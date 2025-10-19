Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
Meteoroloji uyardı: 7 ilde kuvvetli yağış bekleniyor
Meteoroloji uyardı: 7 ilde kuvvetli yağış bekleniyor
7 kente kuvvetli yağış uyarısı yapan meteorolojinin tahminlerine göre batı illerinde sıcaklıklar 3 ila 5 derece azalacak. Ülkenin büyük bölümünde de sağanak... 19.10.2025, Sputnik Türkiye
Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı verdi, yağışlar genişliyor, sıcaklıklar düşüyor.Sarı kodlu uyarıMeteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara'nın güneyi ve doğusu, Ege Bölgesi (Muğla hariç), İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Artvin çevreleri, ayrıca Adana ve Osmaniye'nin güneyinde sağanak yağış beklendiğini duyurdu.Hangi illerde sağanak bekleniyor?MGM, Bolu, Kastamonu, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı yaptı.Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Uzmanlar, vatandaşların ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.Yağışların yeni haftada da Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de etkisini sürdürmesi bekleniyor.Kentlere göre hava sıcaklıkları (19 Ekim 2025)
türki̇ye
ege
doğu karadeniz
aksaray
09:02 19.10.2025 (güncellendi: 09:08 19.10.2025)
7 kente kuvvetli yağış uyarısı yapan meteorolojinin tahminlerine göre batı illerinde sıcaklıklar 3 ila 5 derece azalacak. Ülkenin büyük bölümünde de sağanak yağış var.
Meteoroloji’den sarı kodlu uyarı verdi, yağışlar genişliyor, sıcaklıklar düşüyor.

Sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara'nın güneyi ve doğusu, Ege Bölgesi (Muğla hariç), İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Artvin çevreleri, ayrıca Adana ve Osmaniye'nin güneyinde sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

Hangi illerde sağanak bekleniyor?

MGM, Bolu, Kastamonu, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı yaptı.
Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Uzmanlar, vatandaşların ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
Yağışların yeni haftada da Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Kentlere göre hava sıcaklıkları (19 Ekim 2025)

Kırklareli: 17°C
İstanbul: 18°C
İzmir: 20°C
Denizli: 33°C
Ankara: 19°C
Adana: 27°C
Samsun: 20°C
Malatya: 23°C
Diyarbakır: 26°C
Gaziantep: 25°C
