Fenerbahçe-Stuttgart maçının ardından kavga çıktı: Alman kulübünden ırkçılık açıklaması

Sputnik Türkiye
24.10.2025
2025-10-24T21:33+0300
2025-10-24T21:33+0300
2025-10-24T21:33+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/18/1100464535_0:153:2974:1826_1920x0_80_0_0_1577fb7d6caf5525b0d5fc6bd745203c.jpg
Fenerbahçe-Stuttgart maçının ardından yaşanan kavga sosyal medyada gündem olmuştu.Maçın bitiş düdüğünün ardından Fenerbahçe'nin yıldızı Jayden Oosterwolde, Stuttgartlı Jeff Chabot'la tartışmış, yaşanan kavgada diğer takım arkadaşları iki oyuncuyu ayırmıştı. Olayın ardından Stuttgart kulübü, sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı.Açıklamada, “VfB Stuttgart 1893, çeşitliliği, hoşgörüyü, saygılı etkileşimi ve adil oyunu temsil eder. Irkçılığın, aşırılığın, ayrımcılığın ve dışlamanın stadyumda veya toplumumuzun herhangi bir yerinde yeri yoktur” ifadelerine yer verildi.
UEFA Avrupa Ligi’nin 3. haftasında Fenerbahçe'yle Stuttgart karşı karşıya geldi. Mücadelenin ardından Fenerbahçeli Jayden Oosterwolde'yle Stuttgartlı Jeff Chabot arasında tartışma yaşandı. Alman kulübü olayla ilgili yazılı açıklama yaptı.
Fenerbahçe-Stuttgart maçının ardından yaşanan kavga sosyal medyada gündem olmuştu.
Maçın bitiş düdüğünün ardından Fenerbahçe'nin yıldızı Jayden Oosterwolde, Stuttgartlı Jeff Chabot'la tartışmış, yaşanan kavgada diğer takım arkadaşları iki oyuncuyu ayırmıştı. Olayın ardından Stuttgart kulübü, sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı.
Açıklamada, “VfB Stuttgart 1893, çeşitliliği, hoşgörüyü, saygılı etkileşimi ve adil oyunu temsil eder. Irkçılığın, aşırılığın, ayrımcılığın ve dışlamanın stadyumda veya toplumumuzun herhangi bir yerinde yeri yoktur” ifadelerine yer verildi.