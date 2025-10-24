https://anlatilaninotesi.com.tr/20251024/ab-ulkeleri-rus-varliklarinin-kiev-icin-kullanilmasina-yonelik-avrupa-komisyonu-teklifini-1100434499.html
AB ülkeleri, Rus varlıklarının Kiev için kullanılmasına yönelik Avrupa Komisyonu teklifini onaylamadı
AB zirvesinin ardından yayınlanan bildiride, Avrupa Birliği ülkelerinin, Rusya'nın dondurulmuş varlıklarının Kiev'in ihtiyaçları doğrultusunda kullanılmasına ilişkin Avrupa Komisyonu'nun önerisini onaylamadığı belirtildi.Belgede, “Bu bağlamda, Avrupa Konseyi, Avrupa Komisyonu'na, Ukrayna'nın mali ihtiyaçlarının değerlendirilmesine dayalı mali destek seçeneklerini mümkün olan en kısa sürede sunmasını öneriyor ve Avrupa Komisyonu ile Konsey'i, Avrupa Konseyi'nin bir sonraki toplantısında bu konuyu tekrar ele alabilmesi için çalışmalarına devam etmeye davet ediyor” ifadelerine yer verildi.Belgede ayrıca, AB mevzuatı uyarınca, Rusya'nın varlıklarının çatışma sona erene ve Ukrayna'ya tazminat ödeninceye kadar dondurulmuş olarak kalması gerektiği belirtildi.Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekat başladıktan sonra AB ve G7 ülkeleri, Rusya’nın döviz rezervlerinin neredeyse yarısını oluşturan yaklaşık 300 milyar euro'luk kısmını dondurmuştu. Bunun 200 milyardan fazlası Avrupa Birliği’nde bulunurken, genel olarak dünyanın en büyük takas ve saklama sistemlerinden biri olan Belçika merkezli Euroclear hesaplarında tutuluyor.Ağustos ayı sonunda Welt am Sonntag, Avrupa Komisyonu verilerine atıfta bulunarak AB’nin Ocak-Temmuz ayları arasında Rusya Merkez Bankası’nın dondurulan varlıklarından elde edilen gelirlerden Ukrayna’ya 10.1 milyar euro aktardığını açıklamıştı.Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirlerle Ukrayna'yı finanse etmek için yeni bir ‘tazminat kredisi’ oluşturulmasını önermişti. Leyen'e göre, Ukrayna krediyi ancak Rusya ‘tazminatları’ ödedikten sonra geri ödeyecek.Moskova ise Avrupa’da Rus varlıklarının dondurulmasını 'hırsızlık' olarak nitelendirmiş ve AB’nin yalnızca özel kişilerin değil, devletin de varlıklarını hedef aldığını vurgulamıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı’nın dondurulmuş Rus varlıklarına el koyması durumunda Rusya’nın da Batı’nın ülkedeki fonlarını iade etmeyerek misillemede bulunabileceğini söylemişti.
