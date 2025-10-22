https://anlatilaninotesi.com.tr/20251022/akademisyenler-5-fayi-arastirdi-yuksekova-semdinli-hatti-ciddi-risk-teskil-ediyor-1100382430.html

Akademisyenler 5 fayı tek tek inceledi, en yüksek riske sahip ilçeler belli oldu

Doğudaki 5 fay hattı incelendi, saha araştırması yapıldı, hazırlanan rapor göre "Yüksekova’nın zemini depreme dayanım açısından oldukça zayıf".Van, Hakkari ve Ağrı incelendiVan Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) akademisyenlerinin Van, Ağrı ve Hakkari’de deprem üretme potansiyeli bulunan beş aktif fay hattında yürüttüğü saha araştırmaları tamamlandı. Elde edilen veriler, analiz için TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’ne gönderildi.Van YYÜ, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), AFAD ve Belediyeler Birliği işbirliğiyle iki yıl önce başlatılan “Türkiye Diri Faylarının Paleosismolojik Özelliklerinin Belirlenmesi: Yüksekova-Şemdinli Fay Zonu, Başkale, Erciş ve Tutak Fayı Projesi”, TÜBİTAK’ın 8,5 milyon liralık desteğiyle tamamlandı.Beş bölgede derin hendekler kazıldıVan YYÜ Afet Yönetimi ve Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Azad Sağlam Selçuk, Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Selçuk ve Dr. Öğr. Üyesi Sacit Mutlu’nun yer aldığı 6 kişilik ekip; Van’daki Başkale ve Erciş, Hakkari’deki Yüksekova ve Şemdinli ile Ağrı’daki Tutak faylarında kapsamlı araştırmalar yürüttü.Ekip, her bölgede 30 metre uzunluğunda, 3 metre genişliğinde ve 4 metre derinliğinde hendekler kazarak eski depremlerin izlerini ortaya çıkardı. Toplanan jeolojik verilerle fayların karakteristik özellikleri ve deprem tekrarlanma aralıkları incelendi.Proje kapsamında elde edilen bulgular, AFAD, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri ve ilgili belediyelerle paylaşıldı.'Yüksekova’nın zemini depreme dayanım açısından oldukça zayıf'Dr. Öğr. Üyesi Sacit Mutlu, bölgede yürütülen çalışmaların önemine dikkat çekerek şu bilgileri paylaştı:'Bu çalışma raflarda kalmayacak'Afetlerle mücadelenin disiplinler arası işbirliği gerektirdiğini vurgulayan Mutlu, hazırlanan verilerin imar planlarında kullanılacağını belirtti:Mutlu ayrıca, öğrencilerine afet yönetimi bilincini kazandırmaya çalıştıklarını ve afet farkındalığının anaokulundan üniversiteye kadar yayılması gerektiğini vurguladı.

