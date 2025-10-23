https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/istanbullular-dikkat-siddetli-saganak-yagis-geliyor-1100423443.html

İstanbullular dikkat: Şiddetli sağanak yağış geliyor

İstanbullular dikkat: Şiddetli sağanak yağış geliyor

Sputnik Türkiye

İstanbul'da yarın akşam saatlerinden itibaren şiddetli sağanak yağışın etkisi altına gireceği duyuruldu. 23.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-23T17:03+0300

2025-10-23T17:03+0300

2025-10-23T17:08+0300

yaşam

i̇stanbul

hava durumu

sağanak

sağanak yağış uyarısı

sağanak yağış

gök gürültülü sağanak

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/06/1b/1058001578_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_e8b098c4e5afb08739b8e1beffe5bd8c.jpg

İstanbullulara önemli uyarı AKOM'dan geldi. AKOM, yarın (cuma) için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Yağışların cumartesi günü de sürmesi bekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yarın kent için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. AKOM'un paylaştığı haftalık hava tahmin raporunda, "İstanbul'da hafta boyunca havada parçalı, yer yer çok bulutlu bir gökyüzünün hakim olacağı, aralıklarla yerel yağmur geçişlerinin yaşanacağı öngörülürken sıcaklıkların 19-22 derece aralığında bahar değerlerinde seyredeceği tahmin ediliyor" denildi. Cumartesi de yağış varRaporda cuma gününün yanı sıra cumartesi günü için de sağanak uyarısı yapıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/7-il-icin-sari-kodlu-uyari-marmara-ve-egede-kuvvetli-yagis-1100405183.html

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇stanbul, hava durumu, sağanak, sağanak yağış uyarısı, sağanak yağış, gök gürültülü sağanak