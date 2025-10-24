https://anlatilaninotesi.com.tr/20251024/lubnanli-uzman-rusyaya-yonelik-yaptirimlar-petrol-fiyatlari-ve-kuresel-ekonomiye-etki-ediyor-1100464397.html
Lübnanlı uzman: Rusya'ya yönelik yaptırımlar, petrol fiyatları ve küresel ekonomiye etki ediyor
Lübnanlı uzman: Rusya'ya yönelik yaptırımlar, petrol fiyatları ve küresel ekonomiye etki ediyor
Sputnik Türkiye
Lübnanlı uzman Mark Ayoub, Rusya'ya uygulanan yaptırımların küresel petrol piyasalarında yüzde 5 fiyat artışına yol açtığını ve bu durumun ABD ekonomisini... 24.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-24T21:24+0300
2025-10-24T21:24+0300
2025-10-24T21:22+0300
dünya
abd
rusya
ekonomik yaptırım
batı
petrol
asya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/03/1098335756_0:51:664:425_1920x0_80_0_0_0a917d92de1b9de70b4d80f389a6f383.png
Lübnanlı enerji uzmanı Mark Ayoub, Sputnik'e verdiği demeçte, Rusya'nın en büyük iki petrol şirketine uygulanan yaptırımların dünya genelindeki petrol piyasalarındaki etkisini değerlendirdi.Ayoub, yaptırımların etkisiyle petrol fiyatlarının yüzde 5 oranında arttığını ve bu artışın özellikle ABD ekonomisini zorlayacağını belirterek, ABD'de hükümetin kısmi olarak faaliyetlerini durdurması ve enflasyonun yükselmesi gibi ekonomik sorunlar göz önünde bulundurulduğunda, petrol fiyatlarındaki artışın daha da baskı yaratacağını vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251024/putinin-ozel-temsilcisi-kirill-dmitriyev-abdde-1100462853.html
abd
rusya
batı
asya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/03/1098335756_17:0:649:474_1920x0_80_0_0_da1192d4f1ebd93bec9bcbeb29db7aa7.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, rusya, ekonomik yaptırım, batı, petrol, asya
abd, rusya, ekonomik yaptırım, batı, petrol, asya
Lübnanlı uzman: Rusya'ya yönelik yaptırımlar, petrol fiyatları ve küresel ekonomiye etki ediyor
Lübnanlı uzman Mark Ayoub, Rusya'ya uygulanan yaptırımların küresel petrol piyasalarında yüzde 5 fiyat artışına yol açtığını ve bu durumun ABD ekonomisini olumsuz etkileyeceğini belirtti.
Lübnanlı enerji uzmanı Mark Ayoub, Sputnik'e verdiği demeçte, Rusya'nın en büyük iki petrol şirketine uygulanan yaptırımların dünya genelindeki petrol piyasalarındaki etkisini değerlendirdi.
Ayoub, yaptırımların etkisiyle petrol fiyatlarının yüzde 5 oranında arttığını ve bu artışın özellikle ABD ekonomisini zorlayacağını belirterek, ABD'de hükümetin kısmi olarak faaliyetlerini durdurması ve enflasyonun yükselmesi gibi ekonomik sorunlar göz önünde bulundurulduğunda, petrol fiyatlarındaki artışın daha da baskı yaratacağını vurguladı.
Yaptırımların etkisi zamanla daha da belirginleşecek, ancak Rusya bu yaptırımlara uyum sağlamaya yönelik mekanizmalar geliştirdi. Rusya, Batı tarafından yaratılan koşullara göre hareket edebilme yeteneğine sahip. Petrol fiyatları, Rusya'ya yönelik son yaptırımlar uygulanmadan önce zaten düşüş eğilimine girmişti. Mevcut fiyat dalgalanmaları ise piyasalardaki doğal dengeleme hareketi ve piyasalar belirli bir denge seviyesine oturmaya çalışıyor.
Özellikle Asya pazarları, Hindistan ve Rus petrolünü ithal eden diğer ülkeler, ABD'nin baskı yaparak Rusya'dan petrol alımlarını durdurmalarını ve daha pahalı Amerikan petrolüne yönelmelerini talep etmesiyle daha fazla zarar gören ülkeler arasında yer alıyor.