-istanbul-icin-sari-kodlu-yagis-uyarisi-karadeniz-ve-dogu-anadoluda-kar-yagisi-etkili-1100436900.html

Meteoroloji'den İstanbul için sarı kodlu yağış uyarısı: Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kar yağışı etkili olacak

Meteoroloji'den İstanbul için sarı kodlu yağış uyarısı: Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kar yağışı etkili olacak

Meteoroloji’den İstanbul için sarı kodlu yağış uyarısı: Öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Marmara ve Ege’de rüzgar saatte 60 km’ye çıkabilir. Karadeniz ve Doğu Anadolu’da yer yer kar yağışı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 24 Ekim Cuma günü hava durumu tahminlerine göre İstanbul'a sarı kodlu yağış uyarısı yapıldı. Marmara, Kıyı Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Uşak ve Elazığ çevrelerinin yağmur ve sağanak, yurdun batı kesimlerin yer yer gök gürültülü sağanak etkili olacak.Kar yağışı bekleniyorDoğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Şiddetli rüzgara dikkatMarmara ve Ege'de rüzgarın şiddeti yer yer kuvvetli olmak üzere saatte 60 km'ye çıkacak. Su baskını tehlikesi varYağışların; Edremit Körfezi ile akşam saatlerinden itibaren İstanbul ve zamanla Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zoguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.MARMARAEGEAKDENİZİÇ ANADOLUBATI KARADENİZORTA ve DOĞU KARADENİZDOĞU ANADOLUGÜNEYDOĞU ANADOLU

