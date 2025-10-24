https://anlatilaninotesi.com.tr/20251024/filipinlerde-kanlaon-yanardagi-patladi-kentin-uzerine-kul-puskurttu-1100465570.html
Filipinler’de Kanlaon Yanardağı patladı: Kentin üzerine kül püskürttü
Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü (Phivolcs), yanardağın zirve kraterinde saat 20.05 - 20.08 arasında küçük çaplı patlayıcı bir püskürme meydana...
2025-10-24T22:18+0300
2025-10-24T22:18+0300
2025-10-24T22:19+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/18/1100465398_0:425:720:830_1920x0_80_0_0_00cb4ae135efd51c6decbb75f339b238.jpg
Filipinler’in Negros Occidental bölgesinde bulunan Kanlaon Yanardağı, bu akşam yeniden kül püskürttü.Patlama sonucu oluşan kül bulutu kraterin yaklaşık 2 bin metre üzerine yükselerek kuzeydoğu yönüne sürüklendi. Canlaon kentindeki gözlem istasyonundan alınan görüntülerde, kraterin 1 kilometre güney yamacına kadar inen piroklastik akıntıların görüldüğü bildirildi.Phivolcs, bölgede 2. seviye alarm durumunun sürdüğünü duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan bir Filipinli ise patlama sonrası yağmurla birlikte küllerin kentin üzerine yağdığını görüntüledi.
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/18/1100465398_0:330:720:870_1920x0_80_0_0_48c594e8502f8b212ade5c6830fe2ad1.jpg
22:18 24.10.2025 (güncellendi: 22:19 24.10.2025)
Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü (Phivolcs), yanardağın zirve kraterinde saat 20.05 - 20.08 arasında küçük çaplı patlayıcı bir püskürme meydana geldiğini açıkladı.
Filipinler’in Negros Occidental bölgesinde bulunan Kanlaon Yanardağı, bu akşam yeniden kül püskürttü.
Patlama sonucu oluşan kül bulutu kraterin yaklaşık 2 bin metre üzerine yükselerek kuzeydoğu yönüne sürüklendi. Canlaon kentindeki gözlem istasyonundan alınan görüntülerde, kraterin 1 kilometre güney yamacına kadar inen piroklastik akıntıların görüldüğü bildirildi.
Phivolcs, bölgede 2. seviye alarm durumunun sürdüğünü duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan bir Filipinli ise patlama sonrası yağmurla birlikte küllerin kentin üzerine yağdığını görüntüledi.