Macron: ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırımları önemli bir dönüm noktası

Sputnik Türkiye

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ABD'nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlarının önemli bir ‘dönüm noktası’ olduğunu belirtti. 24.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-24T21:58+0300

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/06/1099968651_0:0:745:420_1920x0_80_0_0_5780296eb065421c5b54b73729b133b6.png

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yaptığı açıklamada, ABD'nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlarını önemli bir dönüm noktası olarak nitelendirerek bunların, Rusya'nın savaş finansmanını etkilemesi gerektiğini vurguladı.Macron, “Amerikan yaptırımları şüphesiz bir dönüm noktasıdır. Etkinlikleri, Rusya'nın savaşı finanse etme gücünü kesinlikle etkileyecektir” dedi.Macron ayrıca, sözde ‘istekliler koalisyonu’nun Rusya'nın gölge filosu sorununu çözmede büyük başarı elde ettiğini öne sürdü.ABD, 22 Ekim’de Rusya’ya yönelik yeni bir yaptırım paketi açıklamıştı. Bu paket kapsamında, Rusya'nın önemli enerji şirketleri olan ‘Rosneft’ ve ‘Lukoil’ ile bu şirketlerin yan kuruluşlarına yaptırımlar uygulanmıştı. Washington, yeni yaptırımların Moskova'nın Ukrayna'daki barış sürecine bağlı kalmaması nedeniyle uygulandığını belirtmişti.

