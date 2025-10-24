Kayıp Picasso tablosu bulundu: Kamyona hiç yüklenmemiş olabilir
Picasso'nun 'Naturaleza muerta con guitarra' (Gitarla Natürmort) adlı tablosu
İspanya Ulusal Polisi, ünlü ressam Pablo Picasso'ya ait olan ve 3 Ekim'den bu yana kayıp olduğu açıklanan tablonun bulunduğunu duyurdu.
İspanya Ulusal Polisi tarafından yapılan açıklamada, bir sergi için 3 Ekim'de Madrid'den Granada'ya taşınma sırasında kamyondan çıkmayan ve kayıp olduğu belirtilen Picasso'nun ‘Gitarlı Natürmort’ adlı tablosunun bulunduğu duyuruldu.
‘Kamyona yüklenmemiş olma’ ihtimali
Olaya ilişkin soruşturmayı 10 Ekim'den itibaren yürüten Ulusal Polise bağlı Tarihi Eserler Departmanının, bir paket içinde bulunan söz konusu tablonun taşıma kamyonuna yüklenmemiş olduğu ihtimalinde durduğu ancak soruşturmayı halen açık tuttuğu belirtildi.
Picasso'nun 1919 tarihli Gitarlı natürmort tablosunun Caja Granada Vakfı'nın girişimiyle yapılacak bir sergi için diğer 56 eserle birlikte 25 Eylül'de depoya kaldırıldığı aktarılan açıklamada, 3 Ekim'deki nakliyat sırasında tablonun çıkmaması üzerine vakıfın polise başvurduğu bilgisi paylaşıldı.
Tabloları, hırsızların hedefi
Picasso eserleri yüksek değerleri nedeniyle sıklıkla hırsızların hedefi oluyor. Son yıllarda iki tablosu açık artırmalarda 140 milyon dolardan fazla fiyata alıcı buldu.
En ünlü hırsızlık olaylarından biri 1976 yılında Fransa’nın güneyindeki Avignon’da, Palais des Papes müzesinden 100’den fazla Picasso tablosunun çalınmasıyla gerçekleşmişti. Tüm eserler daha sonra geri alınmıştı.
Picasso kimdir?
1881’de Malaga’da doğan ve 1973’te hayatını kaybeden Picasso, sanat tarihinin en önemli isimlerinden biri olarak kabul ediliyor.
Uzun kariyeri boyunca geleneksel anlayışları sorgulayan ve pek çok farklı üslup ve tema üzerinde deneyler yapan Picasso, eserlerinde sık sık nesneleri ters, sıra dışı veya farklı açılardan tasvir etmişti.
Sanatçının bu sıra dışı bakış açısının temelinde disleksi olduğu belirtiliyor.
Okuma sırasında harf ve kelimelerin yönü beyninde ters dönen Picasso, gördüklerini tuvaline aktarmış ve bu da onun ünlü eserlerinin oluşmasında önemli rol oynamış.
Küçük yaşta derslerde başarısız olsa da, cezalandırıldığı zamanlarda eskiz defterini çıkarıp çizim yaparak yaratıcılığını geliştirmişti.
14 yaşında Barselona Güzel Sanatlar Okulu’na kaydolan Picasso, sınıfları sık sık gezerek şehrin manzaralarını çizmeyi sürdürdü.
16 Mayıs 2023, 14:50