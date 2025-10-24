Türkiye
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Batı medyası: Rus varlıklarına el konulmasıyla ilgili zorluklar, Kiev için mali sorunlara yol açacak
Batı medyası: Rus varlıklarına el konulmasıyla ilgili zorluklar, Kiev için mali sorunlara yol açacak
Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy'in katıldığı Avurpa Birliği (AB) Zirvesi’nde, Avrupa ülkelerinde dondurulan Rusya'ya ait varlıklara el konulmasına... 24.10.2025, Sputnik Türkiye
The New York Times gazetesi, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen AB Zirvesi’nde, dondurulmuş Rus varlıklarına el konulmasına ilişkin somut kararların alınmamasının, Ukrayna için büyük bir hayal kırıklığı ve potansiyel bir finansal darbe olacağını yazdı.Avrupa liderlerinin varlık devri mekanizması konusunda uzlaşmaya varamamalarının, Kiev'in acil ihtiyaç duyduğu mali yardımı geciktirebileceği belirtilen yazıda şu ifadeye yer verildi:Rusya'nın finansal varlıklarına el konulması konusunun, bu yöndeki bir adımın önemli hukuki ve ekonomik riskler ile uluslararası finansal sistem için öngörülemeyen sonuçlar doğurabileceği için hâlâ şiddetli tartışmalara konu olduğu kaydedildi.Zirveye katılan Vladimir Zelenskiy, tartışmanın karmaşık olduğunu kabul etti ve karar alma sürecinin uzamasından duyduğu endişeyi dile getirdi.Daha önce Politico gazetesi, Ukrayna'ya “tazminat kredisi” için Rus varlıklarına el konulmasına ilişkin kararın, Belçika'nın direnişi nedeniyle Aralık ayında yapılması planlanan Avrupa Birliği zirvesine kadar ertelendiğini yazmıştı.AB ülkelerinde, 200 milyar euro’yu aşan tutarda Rus varlıkları dondurulmuştu. Bu tutarın 185 milyarlık kısmı Belçika'daki Euroclear şirketinde bulunuyor.
08:48 24.10.2025 (güncellendi: 09:05 24.10.2025)
ABD-Avrupa-Zelenskiy zirvesi
Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy'in katıldığı Avurpa Birliği (AB) Zirvesi’nde, Avrupa ülkelerinde dondurulan Rusya'ya ait varlıklara el konulmasına ilişkin bir karar alınmamasının Ukrayna'yı vuracağı belirtildi.
The New York Times gazetesi, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen AB Zirvesi’nde, dondurulmuş Rus varlıklarına el konulmasına ilişkin somut kararların alınmamasının, Ukrayna için büyük bir hayal kırıklığı ve potansiyel bir finansal darbe olacağını yazdı.
Avrupa liderlerinin varlık devri mekanizması konusunda uzlaşmaya varamamalarının, Kiev'in acil ihtiyaç duyduğu mali yardımı geciktirebileceği belirtilen yazıda şu ifadeye yer verildi:
Bu planın hayata geçirilmesi belirsiz bir süreye erteleniyor. Bu da acil finansal desteğe ihtiyaç duyan Kiev için büyük bir darbe olabilir.
Rusya'nın finansal varlıklarına el konulması konusunun, bu yöndeki bir adımın önemli hukuki ve ekonomik riskler ile uluslararası finansal sistem için öngörülemeyen sonuçlar doğurabileceği için hâlâ şiddetli tartışmalara konu olduğu kaydedildi.
Zirveye katılan Vladimir Zelenskiy, tartışmanın karmaşık olduğunu kabul etti ve karar alma sürecinin uzamasından duyduğu endişeyi dile getirdi.
Daha önce Politico gazetesi, Ukrayna'ya “tazminat kredisi” için Rus varlıklarına el konulmasına ilişkin kararın, Belçika'nın direnişi nedeniyle Aralık ayında yapılması planlanan Avrupa Birliği zirvesine kadar ertelendiğini yazmıştı.
AB ülkelerinde, 200 milyar euro’yu aşan tutarda Rus varlıkları dondurulmuştu. Bu tutarın 185 milyarlık kısmı Belçika'daki Euroclear şirketinde bulunuyor.
