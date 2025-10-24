https://anlatilaninotesi.com.tr/20251024/faturalarini-odemeyen-kiraciya-yargitay-emsal-karar-verdi-1100439847.html
Faturalarını ödemeyen kiracıya Yargıtay'dan emsal karar
Faturalarını ödemeyen kiracıya Yargıtay'dan emsal karar
Sputnik Türkiye
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, Yalova'da ev sahibinin, faturalarını ödemediği gerekçesiyle tahliyesini istediği kiracı için emsal karar verdi. Yargıtay ev... 24.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-24T08:28+0300
2025-10-24T08:28+0300
2025-10-24T08:34+0300
türki̇ye
yargıtay
i̇stinaf mahkemesi
yargıtay hukuk genel kurulu
fatura
kiracı
tahliye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/11/1082862547_0:71:1368:841_1920x0_80_0_0_e9fd39b517869bd625eeca84e566b70a.jpg
Yalova'da meydana gelen olayda ev sahibi, elektrik ve su faturalarını ödemeyen kiracısını dava ederek 314 bin 437 liralık icra takibi başlattı. 172 bin liralık kira borcunu ödeyen kiracı, evin elektrik ve su faturalarına ilişkin diğer borçlarını ise ödemedi. Ev sahibi de kendisini zarara uğrattığı gerekçesiyle İcra Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak, kiracısı hakkında ‘tahliye’ davası açtı.İcra Hukuk Mahkemesi, ev sahibinin açtığı davayı, ev sahibine kira alacağının ödendiği, yan giderlerin ödenmemesinden dolayı da kiracının tahliye edilemeyeceğini belirterek reddetti.Ancak ev sahibi, İstinaf Mahkemesi’ne başvurarak tahliye talebinin kabulünü istedi. İstinaf Mahkemesi de ev sahibinin bu talebini reddetti.İstinaf Mahkemesi’nin ret kararına da itiraz eden ev sahibi, dosyayı Yargıtay’a taşıdı.Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, ev sahibinin itirazında haklı olduğunu belirterek, elektrik ve su borcunu ödemeyen kiracıların tahliyesine karar verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251018/yargitay-tartistigi-esini-arabada-alikoyan-kocaya-6-yil-hapis-cezasini-onadi-1100287315.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/11/1082862547_77:0:1292:911_1920x0_80_0_0_a51b9b2d4f6bbba208bc6c4e455110f0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
yargıtay, i̇stinaf mahkemesi, yargıtay hukuk genel kurulu, fatura, kiracı, tahliye
yargıtay, i̇stinaf mahkemesi, yargıtay hukuk genel kurulu, fatura, kiracı, tahliye
Faturalarını ödemeyen kiracıya Yargıtay'dan emsal karar
08:28 24.10.2025 (güncellendi: 08:34 24.10.2025)
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, Yalova'da ev sahibinin, faturalarını ödemediği gerekçesiyle tahliyesini istediği kiracı için emsal karar verdi. Yargıtay ev sahibinin haklı olduğunu belirterek, elektrik ve su borcunu ödemeyen kiracının tahliyesine karar verdi.
Yalova'da meydana gelen olayda ev sahibi, elektrik ve su faturalarını ödemeyen kiracısını dava ederek 314 bin 437 liralık icra takibi başlattı.
172 bin liralık kira borcunu ödeyen kiracı, evin elektrik ve su faturalarına ilişkin diğer borçlarını ise ödemedi. Ev sahibi de kendisini zarara uğrattığı gerekçesiyle İcra Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak, kiracısı hakkında ‘tahliye’ davası açtı.
İcra Hukuk Mahkemesi, ev sahibinin açtığı davayı, ev sahibine kira alacağının ödendiği, yan giderlerin ödenmemesinden dolayı da kiracının tahliye edilemeyeceğini belirterek reddetti.
Ancak ev sahibi, İstinaf Mahkemesi’ne başvurarak tahliye talebinin kabulünü istedi. İstinaf Mahkemesi de ev sahibinin bu talebini reddetti.
İstinaf Mahkemesi’nin ret kararına da itiraz eden ev sahibi, dosyayı Yargıtay’a taşıdı.
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, ev sahibinin itirazında haklı olduğunu belirterek, elektrik ve su borcunu ödemeyen kiracıların tahliyesine karar verdi.