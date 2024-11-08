https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/irlanda-parlamentosu-israilin-soykirim-yaptigini-kabul-etti--1090167684.html
İrlanda Parlamentosu, İsrail’in soykırım yaptığını kabul etti
İrlanda Parlamentosu, İsrail’in soykırım yaptığını kabul etti
Sputnik Türkiye
Yakın zamanda Filistin'i devlet olarak tanıyan İrlanda Parlamentosu, İsrail'in Gazze'de soykırım gerçekleştirdiğini ifade eden önergeyi kabul etti. Önergenin... 08.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-08T09:45+0300
2024-11-08T09:45+0300
2024-11-08T09:45+0300
israil- filistin çatışması
filistin
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israil-filistin sorunu
irlanda
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İrlanda Parlamentosu’nun alt kanadı Dail’de yapılan oturumda, Gazze’deki İsrail eylemlerini 'soykırım' olarak nitelendiren ve yasal bağlayıcılığı bulunmayan bir önerge kabul edildi. Parlamentoda ele alınan bu önerge, Gazze’de yaşananlar hakkında İrlanda’nın resmi duruşunu ifade etmekle birlikte hukuki bir zorunluluk teşkil etmiyor.Oturumda konuşan İrlanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheal Martin, Gazze’deki duruma ilişkin ciddi endişeler taşıdıklarını belirtti. Gazze’de ölenlerin sayısının 43 bini aştığını vurgulayan Martin, İsrail’in yürüttüğü savaşın 'ahlaki ölçülerin ötesine geçtiğini' ifade ederek, tüm nüfusun toplu cezalandırılmasına ve Gazze’nin geniş çaplı yıkımına şahit olduklarını söyledi. Filistin'i tanıma kararı alınmıştı Martin ayrıca, İrlanda’nın Filistin devletini tanımasının, ülkenin Filistin’e desteğini dünyaya göstermek açısından önemli bir adım olduğunu dile getirdi. Uluslararası Adalet Divanı’nda (UAD) Güney Afrika’nın İsrail’e karşı başlattığı davaya İrlanda’nın katılmayı planladığını açıklayan Martin, bu kararın detaylı hukuki değerlendirmeler sonucunda yıl sonuna kadar duyurulacağını ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/abd-israilin-hava-kuvvetlerine-yatirim-yapmaya-devam-ediyor-25-adet-f-15-satilacak-1090166619.html
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İrlanda Parlamentosu, İsrail’in soykırım yaptığını kabul etti
Yakın zamanda Filistin'i devlet olarak tanıyan İrlanda Parlamentosu, İsrail'in Gazze'de soykırım gerçekleştirdiğini ifade eden önergeyi kabul etti. Önergenin bir bağlılığı olmamasına karşın, İrlanda İsrail'in soykırım davasında rol oynayacak.
İrlanda Parlamentosu’nun alt kanadı Dail’de yapılan oturumda, Gazze’deki İsrail eylemlerini 'soykırım' olarak nitelendiren ve yasal bağlayıcılığı bulunmayan bir önerge kabul edildi. Parlamentoda ele alınan bu önerge, Gazze’de yaşananlar hakkında İrlanda’nın resmi duruşunu ifade etmekle birlikte hukuki bir zorunluluk teşkil etmiyor.
Oturumda konuşan İrlanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheal Martin, Gazze’deki duruma ilişkin ciddi endişeler taşıdıklarını belirtti. Gazze’de ölenlerin sayısının 43 bini aştığını vurgulayan Martin, İsrail’in yürüttüğü savaşın 'ahlaki ölçülerin ötesine geçtiğini' ifade ederek, tüm nüfusun toplu cezalandırılmasına ve Gazze’nin geniş çaplı yıkımına şahit olduklarını söyledi.
Filistin'i tanıma kararı alınmıştı
Martin ayrıca, İrlanda’nın Filistin devletini tanımasının, ülkenin Filistin’e desteğini dünyaya göstermek açısından önemli bir adım olduğunu dile getirdi. Uluslararası Adalet Divanı’nda (UAD) Güney Afrika’nın İsrail’e karşı başlattığı davaya İrlanda’nın katılmayı planladığını açıklayan Martin, bu kararın detaylı hukuki değerlendirmeler sonucunda yıl sonuna kadar duyurulacağını ifade etti.