İstanbul'da bazı vapur ve teleferik seferleri iptal edildi
İstanbul'da bazı vapur ve teleferik seferleri iptal edildi
İstanbul'daki teleferik ve bazı vapur seferlerinin hava muhalefeti nedeniyle yapılamadığı bildirildi. 24.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-24T16:03+0300
2025-10-24T16:51+0300
İstanbul'da bazı vapur seferleri ile teleferik seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarında hava muhalefeti nedeniyle seferlerin gerçekleştirilemediği belirtildi.Hangi vapur seferleri iptal edildi?Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:"Elverişsiz hava koşulları sebebiyle Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş hattı seferlerimizin Moda uğraması ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır. Aşiyan-Üsküdar ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu-Aşiyan Ring Hattı seferleri ise ikinci bir duyuruya kadar, Bebek-Üsküdar ve Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek olarak yapılacaktır."
İstanbul'da bazı vapur ve teleferik seferleri iptal edildi

16:03 24.10.2025 (güncellendi: 16:51 24.10.2025)
İstanbul'daki teleferik ve bazı vapur seferlerinin hava muhalefeti nedeniyle yapılamadığı bildirildi.
İstanbul'da bazı vapur seferleri ile teleferik seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarında hava muhalefeti nedeniyle seferlerin gerçekleştirilemediği belirtildi.

Hangi vapur seferleri iptal edildi?

Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:
"Elverişsiz hava koşulları sebebiyle Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş hattı seferlerimizin Moda uğraması ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır. Aşiyan-Üsküdar ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu-Aşiyan Ring Hattı seferleri ise ikinci bir duyuruya kadar, Bebek-Üsküdar ve Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek olarak yapılacaktır."
