Çin’in Washington Büyükelçiliği: ABD Çin ile Rusya arasındaki işbirliğine müdahale etmemeli
Çin’in Washington Büyükelçiliği: ABD Çin ile Rusya arasındaki işbirliğine müdahale etmemeli
Çin'in Washington'daki Büyükelçiliği, üçüncü ülkelerin Çin ile Rusya arasındaki işbirliğine müdahale etmemesi gerektiğini belirterek, ABD'yi ticaret savaşından vazgeçmeye çağırdı.
Çin’in Washington Büyükelçiliği Sözcüsü Liu Pengyu, Sputnik’e verdiği demeçte Rusya ve Çin arasındaki iki taraflı işbirliğinin üçüncü ülkelere karşı olmadığını ve bu işbirliğine müdahale edilmemesi gerektiğini ifade etti.Sözcü, ABD’nin ticaret konusunda zararlı uygulamalardan vazgeçmesi gerektiğini belirterek, “Çin'in ticaret savaşı konusundaki tutumu gayet açık. Bunu istemiyoruz, ancak korkmuyoruz. Çin, ABD'yi hatalı yaklaşımlarını acilen düzeltmeye ve iki ülke liderlerinin telefon görüşmelerinde varılan önemli anlaşmalara bağlı kalmaya çağırıyor” dedi.Sözcü ayrıca, iki ülke arasındaki ilişkilerde sorunların karşılıklı saygı ve eşitlik temelinde çözülmesi gerektiğini vurguladı.Beyaz Saray daha önce, Çin ve ABD liderlerinin 30 Ekim’de Güney Kore’de bir araya geleceğini açıklamıştı.
Çin’in Washington Büyükelçiliği: ABD Çin ile Rusya arasındaki işbirliğine müdahale etmemeli

23:34 23.10.2025
Çin’in Washington’daki Büyükelçiliği, üçüncü ülkelerin Çin ile Rusya arasındaki işbirliğine müdahale etmemesi gerektiğini belirterek, ABD’yi ticaret savaşından vazgeçmeye çağırdı.
Çin’in Washington Büyükelçiliği Sözcüsü Liu Pengyu, Sputnik’e verdiği demeçte Rusya ve Çin arasındaki iki taraflı işbirliğinin üçüncü ülkelere karşı olmadığını ve bu işbirliğine müdahale edilmemesi gerektiğini ifade etti.
Sözcü, ABD’nin ticaret konusunda zararlı uygulamalardan vazgeçmesi gerektiğini belirterek, “Çin'in ticaret savaşı konusundaki tutumu gayet açık. Bunu istemiyoruz, ancak korkmuyoruz. Çin, ABD'yi hatalı yaklaşımlarını acilen düzeltmeye ve iki ülke liderlerinin telefon görüşmelerinde varılan önemli anlaşmalara bağlı kalmaya çağırıyor” dedi.
Sözcü ayrıca, iki ülke arasındaki ilişkilerde sorunların karşılıklı saygı ve eşitlik temelinde çözülmesi gerektiğini vurguladı.
Beyaz Saray daha önce, Çin ve ABD liderlerinin 30 Ekim’de Güney Kore’de bir araya geleceğini açıklamıştı.
Donald Trump-Şi Cinping - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2025
DÜNYA
Beyaz Saray: Trump ve Şi Cinping’in buluşması Güney Kore’de gerçekleşecek
21:03
