Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251018/yargitay-tartistigi-esini-arabada-alikoyan-kocaya-6-yil-hapis-cezasini-onadi-1100287315.html
Yargıtay tartıştığı eşini arabada alıkoyan kocaya 6 yıl hapis cezasını onadı
Yargıtay tartıştığı eşini arabada alıkoyan kocaya 6 yıl hapis cezasını onadı
Sputnik Türkiye
Yargıtay, tartıştığı eşini zorla arabaya bindiren ve inmesine müsaade etmeyen kocaya, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan verilen 6 yıl hapis cezasını... 18.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-18T11:59+0300
2025-10-18T11:59+0300
türki̇ye
yargıtay
ceza
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/19/1097313308_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_0a799ec3b2bea459bfb9c87b9a2f8c74.jpg
Tartıştığı eşini zorla arabaya bindiren ve inmesine müsaade etmeyen kocaya, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan verilen 6 yıl hapis cezasını Yargıtay onadı.Önünü kesti, zorla araca bindirdi, inmesine izin vermediNiğde'de yaşayan bir kişi, tartıştığı eşini aracıyla giderken yolda gördü ve önünü keserek zorla araca bindirdi. Araç içinde yaşanan tartışmanın ardından inmek isteyen kadına, kocası izin vermeyerek darbetti. Koca, yolda eşinin annesini görmesinden sonra kadını serbest bıraktı.Yerel mahkeme ceza verdi kararı temyiz ettiKadının şikayeti üzerine koca hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 109. maddesinde hüküm altına alınan "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan dava açıldı. Niğde 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan sanık koca, atılı suçtan 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.Sanık, yerel mahkeme kararına yaptığı itirazın istinaf tarafından reddedilmesi üzerine "atılı suçu işlediğine dair yeterli delil bulunmadığını, hakkında beraat kararı verilmesi gerektiğini, ceza miktarının yüksek olduğunu" ileri sürerek, kararı temyiz etti.Yargıtay kararı onadıTemyiz incelemesini yapan Yargıtay 8. Ceza Dairesi, yerel mahkemece sanığa "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan verilen 6 yıl hapis cezasını, oy birliğiyle onadı. Dairenin kararında, dosyadaki deliller kapsamında eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı belirtilerek, sanığın mahkumiyeti yönünde kurulan hükmün yasaya uygun olduğu ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251017/yargida-esek-gibi-bakacaksin-tartismasi-son-karari-yargitay-ceza-genel-kurulu-verecek-1100262595.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/19/1097313308_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_3619fb97b790750744a397c8a4e9c788.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
yargıtay, ceza
yargıtay, ceza

Yargıtay tartıştığı eşini arabada alıkoyan kocaya 6 yıl hapis cezasını onadı

11:59 18.10.2025
© AA10'uncu yargı paketi
10'uncu yargı paketi - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2025
© AA
Abone ol
Yargıtay, tartıştığı eşini zorla arabaya bindiren ve inmesine müsaade etmeyen kocaya, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan verilen 6 yıl hapis cezasını onadı.
Tartıştığı eşini zorla arabaya bindiren ve inmesine müsaade etmeyen kocaya, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan verilen 6 yıl hapis cezasını Yargıtay onadı.

Önünü kesti, zorla araca bindirdi, inmesine izin vermedi

Niğde'de yaşayan bir kişi, tartıştığı eşini aracıyla giderken yolda gördü ve önünü keserek zorla araca bindirdi. Araç içinde yaşanan tartışmanın ardından inmek isteyen kadına, kocası izin vermeyerek darbetti. Koca, yolda eşinin annesini görmesinden sonra kadını serbest bıraktı.

Yerel mahkeme ceza verdi kararı temyiz etti

Kadının şikayeti üzerine koca hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 109. maddesinde hüküm altına alınan "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan dava açıldı. Niğde 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan sanık koca, atılı suçtan 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Sanık, yerel mahkeme kararına yaptığı itirazın istinaf tarafından reddedilmesi üzerine "atılı suçu işlediğine dair yeterli delil bulunmadığını, hakkında beraat kararı verilmesi gerektiğini, ceza miktarının yüksek olduğunu" ileri sürerek, kararı temyiz etti.

Yargıtay kararı onadı

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 8. Ceza Dairesi, yerel mahkemece sanığa "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan verilen 6 yıl hapis cezasını, oy birliğiyle onadı. Dairenin kararında, dosyadaki deliller kapsamında eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı belirtilerek, sanığın mahkumiyeti yönünde kurulan hükmün yasaya uygun olduğu ifade edildi.
Yargıtay - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2025
YAŞAM
Yargıda, 'eşek gibi bakacaksın' tartışması: Son kararı Yargıtay Ceza Genel Kurulu verecek
Dün, 11:34
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала