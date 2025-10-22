https://anlatilaninotesi.com.tr/20251022/jose-mourinhonun-benficasi-deplasmanda-yikildi-1100374059.html
Jose Mourinho'nun Benfica'sı deplasmanda yıkıldı
Jose Mourinho'nun Benfica'sı deplasmanda yıkıldı
Sputnik Türkiye
Newcastle United, Şampiyonlar Ligi’nde Benfica’yı 3-0 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini elde etti. Jose Mourinho yönetimindeki Benfica ise grup... 22.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-22T00:30+0300
2025-10-22T00:30+0300
2025-10-22T00:30+0300
spor
benfica futbol takımı
şampiyonlar ligi kupası
uefa şampiyonlar ligi
futbol
futbol maçı
avrupa futbol şampiyonası
jose mourinho
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/16/1100373887_0:42:599:379_1920x0_80_0_0_c2b960b21ede423a0d138c10112c59b6.jpg
Şampiyonlar Ligi’nde Jose Mourinho yönetimindeki Benfica deplasmanda Newcastle United'la karşılaştı.St. James’ Park’ta Anthony Gordon ilk golü kaydederken, Harvey Barnes oyuna sonradan girip attığı iki golle galibiyeti perçinledi. Bu sonuç, Newcastle’ın 22 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi’nde üst üste kazandığı ilk maç oldu.Portekizli teknik direktör Mourinho, Newcastle’a daha önceki 12 ziyaretinde sadece üç galibiyet alabilmişti. Maç başında etkili görünen Benfica, Dodi Lukebakio’nun direkten dönen şutunun ardından 32. dakikada geriye düşerek oyundan düştü.Newcastle bu galibiyetiyle puanını 6'ya yükseltirken, Jose Mourinho’nun Benfica’sı grup aşamasının üçüncü haftasında da puan alamadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/uefa-sampiyonlar-ligi-maclari-hangi-kanalda-devler-ligi-saat-kacta-1100369908.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/16/1100373887_33:0:565:399_1920x0_80_0_0_85a762ff6962dff30d9951e82255fe4d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
benfica futbol takımı, şampiyonlar ligi kupası, uefa şampiyonlar ligi, futbol, futbol maçı, avrupa futbol şampiyonası, jose mourinho
benfica futbol takımı, şampiyonlar ligi kupası, uefa şampiyonlar ligi, futbol, futbol maçı, avrupa futbol şampiyonası, jose mourinho
Jose Mourinho'nun Benfica'sı deplasmanda yıkıldı
Newcastle United, Şampiyonlar Ligi’nde Benfica’yı 3-0 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini elde etti. Jose Mourinho yönetimindeki Benfica ise grup aşamasının üçüncü haftasında da puanla tanışamadı.
Şampiyonlar Ligi’nde Jose Mourinho yönetimindeki Benfica deplasmanda Newcastle United'la karşılaştı.
St. James’ Park’ta Anthony Gordon ilk golü kaydederken, Harvey Barnes oyuna sonradan girip attığı iki golle galibiyeti perçinledi. Bu sonuç, Newcastle’ın 22 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi’nde üst üste kazandığı ilk maç oldu.
Portekizli teknik direktör Mourinho, Newcastle’a daha önceki 12 ziyaretinde sadece üç galibiyet alabilmişti. Maç başında etkili görünen Benfica, Dodi Lukebakio’nun direkten dönen şutunun ardından 32. dakikada geriye düşerek oyundan düştü.
Newcastle bu galibiyetiyle puanını 6'ya yükseltirken, Jose Mourinho’nun Benfica’sı grup aşamasının üçüncü haftasında da puan alamadı.