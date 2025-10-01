https://anlatilaninotesi.com.tr/20251001/rusya-bm-guvenlik-konseyi-baskanligini-bir-ayligina-devraldi-1099827314.html
Rusya, BM Güvenlik Konseyi başkanlığını bir aylığına devraldı
Rusya, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin kuruluşunun 80. yılını tamamladığı ekim ayı itibarıyla başkanlık görevini Güney Kore’den devralarak üstlendi.BM Güvenlik Konseyi başkanlığı, üye ülkeler arasında ay bazında dönüşümlü olarak yürütülüyor (5 daimi olmak üzere 15 üye). Rusya, başkanlığı en son geçen yılın temmuz ayında üstlenmişti.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, BM Tüzüğü’nün 1945'te yürürlüğe girmesinin ve dolayısıyla BM'nin kuruluşunun yıldönümü olan 24 Ekim’de Rusya’nın, BM Tüzüğü’nün ilkelerinin uygulanmasını görüşmek üzere özel bir oturum düzenlemeyi planlıyor.Lavrov, daha önce BM’nin 80. Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada dünyadaki güç dengesinin 80 yıl önce kurulan dengelerden günümüzde tamamen farklı olduğunu ve reforma ihtiyaç duyduğunu kaydetmişti.Rus diplomat, Rusya'nın Asya, Afrika ve Latin Amerika'nın temsilinin genişletilerek BM Güvenlik Konseyi'nin demokratikleştirilmesinden yana olduğunu ifade etmişti.Lavrov ayrıca Rusya’nın (Bosna Hersek'te 1992-1995 yıllarında yaşanan savaşı sonlandıran ancak ülkeye karmaşık bir siyasi sistem getiren) Dayton Anlaşması'nın hayata geçirilmesinin incelenmesine odaklanacağını sözlerine eklemişti.
