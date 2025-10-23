https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/istanbulda-trafikte-cikan-tartisma-elektrikli-testereli-ve-sopali-kavgaya-donustu-1100432647.html

İstanbul'da trafikte çıkan tartışma elektrikli testereli ve sopalı kavgaya dönüştü

TEM Otoyolu Ümraniye mevkisinde iki sürücü arasındaki tartışma araçlardan inen iki grubun elektrikli testereli ve sopalı kavgasına dönüştü. Yaşananlar cep... 23.10.2025

İstanbul'da iki aracın sürücüsü arasında yaşanan tartışmanın ardından araçlardan inen iki grup arasında kavga çıktı.Kavga sırasında taraflardan biri, eline aldığı elektrikli testereyle karşısındaki kişiye saldırmak isteyince karşı taraftan bir kişi de sopayla karşılık verdi ve saldırganın elinden testereyi alarak şahsı sopayla darp etti.Trafiğin akışını tehlikeye düşüren kavga çevredekilerce cep telefonu kamerasına kaydedildi.

