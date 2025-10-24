https://anlatilaninotesi.com.tr/20251024/cumhurbaskani-erdogan-istanbulu-bir-bm-merkezi-haline-getirmeyi-hedefliyoruz-1100460529.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'u bir BM Merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'u bir BM Merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz

Sputnik Türkiye

BM’nin kuruluş yıl dönümü nedeniyle mesaj yayınlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilatın üstlendiği ‘tarihi sorumluluğun her geçen gün arttığını’ söylerken... 24.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-24T18:02+0300

2025-10-24T18:02+0300

2025-10-24T18:09+0300

birleşmiş milletler (bm)

recep tayyip erdoğan

i̇stanbul

birleşmiş milletler (bm) genel merkezi

gazze

türkiye

türki̇ye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/17/1099613154_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_229728ce81721f189235d4f4aa987f1b.jpg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Ekim Birleşmiş Milletler Günü ve Birleşmiş Milletler (BM) Teşkilatının 80. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.Erdoğan, mesajında, kurucu üyeleri arasında yer aldıkları BM'nin tesis edilişinin 80'inci yıl dönümünü en kalbi duygularıyla tebrik ettiğini belirtti.Ardı ardına yaşanan iki Dünya Savaşı'nın tecrübeleri ışığında uluslararası barış, dayanışma ve işbirliğini yeşertmek amacıyla kurulan teşkilatın, aradan geçen 80 yıl zarfında birçok sınamadan başarıyla çıktığını kaydeden Erdoğan, ekledi:‘Uluslararası hukuk ayaklar altına alındı’Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:‘İstanbul’u BM merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz’'Dünya Beşten Büyüktür' şiarıyla yürüttükleri reform gayretleri gibi teşkilatlarını geleceğe güçlendirerek taşımayı amaçlayan çalışmaları isabetli bulduklarını ifade eden Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in BM80 Girişimi'ni desteklediklerini kaydetti ve ekledi:24 Ekim Birleşmiş Milletler Günü'nü kutladığını ifade eden Erdoğan, teşkilatın tekrar insanlığın umudu haline getirecek adımların atılmasına yönelik iradelerini bu vesileyle bir kez daha vurguladığını kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251001/rusya-bm-guvenlik-konseyi-baskanligini-bir-ayligina-devraldi-1099827314.html

i̇stanbul

gazze

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

birleşmiş milletler (bm), recep tayyip erdoğan, i̇stanbul, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, gazze, türkiye