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SON DAKİKA | Narin Güran cinayeti davasının ikinci gününde salonda gerginlik: Baba Arif Güran ağlayarak terk etti
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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/irlanda-parlamentosu-israilin-soykirim-yaptigini-kabul-etti--1090167684.html
İrlanda Parlamentosu, İsrail’in soykırım yaptığını kabul etti
İrlanda Parlamentosu, İsrail’in soykırım yaptığını kabul etti
Sputnik Türkiye
Yakın zamanda Filistin'i devlet olarak tanıyan İrlanda Parlamentosu, İsrail'in Gazze'de soykırım gerçekleştirdiğini ifade eden önergeyi kabul etti. Önergenin... 08.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-08T09:45+0300
2024-11-08T09:45+0300
israil- filistin çatışması
filistin
israil-filistin
israil-filistin sorunu
irlanda
soykırım
güney afrika
mahkeme
yüksek mahkeme
ölüm
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İrlanda Parlamentosu’nun alt kanadı Dail’de yapılan oturumda, Gazze’deki İsrail eylemlerini 'soykırım' olarak nitelendiren ve yasal bağlayıcılığı bulunmayan bir önerge kabul edildi. Parlamentoda ele alınan bu önerge, Gazze’de yaşananlar hakkında İrlanda’nın resmi duruşunu ifade etmekle birlikte hukuki bir zorunluluk teşkil etmiyor.Oturumda konuşan İrlanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheal Martin, Gazze’deki duruma ilişkin ciddi endişeler taşıdıklarını belirtti. Gazze’de ölenlerin sayısının 43 bini aştığını vurgulayan Martin, İsrail’in yürüttüğü savaşın 'ahlaki ölçülerin ötesine geçtiğini' ifade ederek, tüm nüfusun toplu cezalandırılmasına ve Gazze’nin geniş çaplı yıkımına şahit olduklarını söyledi. Filistin'i tanıma kararı alınmıştı Martin ayrıca, İrlanda’nın Filistin devletini tanımasının, ülkenin Filistin’e desteğini dünyaya göstermek açısından önemli bir adım olduğunu dile getirdi. Uluslararası Adalet Divanı’nda (UAD) Güney Afrika’nın İsrail’e karşı başlattığı davaya İrlanda’nın katılmayı planladığını açıklayan Martin, bu kararın detaylı hukuki değerlendirmeler sonucunda yıl sonuna kadar duyurulacağını ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/abd-israilin-hava-kuvvetlerine-yatirim-yapmaya-devam-ediyor-25-adet-f-15-satilacak-1090166619.html
filistin
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güney afrika
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filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, irlanda, soykırım, güney afrika, mahkeme, yüksek mahkeme, ölüm, gazze, gazze şeridi, gazze ablukası, ab
filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, irlanda, soykırım, güney afrika, mahkeme, yüksek mahkeme, ölüm, gazze, gazze şeridi, gazze ablukası, ab

İrlanda Parlamentosu, İsrail’in soykırım yaptığını kabul etti

09:45 08.11.2024
© AA / Celal GüneşABD Kongresi Filistin bayrak
ABD Kongresi Filistin bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2024
© AA / Celal Güneş
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Yakın zamanda Filistin'i devlet olarak tanıyan İrlanda Parlamentosu, İsrail'in Gazze'de soykırım gerçekleştirdiğini ifade eden önergeyi kabul etti. Önergenin bir bağlılığı olmamasına karşın, İrlanda İsrail'in soykırım davasında rol oynayacak.
İrlanda Parlamentosu’nun alt kanadı Dail’de yapılan oturumda, Gazze’deki İsrail eylemlerini 'soykırım' olarak nitelendiren ve yasal bağlayıcılığı bulunmayan bir önerge kabul edildi. Parlamentoda ele alınan bu önerge, Gazze’de yaşananlar hakkında İrlanda’nın resmi duruşunu ifade etmekle birlikte hukuki bir zorunluluk teşkil etmiyor.
Oturumda konuşan İrlanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheal Martin, Gazze’deki duruma ilişkin ciddi endişeler taşıdıklarını belirtti. Gazze’de ölenlerin sayısının 43 bini aştığını vurgulayan Martin, İsrail’in yürüttüğü savaşın 'ahlaki ölçülerin ötesine geçtiğini' ifade ederek, tüm nüfusun toplu cezalandırılmasına ve Gazze’nin geniş çaplı yıkımına şahit olduklarını söyledi.

Filistin'i tanıma kararı alınmıştı

Martin ayrıca, İrlanda’nın Filistin devletini tanımasının, ülkenin Filistin’e desteğini dünyaya göstermek açısından önemli bir adım olduğunu dile getirdi. Uluslararası Adalet Divanı’nda (UAD) Güney Afrika’nın İsrail’e karşı başlattığı davaya İrlanda’nın katılmayı planladığını açıklayan Martin, bu kararın detaylı hukuki değerlendirmeler sonucunda yıl sonuna kadar duyurulacağını ifade etti.
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