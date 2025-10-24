Lübnanlı uzman: Rusya'ya yönelik yaptırımlar, petrol fiyatları ve küresel ekonomiye etki ediyor

Yaptırımların etkisi zamanla daha da belirginleşecek, ancak Rusya bu yaptırımlara uyum sağlamaya yönelik mekanizmalar geliştirdi. Rusya, Batı tarafından yaratılan koşullara göre hareket edebilme yeteneğine sahip. Petrol fiyatları, Rusya'ya yönelik son yaptırımlar uygulanmadan önce zaten düşüş eğilimine girmişti. Mevcut fiyat dalgalanmaları ise piyasalardaki doğal dengeleme hareketi ve piyasalar belirli bir denge seviyesine oturmaya çalışıyor.