Çin’in Washington Büyükelçiliği: ABD Çin ile Rusya arasındaki işbirliğine müdahale etmemeli
2025-10-23T23:34+0300
2025-10-23T23:34+0300
2025-10-23T23:32+0300
Çin’in Washington Büyükelçiliği Sözcüsü Liu Pengyu, Sputnik’e verdiği demeçte Rusya ve Çin arasındaki iki taraflı işbirliğinin üçüncü ülkelere karşı olmadığını ve bu işbirliğine müdahale edilmemesi gerektiğini ifade etti.Sözcü, ABD’nin ticaret konusunda zararlı uygulamalardan vazgeçmesi gerektiğini belirterek, “Çin'in ticaret savaşı konusundaki tutumu gayet açık. Bunu istemiyoruz, ancak korkmuyoruz. Çin, ABD'yi hatalı yaklaşımlarını acilen düzeltmeye ve iki ülke liderlerinin telefon görüşmelerinde varılan önemli anlaşmalara bağlı kalmaya çağırıyor” dedi.Sözcü ayrıca, iki ülke arasındaki ilişkilerde sorunların karşılıklı saygı ve eşitlik temelinde çözülmesi gerektiğini vurguladı.Beyaz Saray daha önce, Çin ve ABD liderlerinin 30 Ekim’de Güney Kore’de bir araya geleceğini açıklamıştı.
