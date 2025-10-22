https://anlatilaninotesi.com.tr/20251022/jose-mourinhonun-benficasi-deplasmanda-yikildi-1100374059.html

Jose Mourinho'nun Benfica'sı deplasmanda yıkıldı

Sputnik Türkiye

Newcastle United, Şampiyonlar Ligi’nde Benfica’yı 3-0 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini elde etti. Jose Mourinho yönetimindeki Benfica ise grup... 22.10.2025, Sputnik Türkiye

Şampiyonlar Ligi’nde Jose Mourinho yönetimindeki Benfica deplasmanda Newcastle United'la karşılaştı.St. James’ Park’ta Anthony Gordon ilk golü kaydederken, Harvey Barnes oyuna sonradan girip attığı iki golle galibiyeti perçinledi. Bu sonuç, Newcastle’ın 22 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi’nde üst üste kazandığı ilk maç oldu.Portekizli teknik direktör Mourinho, Newcastle’a daha önceki 12 ziyaretinde sadece üç galibiyet alabilmişti. Maç başında etkili görünen Benfica, Dodi Lukebakio’nun direkten dönen şutunun ardından 32. dakikada geriye düşerek oyundan düştü.Newcastle bu galibiyetiyle puanını 6'ya yükseltirken, Jose Mourinho’nun Benfica’sı grup aşamasının üçüncü haftasında da puan alamadı.

