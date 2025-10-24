https://anlatilaninotesi.com.tr/20251024/fenerbahce-stuttgart-macinin-ardindan-kavga-cikti-alman-kulubunden-irkcilik-aciklamasi-1100464709.html

Fenerbahçe-Stuttgart maçının ardından kavga çıktı: Alman kulübünden ırkçılık açıklaması

Fenerbahçe-Stuttgart maçının ardından kavga çıktı: Alman kulübünden ırkçılık açıklaması

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe'yle Stuttgart karşı karşıya geldi. Mücadelenin ardından Fenerbahçeli Jayden Oosterwolde'yle Stuttgartlı Jeff...

Fenerbahçe-Stuttgart maçının ardından yaşanan kavga sosyal medyada gündem olmuştu.Maçın bitiş düdüğünün ardından Fenerbahçe'nin yıldızı Jayden Oosterwolde, Stuttgartlı Jeff Chabot'la tartışmış, yaşanan kavgada diğer takım arkadaşları iki oyuncuyu ayırmıştı. Olayın ardından Stuttgart kulübü, sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı.Açıklamada, “VfB Stuttgart 1893, çeşitliliği, hoşgörüyü, saygılı etkileşimi ve adil oyunu temsil eder. Irkçılığın, aşırılığın, ayrımcılığın ve dışlamanın stadyumda veya toplumumuzun herhangi bir yerinde yeri yoktur” ifadelerine yer verildi.

