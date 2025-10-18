https://anlatilaninotesi.com.tr/20251018/yargitay-tartistigi-esini-arabada-alikoyan-kocaya-6-yil-hapis-cezasini-onadi-1100287315.html
Yargıtay tartıştığı eşini arabada alıkoyan kocaya 6 yıl hapis cezasını onadı
Yargıtay, tartıştığı eşini zorla arabaya bindiren ve inmesine müsaade etmeyen kocaya, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan verilen 6 yıl hapis cezasını... 18.10.2025
Tartıştığı eşini zorla arabaya bindiren ve inmesine müsaade etmeyen kocaya, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan verilen 6 yıl hapis cezasını Yargıtay onadı.
Önünü kesti, zorla araca bindirdi, inmesine izin vermedi
Niğde'de yaşayan bir kişi, tartıştığı eşini aracıyla giderken yolda gördü ve önünü keserek zorla araca bindirdi. Araç içinde yaşanan tartışmanın ardından inmek isteyen kadına, kocası izin vermeyerek darbetti. Koca, yolda eşinin annesini görmesinden sonra kadını serbest bıraktı.
Yerel mahkeme ceza verdi kararı temyiz etti
Kadının şikayeti üzerine koca hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 109. maddesinde hüküm altına alınan "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan dava açıldı. Niğde 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan sanık koca, atılı suçtan 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Sanık, yerel mahkeme kararına yaptığı itirazın istinaf tarafından reddedilmesi üzerine "atılı suçu işlediğine dair yeterli delil bulunmadığını, hakkında beraat kararı verilmesi gerektiğini, ceza miktarının yüksek olduğunu" ileri sürerek, kararı temyiz etti.
Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 8. Ceza Dairesi, yerel mahkemece sanığa "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan verilen 6 yıl hapis cezasını, oy birliğiyle onadı. Dairenin kararında, dosyadaki deliller kapsamında eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı belirtilerek, sanığın mahkumiyeti yönünde kurulan hükmün yasaya uygun olduğu ifade edildi.