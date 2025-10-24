Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den İstanbullulara kritik uyarı: 'Bugün evinize erken gidin'

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251024/meteoroloji-uzmani-prof-dr-orhan-senden-istanbullulara-kritik-uyari-bugun-evinize-erken-gidin-1100446728.html
SON HABERLER
İstanbul'da bugün etkili olan lodos ve sağanak yağışla ilgili İstanbulluları uyaran meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, " İstanbullular bugün evinize erken gidin. Ben 13:00 tv yayınından sonra eve dönüyorum" dedi.
Bugün saat 15.00'ten sonra başlayacak yağış ve fırtınaya dikkat çeken Prof. Dr. Şen şunları dile getirdi:
"İstanbullular bugün evinize erken gidin. Ben 13:00 tv yayınından sonra eve dönüyorum. Bugün 15:00'ten sonra Trakya'dan başlayacak yağış akşam saatlerinden itibaren İstanbul ve zamanla Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar yaşamda olumsuzluklar yapabilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı."
AKOM: Akşam saatlerine dikkat
AKOM da, İstanbul'daki özellikle öğle saatlerinden sonra etkili olması beklenen rüzgarla ilgili uyarırken, yapılan açıklamada, "Öğle saatlerinden (15.00) itibaren aralıklarla fırtına şeklinde (30-65km/s) esmesi beklenen rüzgar ile birlikte Silivri, Çatalca, ve Arnavutköy ilçelerimizde görülecek gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin, akşam saatlerinden itibaren Avrupa yakası boğaz çevresi ve Anadolu yakası genelinde yer yer kuvvetli şekilde etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor" ifadelerine yer verildi.