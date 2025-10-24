https://anlatilaninotesi.com.tr/20251024/faturalarini-odemeyen-kiraciya-yargitay-emsal-karar-verdi-1100439847.html

Faturalarını ödemeyen kiracıya Yargıtay'dan emsal karar

Yalova'da meydana gelen olayda ev sahibi, elektrik ve su faturalarını ödemeyen kiracısını dava ederek 314 bin 437 liralık icra takibi başlattı. 172 bin liralık kira borcunu ödeyen kiracı, evin elektrik ve su faturalarına ilişkin diğer borçlarını ise ödemedi. Ev sahibi de kendisini zarara uğrattığı gerekçesiyle İcra Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak, kiracısı hakkında ‘tahliye’ davası açtı.İcra Hukuk Mahkemesi, ev sahibinin açtığı davayı, ev sahibine kira alacağının ödendiği, yan giderlerin ödenmemesinden dolayı da kiracının tahliye edilemeyeceğini belirterek reddetti.Ancak ev sahibi, İstinaf Mahkemesi’ne başvurarak tahliye talebinin kabulünü istedi. İstinaf Mahkemesi de ev sahibinin bu talebini reddetti.İstinaf Mahkemesi’nin ret kararına da itiraz eden ev sahibi, dosyayı Yargıtay’a taşıdı.Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, ev sahibinin itirazında haklı olduğunu belirterek, elektrik ve su borcunu ödemeyen kiracıların tahliyesine karar verdi.

