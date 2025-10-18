https://anlatilaninotesi.com.tr/20251018/yargitay-tartistigi-esini-arabada-alikoyan-kocaya-6-yil-hapis-cezasini-onadi-1100287315.html

Yargıtay tartıştığı eşini arabada alıkoyan kocaya 6 yıl hapis cezasını onadı

Yargıtay tartıştığı eşini arabada alıkoyan kocaya 6 yıl hapis cezasını onadı

Sputnik Türkiye

Yargıtay, tartıştığı eşini zorla arabaya bindiren ve inmesine müsaade etmeyen kocaya, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan verilen 6 yıl hapis cezasını... 18.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-18T11:59+0300

2025-10-18T11:59+0300

2025-10-18T11:59+0300

türki̇ye

yargıtay

ceza

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/19/1097313308_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_0a799ec3b2bea459bfb9c87b9a2f8c74.jpg

Tartıştığı eşini zorla arabaya bindiren ve inmesine müsaade etmeyen kocaya, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan verilen 6 yıl hapis cezasını Yargıtay onadı.Önünü kesti, zorla araca bindirdi, inmesine izin vermediNiğde'de yaşayan bir kişi, tartıştığı eşini aracıyla giderken yolda gördü ve önünü keserek zorla araca bindirdi. Araç içinde yaşanan tartışmanın ardından inmek isteyen kadına, kocası izin vermeyerek darbetti. Koca, yolda eşinin annesini görmesinden sonra kadını serbest bıraktı.Yerel mahkeme ceza verdi kararı temyiz ettiKadının şikayeti üzerine koca hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 109. maddesinde hüküm altına alınan "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan dava açıldı. Niğde 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan sanık koca, atılı suçtan 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.Sanık, yerel mahkeme kararına yaptığı itirazın istinaf tarafından reddedilmesi üzerine "atılı suçu işlediğine dair yeterli delil bulunmadığını, hakkında beraat kararı verilmesi gerektiğini, ceza miktarının yüksek olduğunu" ileri sürerek, kararı temyiz etti.Yargıtay kararı onadıTemyiz incelemesini yapan Yargıtay 8. Ceza Dairesi, yerel mahkemece sanığa "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan verilen 6 yıl hapis cezasını, oy birliğiyle onadı. Dairenin kararında, dosyadaki deliller kapsamında eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı belirtilerek, sanığın mahkumiyeti yönünde kurulan hükmün yasaya uygun olduğu ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251017/yargida-esek-gibi-bakacaksin-tartismasi-son-karari-yargitay-ceza-genel-kurulu-verecek-1100262595.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yargıtay, ceza