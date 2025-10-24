https://anlatilaninotesi.com.tr/20251024/istanbulda-vapur-ve-teleferik-seferleri-iptal-edildi-1100457976.html
İstanbul'da bazı vapur ve teleferik seferleri iptal edildi
Sputnik Türkiye
24.10.2025
2025-10-24T16:03+0300
2025-10-24T16:03+0300
2025-10-24T16:51+0300
i̇stanbul
16:03 24.10.2025 (güncellendi: 16:51 24.10.2025)
İstanbul'da bazı vapur seferleri ile teleferik seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarında hava muhalefeti nedeniyle seferlerin gerçekleştirilemediği belirtildi.
Hangi vapur seferleri iptal edildi?
Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:
"Elverişsiz hava koşulları sebebiyle Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş hattı seferlerimizin Moda uğraması ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır. Aşiyan-Üsküdar ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu-Aşiyan Ring Hattı seferleri ise ikinci bir duyuruya kadar, Bebek-Üsküdar ve Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek olarak yapılacaktır."