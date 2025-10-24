Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'u bir BM Merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz
POLİTİKA
CHP Eski Milletvekili Berhan Şimşek partiden ihraç edildi
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yüksek Disiplin Kurulu, eski milletvekili Berhan Şimşek'in partiden ihraç edilmesine karar verdi. 24.10.2025
CHP Eski Milletvekili Berhan Şimşek, Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla partisinden ihraç edildi.Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Şimşek hakkında yürütülen disiplin soruşturmasının ardından alınan karar, bugün gerçekleştirilen Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında oy çokluğuyla kabul edildi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yüksek Disiplin Kurulu, eski milletvekili Berhan Şimşek’in partiden ihraç edilmesine karar verdi.
CHP Eski Milletvekili Berhan Şimşek, Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla partisinden ihraç edildi.
Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Şimşek hakkında yürütülen disiplin soruşturmasının ardından alınan karar, bugün gerçekleştirilen Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında oy çokluğuyla kabul edildi.
