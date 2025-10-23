https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/istanbullular-dikkat-siddetli-saganak-yagis-geliyor-1100423443.html
İstanbullular dikkat: Şiddetli sağanak yağış geliyor
İstanbullular dikkat: Şiddetli sağanak yağış geliyor
Sputnik Türkiye
İstanbul'da yarın akşam saatlerinden itibaren şiddetli sağanak yağışın etkisi altına gireceği duyuruldu. 23.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-23T17:03+0300
2025-10-23T17:03+0300
2025-10-23T17:08+0300
yaşam
i̇stanbul
hava durumu
sağanak
sağanak yağış uyarısı
sağanak yağış
gök gürültülü sağanak
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/06/1b/1058001578_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_e8b098c4e5afb08739b8e1beffe5bd8c.jpg
İstanbullulara önemli uyarı AKOM'dan geldi. AKOM, yarın (cuma) için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Yağışların cumartesi günü de sürmesi bekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yarın kent için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. AKOM'un paylaştığı haftalık hava tahmin raporunda, "İstanbul'da hafta boyunca havada parçalı, yer yer çok bulutlu bir gökyüzünün hakim olacağı, aralıklarla yerel yağmur geçişlerinin yaşanacağı öngörülürken sıcaklıkların 19-22 derece aralığında bahar değerlerinde seyredeceği tahmin ediliyor" denildi. Cumartesi de yağış varRaporda cuma gününün yanı sıra cumartesi günü için de sağanak uyarısı yapıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/7-il-icin-sari-kodlu-uyari-marmara-ve-egede-kuvvetli-yagis-1100405183.html
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/06/1b/1058001578_23:0:503:360_1920x0_80_0_0_90ca41f496a8524af51930137a5e6f5a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇stanbul, hava durumu, sağanak, sağanak yağış uyarısı, sağanak yağış, gök gürültülü sağanak
i̇stanbul, hava durumu, sağanak, sağanak yağış uyarısı, sağanak yağış, gök gürültülü sağanak
İstanbullular dikkat: Şiddetli sağanak yağış geliyor
17:03 23.10.2025 (güncellendi: 17:08 23.10.2025)
İstanbul'da yarın akşam saatlerinden itibaren şiddetli sağanak yağışın etkisi altına gireceği duyuruldu.
İstanbullulara önemli uyarı AKOM'dan geldi. AKOM, yarın (cuma) için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Yağışların cumartesi günü de sürmesi bekleniyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yarın kent için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. AKOM'un paylaştığı haftalık hava tahmin raporunda, "İstanbul'da hafta boyunca havada parçalı, yer yer çok bulutlu bir gökyüzünün hakim olacağı, aralıklarla yerel yağmur geçişlerinin yaşanacağı öngörülürken sıcaklıkların 19-22 derece aralığında bahar değerlerinde seyredeceği tahmin ediliyor" denildi.
Raporda cuma gününün yanı sıra cumartesi günü için de sağanak uyarısı yapıldı.