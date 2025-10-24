https://anlatilaninotesi.com.tr/20251024/chp-genel-baskani-ozel-kurultay-davasi-sonuclarini-degerlendirdi-ibbye-kayyum-atanir-mi-sorusuna-1100457219.html

CHP Genel Başkanı Özel, kurultay davası sonuçlarını değerlendirdi, İBB'ye 'kayyum' atanır mı sorusuna yanıt verdi

CHP Genel Başkanı Özel, kurultay davası sonuçlarını değerlendirdi, İBB'ye 'kayyum' atanır mı sorusuna yanıt verdi

24.10.2025

2025-10-24T15:47+0300

2025-10-24T15:47+0300

2025-10-24T15:47+0300

CHP 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davanın reddedilmesine yönelik konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Böyle olacağını biliyorduk ama CHP'yi tartıştırmak istediler ve bugüne kadar geldiler. Bundan sonra artık bu tartışmalar da geride kalmıştır." ifadelerini kullandı. Özel, Ekrem İmamoğlu'na "casusluk" suçundan başlatılan soruşturmanın İBB'ye kayyum atanma riskini ortaya çıkarıp çıkarmayacağını da dair bir soruya da, "Çıkarmaz. Bu kayyum tartışmasını köpürtmeye çalışanlar var. Buna ne ekonomik olarak ne siyaseten hiçbir şekilde cesaret edemezler, edemediler, edemeyecekler." yanıtını verdi. 'CHP'de bir iç karışıklık çıkaralım, ikilik yaratmaya çalışalım'Özel, partisinin genel merkezinden ayrılmadan önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı.CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davada, mahkemenin "davanın konusuz kalması" gerekçesiyle karar verilmesine yer olmadığına hükmetmesiyle ilgili soru üzerine Özel, daha önce onlarca kez verdiği cevabın bugün kendisini mahcup etmemesinden büyük memnuniyet duyduğunu söyledi. Söz konusu davanın sonuç değil, süreç odaklı bir dava olduğunu belirten Özel, amacın CHP'yi tartıştırmak ve CHP'de tartışma varmış görüntüsü vermek olduğunu savundu.Davayı açan kişinin davaya taraf olamayacağını aktaran Özel, şu değerlendirmelerde bulundu:Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerinin hatırlatılması üzerine Özel, "Biz geldiğimizde suç işleyen varsa, özgür, adil yargı karşısında hesap verir, o benim işim değil. Ben seni siyaseten yargılıyorum, bu iftiraların ortaya çıktı diye. Yassıada'dan, rahmetli (Adnan) Menderes'in mağduriyetinden kendine siyasi rant çıkarmaya çalışıyor." diye konuştu.Hiçbir şekilde cesaret edemezlerBir basın mensubunun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'na "casusluk" suçundan başlatılan soruşturmanın İBB'ye kayyum atanma riskini ortaya çıkarıp çıkarmayacağını sorması üzerine Özel, şunları kaydetti:Milleti bu sefer de böyle ikna etmeyi deneyecekler. Bir casus olursa bu Türkiye'ye büyük kötülük yapan bir adamdır. Kimse casus sevmez. Son çare, FETÖ'den aldıkları son mirasla akıllarında kalan, 'hırsız' dedik olmadı, 'yolsuz' dedik olmadı, 'çaldı' dedik millet inanmadı, 'terör' dedik millet ayaklandı, dur bir de 'casus' diyelim bakalım. Bu kadar olmaz, bu ayıp. Buna da tenezzül ettiler. Ekrem İmamoğlu'na casus diyecek adamın bütün Trabzon, bütün İstanbul, bu millet alnını karışlar."İstanbul'da "casusluk" suçundan başlatılan soruşturmada Merdan Yanardağ'ın gözaltına alınması ve "Casusluğun medya ayağı" denmesinin sorulması üzerine Özel, "Bunu söyleyenin de yatacak yeri yok. Şu Merdan Yanardağ'ı bir kere de bir şeye bulaştırmayın." dedi.

