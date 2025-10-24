https://anlatilaninotesi.com.tr/20251024/kayip-picasso-tablosu-bulundu-kamyona-hic-yuklenmemis-olabilir-1100453508.html

Kayıp Picasso tablosu bulundu: Kamyona hiç yüklenmemiş olabilir

Kayıp Picasso tablosu bulundu: Kamyona hiç yüklenmemiş olabilir

Sputnik Türkiye

İspanya Ulusal Polisi, Pablo Picasso'ya ait olan ve 3 Ekim'den bu yana kayıp olduğu açıklanan tablonun bulunduğunu açıkladı. Detaylar haberde...

2025-10-24T14:33+0300

2025-10-24T14:33+0300

2025-10-24T14:33+0300

yaşam

picasso

tablo

kayıp

madrid

i̇spanya

pablo picasso

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/10/1100240941_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_57cc591675273d9e65701adf017eac6d.jpg

İspanya Ulusal Polisi tarafından yapılan açıklamada, bir sergi için 3 Ekim'de Madrid'den Granada'ya taşınma sırasında kamyondan çıkmayan ve kayıp olduğu belirtilen Picasso'nun ‘Gitarlı Natürmort’ adlı tablosunun bulunduğu duyuruldu.‘Kamyona yüklenmemiş olma’ ihtimaliOlaya ilişkin soruşturmayı 10 Ekim'den itibaren yürüten Ulusal Polise bağlı Tarihi Eserler Departmanının, bir paket içinde bulunan söz konusu tablonun taşıma kamyonuna yüklenmemiş olduğu ihtimalinde durduğu ancak soruşturmayı halen açık tuttuğu belirtildi.Picasso'nun 1919 tarihli Gitarlı natürmort tablosunun Caja Granada Vakfı'nın girişimiyle yapılacak bir sergi için diğer 56 eserle birlikte 25 Eylül'de depoya kaldırıldığı aktarılan açıklamada, 3 Ekim'deki nakliyat sırasında tablonun çıkmaması üzerine vakıfın polise başvurduğu bilgisi paylaşıldı.Tabloları, hırsızların hedefiPicasso eserleri yüksek değerleri nedeniyle sıklıkla hırsızların hedefi oluyor. Son yıllarda iki tablosu açık artırmalarda 140 milyon dolardan fazla fiyata alıcı buldu.Picasso kimdir?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20230516/pablo-picasso-tablosundaki-gizli-ayrinti-ortaya-cikti-1071171993.html

madrid

i̇spanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

picasso, gitarlı natürmort, kayıp, tablo, bulundu, kamyon, taşıma