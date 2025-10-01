https://anlatilaninotesi.com.tr/20251001/rusya-bm-guvenlik-konseyi-baskanligini-bir-ayligina-devraldi-1099827314.html

Rusya, BM Güvenlik Konseyi başkanlığını bir aylığına devraldı

Rusya, BM Güvenlik Konseyi başkanlığını bir aylığına devraldı

Sputnik Türkiye

Rusya, BM Güvenlik Konseyi'nin kuruluşunun 80. yılının tamamlanacağı ekim ayı itibarıyla başkanlık görevini üstlendi. 01.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-01T17:37+0300

2025-10-01T17:37+0300

2025-10-01T17:37+0300

dünya

rusya

birleşmiş milletler (bm)

birleşmiş milletler (bm) genel merkezi

birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)

bmgk

latin amerika

bosna hersek

bm güvenlik konseyi

bmgk 541 nolu karar

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/01/1099826833_0:42:1178:705_1920x0_80_0_0_1c0099bc27d479c8ee21f44ac176aa3d.png

Rusya, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin kuruluşunun 80. yılını tamamladığı ekim ayı itibarıyla başkanlık görevini Güney Kore’den devralarak üstlendi.BM Güvenlik Konseyi başkanlığı, üye ülkeler arasında ay bazında dönüşümlü olarak yürütülüyor (5 daimi olmak üzere 15 üye). Rusya, başkanlığı en son geçen yılın temmuz ayında üstlenmişti.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, BM Tüzüğü’nün 1945'te yürürlüğe girmesinin ve dolayısıyla BM'nin kuruluşunun yıldönümü olan 24 Ekim’de Rusya’nın, BM Tüzüğü’nün ilkelerinin uygulanmasını görüşmek üzere özel bir oturum düzenlemeyi planlıyor.Lavrov, daha önce BM’nin 80. Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada dünyadaki güç dengesinin 80 yıl önce kurulan dengelerden günümüzde tamamen farklı olduğunu ve reforma ihtiyaç duyduğunu kaydetmişti.Rus diplomat, Rusya'nın Asya, Afrika ve Latin Amerika'nın temsilinin genişletilerek BM Güvenlik Konseyi'nin demokratikleştirilmesinden yana olduğunu ifade etmişti.Lavrov ayrıca Rusya’nın (Bosna Hersek'te 1992-1995 yıllarında yaşanan savaşı sonlandıran ancak ülkeye karmaşık bir siyasi sistem getiren) Dayton Anlaşması'nın hayata geçirilmesinin incelenmesine odaklanacağını sözlerine eklemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250927/rus-disisleri-bakani-lavrov-bm-genel-kuruluda-konusuyor-1099718817.html

rusya

latin amerika

bosna hersek

asya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), bmgk, latin amerika, bosna hersek, bm güvenlik konseyi, bmgk 541 nolu karar, sergey lavrov, asya, afrika