Jose Mourinho'nun Benfica'sı deplasmanda yıkıldı
Şampiyonlar Ligi’nde Jose Mourinho yönetimindeki Benfica deplasmanda Newcastle United'la karşılaştı.St. James’ Park’ta Anthony Gordon ilk golü kaydederken, Harvey Barnes oyuna sonradan girip attığı iki golle galibiyeti perçinledi. Bu sonuç, Newcastle’ın 22 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi’nde üst üste kazandığı ilk maç oldu.Portekizli teknik direktör Mourinho, Newcastle’a daha önceki 12 ziyaretinde sadece üç galibiyet alabilmişti. Maç başında etkili görünen Benfica, Dodi Lukebakio’nun direkten dönen şutunun ardından 32. dakikada geriye düşerek oyundan düştü.Newcastle bu galibiyetiyle puanını 6'ya yükseltirken, Jose Mourinho’nun Benfica’sı grup aşamasının üçüncü haftasında da puan alamadı.
00:30 22.10.2025
© AP PhotoMourinho
© AP Photo
Newcastle United, Şampiyonlar Ligi’nde Benfica’yı 3-0 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini elde etti. Jose Mourinho yönetimindeki Benfica ise grup aşamasının üçüncü haftasında da puanla tanışamadı.
Şampiyonlar Ligi’nde Jose Mourinho yönetimindeki Benfica deplasmanda Newcastle United'la karşılaştı.
St. James’ Park’ta Anthony Gordon ilk golü kaydederken, Harvey Barnes oyuna sonradan girip attığı iki golle galibiyeti perçinledi. Bu sonuç, Newcastle’ın 22 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi’nde üst üste kazandığı ilk maç oldu.
Portekizli teknik direktör Mourinho, Newcastle’a daha önceki 12 ziyaretinde sadece üç galibiyet alabilmişti. Maç başında etkili görünen Benfica, Dodi Lukebakio’nun direkten dönen şutunun ardından 32. dakikada geriye düşerek oyundan düştü.
Newcastle bu galibiyetiyle puanını 6'ya yükseltirken, Jose Mourinho’nun Benfica’sı grup aşamasının üçüncü haftasında da puan alamadı.
UEFA Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? Devler Ligi saat kaçta?
Dün, 19:33
