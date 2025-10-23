Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/istanbullular-dikkat-siddetli-saganak-yagis-geliyor-1100423443.html
İstanbullular dikkat: Şiddetli sağanak yağış geliyor
İstanbullular dikkat: Şiddetli sağanak yağış geliyor
Sputnik Türkiye
İstanbul'da yarın akşam saatlerinden itibaren şiddetli sağanak yağışın etkisi altına gireceği duyuruldu. 23.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-23T17:03+0300
2025-10-23T17:08+0300
yaşam
i̇stanbul
hava durumu
sağanak
sağanak yağış uyarısı
sağanak yağış
gök gürültülü sağanak
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/06/1b/1058001578_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_e8b098c4e5afb08739b8e1beffe5bd8c.jpg
İstanbullulara önemli uyarı AKOM'dan geldi. AKOM, yarın (cuma) için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Yağışların cumartesi günü de sürmesi bekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yarın kent için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. AKOM'un paylaştığı haftalık hava tahmin raporunda, "İstanbul'da hafta boyunca havada parçalı, yer yer çok bulutlu bir gökyüzünün hakim olacağı, aralıklarla yerel yağmur geçişlerinin yaşanacağı öngörülürken sıcaklıkların 19-22 derece aralığında bahar değerlerinde seyredeceği tahmin ediliyor" denildi. Cumartesi de yağış varRaporda cuma gününün yanı sıra cumartesi günü için de sağanak uyarısı yapıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/7-il-icin-sari-kodlu-uyari-marmara-ve-egede-kuvvetli-yagis-1100405183.html
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/06/1b/1058001578_23:0:503:360_1920x0_80_0_0_90ca41f496a8524af51930137a5e6f5a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇stanbul, hava durumu, sağanak, sağanak yağış uyarısı, sağanak yağış, gök gürültülü sağanak
i̇stanbul, hava durumu, sağanak, sağanak yağış uyarısı, sağanak yağış, gök gürültülü sağanak

İstanbullular dikkat: Şiddetli sağanak yağış geliyor

17:03 23.10.2025 (güncellendi: 17:08 23.10.2025)
© AAİstanbul, fırtına, yağış
İstanbul, fırtına, yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2025
© AA
Abone ol
İstanbul'da yarın akşam saatlerinden itibaren şiddetli sağanak yağışın etkisi altına gireceği duyuruldu.
İstanbullulara önemli uyarı AKOM'dan geldi. AKOM, yarın (cuma) için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Yağışların cumartesi günü de sürmesi bekleniyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yarın kent için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. AKOM'un paylaştığı haftalık hava tahmin raporunda, "İstanbul'da hafta boyunca havada parçalı, yer yer çok bulutlu bir gökyüzünün hakim olacağı, aralıklarla yerel yağmur geçişlerinin yaşanacağı öngörülürken sıcaklıkların 19-22 derece aralığında bahar değerlerinde seyredeceği tahmin ediliyor" denildi.

Cumartesi de yağış var

Raporda cuma gününün yanı sıra cumartesi günü için de sağanak uyarısı yapıldı.
İzmir - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2025
YAŞAM
7 il için sarı kodlu uyarı: Marmara ve Ege'de kuvvetli yağış
06:32

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала