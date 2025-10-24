Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251024/lubnanli-uzman-tomahawklarin-rusyaya-karsi-kullanilmasi-cozum-surecini-baltalar-1100458149.html
Lübnanlı uzman: Tomahawk'ların Rusya'ya karşı kullanılması, çözüm sürecini baltalar
Lübnanlı uzman: Tomahawk'ların Rusya'ya karşı kullanılması, çözüm sürecini baltalar
24.10.2025 - Rus lider Putin'in dünkü konuşmasında ABD'ye gönderdiği Tomahawk mesajının yankıları devam ediyor.
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/08/1100009667_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_ef6beea53000926c01e1597dedde9fea.jpg
Lübnanlı siyaset bilimci ve uluslararası ilişkiler uzmanı Mahmud Alluş, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Tomahawk füze saldırılarına sert bir yanıt verecekleri yönündeki açıklamaları değerlendirdi.Sputnik'e demeç veren Alluş, "Böyle bir hamle, ABD ve Batılı ülkeler tarafından gerçekleştirilen ciddi bir tırmanış olur. Bu adım atılırsa, sorunun siyasi bir çözüme ulaşma şansının çok düşük olduğu bir kez daha teyit edilmiş olur" dedi."Trump krizi sona erdirmek istiyor, ancak sorun Rusya'ya karşı net bir strateji geliştirmekte. Daha da büyük bir sorun ise Trump'ın ne pahasına olursa olsun sonuç elde etmek istemesi. Bu acelecilik, Trump'ın otoritesini tehdit ediyor" diye devam eden Alluş, çatışmanın Rusya ve Ukrayna arasında değil, Rusya ve Batı arasında olduğunu belirterek şunları söyledi:Çatışmanın altında yatan nedenleri ele almayan hiçbir çözümün önemli sonuçlar doğurmayacağını kaydeden Alluş, "Rusya, ağır bir ekonomik ablukaya göğüs germiş, büyük potansiyele sahip bir süper güç. Bu nedenle, hiçbir askeri veya ekonomik adım Putin'e baskı yapamaz. Rusya, Batı'nın stratejisine karşı direnmeye hazır" ifadelerini kullandı.
rusya
ukrayna
Lübnanlı uzman: Tomahawk'ların Rusya'ya karşı kullanılması, çözüm sürecini baltalar

16:18 24.10.2025
Rus lider Putin'in dünkü konuşmasında ABD'ye gönderdiği Tomahawk mesajının yankıları devam ediyor.
Lübnanlı siyaset bilimci ve uluslararası ilişkiler uzmanı Mahmud Alluş, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Tomahawk füze saldırılarına sert bir yanıt verecekleri yönündeki açıklamaları değerlendirdi.

Sputnik'e demeç veren Alluş, "Böyle bir hamle, ABD ve Batılı ülkeler tarafından gerçekleştirilen ciddi bir tırmanış olur. Bu adım atılırsa, sorunun siyasi bir çözüme ulaşma şansının çok düşük olduğu bir kez daha teyit edilmiş olur" dedi.

"Trump krizi sona erdirmek istiyor, ancak sorun Rusya'ya karşı net bir strateji geliştirmekte. Daha da büyük bir sorun ise Trump'ın ne pahasına olursa olsun sonuç elde etmek istemesi. Bu acelecilik, Trump'ın otoritesini tehdit ediyor" diye devam eden Alluş, çatışmanın Rusya ve Ukrayna arasında değil, Rusya ve Batı arasında olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Avrupa'nın baskısına ek olarak, Trump'ın herhangi bir sonuç elde etmesini zorlaştıran istikrarsız bir küresel ortamdayız. ABD Başkanı, Putin'e baskı yaparken temkinli davranıyor, çünkü bunun ters etki yaratacak sonuçlara yol açmasını istemiyor."

Çatışmanın altında yatan nedenleri ele almayan hiçbir çözümün önemli sonuçlar doğurmayacağını kaydeden Alluş, "Rusya, ağır bir ekonomik ablukaya göğüs germiş, büyük potansiyele sahip bir süper güç. Bu nedenle, hiçbir askeri veya ekonomik adım Putin'e baskı yapamaz. Rusya, Batı'nın stratejisine karşı direnmeye hazır" ifadelerini kullandı.
