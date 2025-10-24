https://anlatilaninotesi.com.tr/20251024/istanbullular-dikkat-trafik-yogunlugu-yuzde-87ye-cikti-1100460340.html

İstanbullular dikkat: Trafik yoğunluğu yüzde 87'ye çıktı

İstanbullular dikkat: Trafik yoğunluğu yüzde 87'ye çıktı

Sputnik Türkiye

İstanbul'da bazı ilçelerde etkisini gösteren yağış ve mesai bitimiyle birlikte başlayan trafik yoğunluğu yüzde 87'ye çıktı. 24.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-24T17:53+0300

2025-10-24T17:53+0300

2025-10-24T17:53+0300

türki̇ye

i̇stanbul

trafik

avrasya tüneli

avrupa yakası

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/1b/1092113210_0:94:1000:657_1920x0_80_0_0_d02799cb50e2bf6db6f7808c754c2314.jpg

İstanbul'da, haftanın son mesai günü bitiminde ana arter, cadde ve yollardaki trafik yoğunluğu yüzde 87'ye ulaştı. Köprülerde trafik adeta durma noktasına gelirken, Anadolu Yakası'nda Kadıköy-Tuzla arasında yoğun trafik yaşanıyor. Trafik kilit hale geldi15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Avrasya Tüneli ve buralara bağlanan yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Yenibosna, Bahçelievler, Merter ve Cevizlibağ'da her iki istikamette etkili olan trafik, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu yönünden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar uzanıyor. Haliç Köprüsü'ndeki trafik yoğunluğu Beylikdüzü'ne kadar sürüyor.TEM Otoyolu'nda, İstoç'tan Mahmutbey Gişeleri'ne kadar trafik ağır seyrederken, Hasdal ve Seyrantepe'de yoğunlaşan trafik de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar devam ediyor.Basın Ekspres Yolu, Hadımköy-TEM bağlantı yolunda ve Bakırköy Sahil Yolu'nda trafik yoğunluğu yaşanıyor. Büyükdere Caddesi Sarıyer yönü ile Levent TEM katılım yollarında da trafik yoğunluğu yaşanıyor. Karaköy-Beşiktaş Meydanı arasında da sahil yolunda araçlar güçlükle ilerliyor.Anadolu yakasında yüzde 90'a ulaştıAnadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Kadıköy ve Tuzla arasında trafikte yoğunluk yaşanıyor.Kartal'dan başlayan trafik yoğunluğu Avrasya Tüneli ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar uzanıyor. Acıbadem ve Altunizade mevkisinde araçlar güçlükle ilerliyor. TEM Otoyolu Ankara istikametinde Üsküdar'dan Sancaktepe'ye, Edirne istikametinde ise Tuzla'dan Ümraniye'ye kadar araçlar ağır seyrediyor.Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Ataşehir'e kadar trafik çift yönlü ağır seyrediyor. Şile Otoyolu'nda Altunizade'den Ümraniye'ye kadar araçlar ağır ilerliyor.Toplu taşımada da yoğunluk yaşanıyorZeytinburnu, Cevizlibağ, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu, Altunizade başta olmak üzere toplu ulaşım araçlarını kullananlar, metrobüs, otobüs, metro ve tramvay istasyonlarında yoğunluk oluşturdu.İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Cep Trafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 87'ye çıktı.Trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 85, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 90'a kadar ulaştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251024/meteoroloji-uzmani-prof-dr-orhan-senden-istanbullulara-kritik-uyari-bugun-evinize-erken-gidin-1100446728.html

türki̇ye

i̇stanbul

avrupa yakası

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇stanbul, trafik, avrasya tüneli, avrupa yakası