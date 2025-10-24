https://anlatilaninotesi.com.tr/20251024/chp-eski-milletvekili-berhan-simsek-partiden-ihrac-edildi-1100460240.html
CHP Eski Milletvekili Berhan Şimşek partiden ihraç edildi
CHP Eski Milletvekili Berhan Şimşek partiden ihraç edildi
Sputnik Türkiye
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yüksek Disiplin Kurulu, eski milletvekili Berhan Şimşek’in partiden ihraç edilmesine karar verdi. 24.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-24T17:50+0300
2025-10-24T17:50+0300
2025-10-24T18:09+0300
poli̇ti̇ka
berhan şimşek
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
chp i̇stanbul i̇l merkezi
chp genel merkezi
chp kurultayı
chp genel başkanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/01/1d/1043686335_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_04ae9c1d9d425befdaa18516a5a1371e.jpg
CHP Eski Milletvekili Berhan Şimşek, Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla partisinden ihraç edildi.Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Şimşek hakkında yürütülen disiplin soruşturmasının ardından alınan karar, bugün gerçekleştirilen Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında oy çokluğuyla kabul edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251024/chp-genel-baskani-ozel-kurultay-davasi-sonuclarini-degerlendirdi-ibbye-kayyum-atanir-mi-sorusuna-1100457219.html
chp genel başkanlığı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/01/1d/1043686335_251:0:1751:1125_1920x0_80_0_0_e65792ed68561f4ff812de70d5d21e5e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
berhan şimşek, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), chp i̇stanbul i̇l merkezi, chp genel merkezi, chp kurultayı, chp genel başkanlığı
berhan şimşek, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), chp i̇stanbul i̇l merkezi, chp genel merkezi, chp kurultayı, chp genel başkanlığı
CHP Eski Milletvekili Berhan Şimşek partiden ihraç edildi
17:50 24.10.2025 (güncellendi: 18:09 24.10.2025)
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yüksek Disiplin Kurulu, eski milletvekili Berhan Şimşek’in partiden ihraç edilmesine karar verdi.
CHP Eski Milletvekili Berhan Şimşek, Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla partisinden ihraç edildi.
Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Şimşek hakkında yürütülen disiplin soruşturmasının ardından alınan karar, bugün gerçekleştirilen Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında oy çokluğuyla kabul edildi.