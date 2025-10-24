https://anlatilaninotesi.com.tr/20251024/istanbulda-vapur-ve-teleferik-seferleri-iptal-edildi-1100457976.html

İstanbul'da bazı vapur ve teleferik seferleri iptal edildi

İstanbul'daki teleferik ve bazı vapur seferlerinin hava muhalefeti nedeniyle yapılamadığı bildirildi. 24.10.2025, Sputnik Türkiye

İstanbul'da bazı vapur seferleri ile teleferik seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarında hava muhalefeti nedeniyle seferlerin gerçekleştirilemediği belirtildi.Hangi vapur seferleri iptal edildi?Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:"Elverişsiz hava koşulları sebebiyle Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş hattı seferlerimizin Moda uğraması ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır. Aşiyan-Üsküdar ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu-Aşiyan Ring Hattı seferleri ise ikinci bir duyuruya kadar, Bebek-Üsküdar ve Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek olarak yapılacaktır."

