Jose Mourinho'dan Fenerbahçe itirafı: 'Ayrılmamın sebeplerinden biri de buydu'

Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Benfica’nın başına geçen Jose Mourinho, Portekiz ekibinde zor günler geçiriyor. Şampiyonlar Ligi’nde Newcastle United’a... 24.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-24T20:57+0300

2025-10-24T20:57+0300

2025-10-24T20:57+0300

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Arouca maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe'yle ilgili konuştu.Kadro kalitesiyle ilgili yöneltilen bir soruya yanıt veren Mourinho,“Benfica’nın kadrosunu o kadar çok beğeniyordum ki, oradan çok önemli bir oyuncuyu almak istemiştim. Kerem Aktürkoğlu’nu Benfica’ya kazandırmak için elimden geleni yaptım. Belki de Fenerbahçe’den ayrılmamın nedenlerinden biri buydu. Onu kadroya katamayınca büyük bir hayal kırıklığı yaşadım” dedi.Mourinho, açıklamasının devamında, “Ne Fenerbahçe’de ne de Benfica’da onunla çalışma fırsatı bulamadım. Bu benim için üzücü bir durum. Bazen bir oyuncu bile bir takımın dengesini tamamen değiştirebilir” ifadelerini kullandı.Ocak ayında transfer planlarına da değinen deneyimli çalıştırıcı, “Bir ya da iki takviye yapacağız. Genç oyunculara şans vermeyi seven bir teknik direktörüm. Varane ve Petr Cech gibi isimleri genç yaşta oynattım. Kadromuzda da bu potansiyele sahip futbolcular var, onlara güveniyorum.” şeklinde konuştu.

