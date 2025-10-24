https://anlatilaninotesi.com.tr/20251024/meteoroloji-uzmani-prof-dr-orhan-senden-istanbullulara-kritik-uyari-bugun-evinize-erken-gidin-1100446728.html

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den İstanbullulara kritik uyarı: 'Bugün evinize erken gidin'

Sputnik Türkiye

Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da bugün etkili olması beklenen fırtına ve sağanak yağışla ilgili bir kez daha uyardı. Şen, 'evinize erken gidin' ifadelerini... 24.10.2025

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/05/1081408257_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_36a8c4ca8ea43c2b28f09f7f3765b9d7.jpg

İstanbul'da bugün etkili olan lodos ve sağanak yağışla ilgili İstanbulluları uyaran meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, " İstanbullular bugün evinize erken gidin. Ben 13:00 tv yayınından sonra eve dönüyorum" dedi. Bugün saat 15.00'ten sonra başlayacak yağış ve fırtınaya dikkat çeken Prof. Dr. Şen şunları dile getirdi: AKOM: Akşam saatlerine dikkat AKOM da, İstanbul'daki özellikle öğle saatlerinden sonra etkili olması beklenen rüzgarla ilgili uyarırken, yapılan açıklamada, "Öğle saatlerinden (15.00) itibaren aralıklarla fırtına şeklinde (30-65km/s) esmesi beklenen rüzgar ile birlikte Silivri, Çatalca, ve Arnavutköy ilçelerimizde görülecek gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin, akşam saatlerinden itibaren Avrupa yakası boğaz çevresi ve Anadolu yakası genelinde yer yer kuvvetli şekilde etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor" ifadelerine yer verildi.

2025

