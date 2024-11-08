https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/irlanda-parlamentosu-israilin-soykirim-yaptigini-kabul-etti--1090167684.html

İrlanda Parlamentosu, İsrail’in soykırım yaptığını kabul etti

İrlanda Parlamentosu, İsrail’in soykırım yaptığını kabul etti

Sputnik Türkiye

Yakın zamanda Filistin'i devlet olarak tanıyan İrlanda Parlamentosu, İsrail'in Gazze'de soykırım gerçekleştirdiğini ifade eden önergeyi kabul etti. Önergenin... 08.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-08T09:45+0300

2024-11-08T09:45+0300

2024-11-08T09:45+0300

israil- filistin çatışması

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İrlanda Parlamentosu’nun alt kanadı Dail’de yapılan oturumda, Gazze’deki İsrail eylemlerini 'soykırım' olarak nitelendiren ve yasal bağlayıcılığı bulunmayan bir önerge kabul edildi. Parlamentoda ele alınan bu önerge, Gazze’de yaşananlar hakkında İrlanda’nın resmi duruşunu ifade etmekle birlikte hukuki bir zorunluluk teşkil etmiyor.Oturumda konuşan İrlanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheal Martin, Gazze’deki duruma ilişkin ciddi endişeler taşıdıklarını belirtti. Gazze’de ölenlerin sayısının 43 bini aştığını vurgulayan Martin, İsrail’in yürüttüğü savaşın 'ahlaki ölçülerin ötesine geçtiğini' ifade ederek, tüm nüfusun toplu cezalandırılmasına ve Gazze’nin geniş çaplı yıkımına şahit olduklarını söyledi. Filistin'i tanıma kararı alınmıştı Martin ayrıca, İrlanda’nın Filistin devletini tanımasının, ülkenin Filistin’e desteğini dünyaya göstermek açısından önemli bir adım olduğunu dile getirdi. Uluslararası Adalet Divanı’nda (UAD) Güney Afrika’nın İsrail’e karşı başlattığı davaya İrlanda’nın katılmayı planladığını açıklayan Martin, bu kararın detaylı hukuki değerlendirmeler sonucunda yıl sonuna kadar duyurulacağını ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/abd-israilin-hava-kuvvetlerine-yatirim-yapmaya-devam-ediyor-25-adet-f-15-satilacak-1090166619.html

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