Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/istanbulda-trafikte-cikan-tartisma-elektrikli-testereli-ve-sopali-kavgaya-donustu-1100432647.html
İstanbul'da trafikte çıkan tartışma elektrikli testereli ve sopalı kavgaya dönüştü
İstanbul'da trafikte çıkan tartışma elektrikli testereli ve sopalı kavgaya dönüştü
Sputnik Türkiye
TEM Otoyolu Ümraniye mevkisinde iki sürücü arasındaki tartışma araçlardan inen iki grubun elektrikli testereli ve sopalı kavgasına dönüştü. Yaşananlar cep... 23.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-23T22:33+0300
2025-10-23T22:33+0300
türki̇ye
türkiye
i̇stanbul
testere
kavga
sopa
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1e/1098937403_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_e25be30ab37ab461ddf630b638b1c8fb.jpg
İstanbul'da iki aracın sürücüsü arasında yaşanan tartışmanın ardından araçlardan inen iki grup arasında kavga çıktı.Kavga sırasında taraflardan biri, eline aldığı elektrikli testereyle karşısındaki kişiye saldırmak isteyince karşı taraftan bir kişi de sopayla karşılık verdi ve saldırganın elinden testereyi alarak şahsı sopayla darp etti.Trafiğin akışını tehlikeye düşüren kavga çevredekilerce cep telefonu kamerasına kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/fidan-dikmek-icin-topragi-kazan-cocuklar-cami-bahcesinde-bebek-cesedi-buldu-1100431070.html
türki̇ye
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1e/1098937403_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_53a577131af2fb4905c612642f21cb5b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, i̇stanbul, testere, kavga, sopa
türkiye, i̇stanbul, testere, kavga, sopa

İstanbul'da trafikte çıkan tartışma elektrikli testereli ve sopalı kavgaya dönüştü

22:33 23.10.2025
© AAİstanbul trafik düzenlemesi
İstanbul trafik düzenlemesi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2025
© AA
Abone ol
TEM Otoyolu Ümraniye mevkisinde iki sürücü arasındaki tartışma araçlardan inen iki grubun elektrikli testereli ve sopalı kavgasına dönüştü. Yaşananlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
İstanbul'da iki aracın sürücüsü arasında yaşanan tartışmanın ardından araçlardan inen iki grup arasında kavga çıktı.
Kavga sırasında taraflardan biri, eline aldığı elektrikli testereyle karşısındaki kişiye saldırmak isteyince karşı taraftan bir kişi de sopayla karşılık verdi ve saldırganın elinden testereyi alarak şahsı sopayla darp etti.
Trafiğin akışını tehlikeye düşüren kavga çevredekilerce cep telefonu kamerasına kaydedildi.
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir caminin bahçesine gömülmüş yeni doğan erkek bebek cesedi bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2025
TÜRKİYE
Fidan dikmek için toprağı kazan çocuklar cami bahçesinde bebek cesedi buldu
20:53
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала