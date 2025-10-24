https://anlatilaninotesi.com.tr/20251024/emlak-vergisine-tavan-formulu-masada-40-kata-varan-artislara-sinirlama-plani-1100443382.html

Emlak vergisine 'tavan' formülü masada: 40 kata varan artışlara sınırlama planı

Emlak vergisine 'tavan' formülü masada: 40 kata varan artışlara sınırlama planı

Sputnik Türkiye

2026’da yürürlüğe girecek emlak vergisi artışları, bazı bölgelerde 30-40 katı bulan değer tespitleri nedeniyle büyük tepki çekmişti. Mağduriyeti önlemek için... 24.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-24T10:06+0300

2025-10-24T10:06+0300

2025-10-24T10:06+0300

ekonomi̇

emlak

emlak vergisi

emlak fiyatları

tbmm

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/02/1095853973_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0aed32b9b3978fbb375acff53ad4676e.jpg

Emlak vergisinde 2026’dan itibaren geçerli olacak arsa ve arazi birim değerlerindeki fahiş artışlar hükümeti harekete geçirdi. Bazı bölgelerde 30-40 kat artan rayiç bedeller nedeniyle vatandaşın ödeyeceği vergi oranlarının olağanüstü şekilde yükselmesi tepkilere neden olmuştu.Hürriyet'in haberine göre, bu duruma çözüm için “emlak vergisine tavan” uygulaması gündeme geldi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen vergi paketine iz madde olarak eklendi.Komisyona gelmediKomisyonda konuşan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, düzenlemeye ilişkin olarak şu bilgileri paylaştı:“Genel Kurulda bir hazırlık yapılıyor fakat netleştirilemediği için diğer arkadaşlarla da görüşülüyor. Dolayısıyla bir iz madde konuluyor buraya, aşağıda müzakere edilecek.”Bu durumda önümüzdeki günlerde vergi paketi TBMM Genel Kurulu’nda görüşülürken yeni bir düzenleme eklenecek.Kulis bilgisi paylaşıldıBu çalışmanın çarşamba günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen vergi paketine eklenmesi bekleniyordu. Kulislerden edinilen bilgiye göre, beklenti 2026 yılı için uygulanacak birim değerlerin 2025 seviyesinin yüzde 50’sini geçmemesini içeren bir düzenleme geleceği yönündeydi. Ancak bu önerinin kabul görmediği öğrenildi. Bu nedenle de düzenleme Komisyon’a gelmedi.Tapuda düşük gösterenlere ceza iki katına çıkıyorVergi paketinde yer alan diğer maddeler de dikkat çekti. Emlakçılar, kuyumcular ve doktorlar gibi meslek gruplarına yeni harç getirilirken, kiralarda istisna daraltılıyor. Ayrıca, tapu harçlarını düşük beyan edenlere uygulanan cezanın oranı yüzde 25’ten yüzde 100’e çıkarılıyor.Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İlhan Hatipoğlu, düzenlemeyle ilgili eleştirilere şu sözlerle yanıt verdi:“Buradaki temel konumuz ceza değil, gerçek değeri beyan etmeye özendirmek ve caydırıcılığı sağlamak. Tapu harçlarıyla ilgili bir düzenleme yapmıyoruz, ancak gerçek değerin beyanını sağlamak için yeni bir sistem üzerinde çalışıyoruz.”İz madde ne anlama geliyor?Meclis çalışmalarında sıkça kullanılan “iz madde”, henüz netleşmemiş bir düzenlemenin daha sonra Genel Kurul aşamasında eklenebilmesi için yasa teklifine konulan teknik bir ibare anlamına geliyor. Bu yöntemle, komisyon süreci tamamlandıktan sonra da yeni hükümler yasal metne eklenebiliyor.Emlak vergisi nasıl hesaplanıyor?Her dört yılda bir toplanan takdir komisyonları, mülklerin arsa birim değerlerini yeniden belirliyor.Bu değerler üzerinden alınan vergiler ise şu oranlara göre hesaplanıyor:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251024/motorin-fiyatina-304-tl-zam-yeni-fiyatlar-yarindan-itibaren-gecerli-olacak-1100442592.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

emlak vergisi tavan, emlak vergisi zammı, arsa rayiç bedeli, emlak vergisi hesaplama, vergi paketi tbmm, tapu harcı cezası, emlak vergisi 2026, vergi düzenlemesi, emlak vergisi artışı, meclis genel kurul vergi paketi