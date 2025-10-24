Türkiye
Botsvana'da nadir görülen iki renkli elmas bulundu: Büyüklüğü şaşırttı
Botsvana'da nadir görülen iki renkli elmas bulundu: Büyüklüğü şaşırttı
Botsvana'da 37,4 karatlık 'şaşırtıcı' büyüklüğe sahip ve doğada son derece nadir bulunan yarı pembe ham elmas keşfedildi. Uzmanlar, iki renkli elmasın iki aşamada oluştuğunu söylüyor.
Botsvana'da madenciler, nadir bulunan iki renkli bir doğal elmas keşfetti. Uzmanlara göre elmasın muhtemelen iki aşamada oluştu. ABD'nin Kaliforniya eyaleti merkezli Amerika Gemoloji Enstitüsü'nün (GIA) 15 Ekim'deki basın açıklamasına göre iki renkli elmas, yaklaşık 1 x 24,3 x 16 x 14,5 milimetre boyutlarında ve "şaşırtıcı" bir şekilde 37,41 karat ağırlığında.İlk olarak pembe kısım oluştuUzmanlar, pembe kısmın muhtemelen ilk oluştuğunu ancak bilim insanlarının renkli elmaslar hakkında bildiklerine göre, her zaman bu kadar pembe olmayacağını ifade etti. Uzmanlar, elmasın pembe kısmının muhtemelen başlangıçta renksiz olduğunu ancak belki de milyonlarca yıl önce bir dağ oluşumu olayı sonucu pembe rengine kavuştuğunu düşünüyor. Pembe elmaslar son derece nadirPembe elmaslar, doğada son derece nadirdir ve nasıl oluştukları hâlâ tam olarak bilinmemektedir. Elmaslar, Dünya yüzeyinin 160 kilometre altındaki “manto” adı verilen katmanda oluşur. Aşırı yüksek sıcaklık ve basınç, karbon atomlarını sıkı bir örgü yapısında bir araya getirir. Bu yapı, volkanik faaliyetler sayesinde hızla yüzeye çıkarak ham elmasları oluşturabilir.Elmaslar nasıl renkli oluyor?Elmaslar, kristal örgüsüne hapsolan yabancı elementler sayesinde renk kazanabilir ancak bu oldukça nadirdir çünkü çok az element, elmasın sıkı mineral yapısına sığabilecek kadar küçüktür. Elmasların renklenmesinin bir diğer yolu ise radyasyondur ki genellikle yakındaki kayalarda uranyum gibi elementler bulunduğunda, bu elementler karbon atomlarını “çalabilir” ve mineral yapısında boşluklar oluşturabilir. Bu süreç genellikle elmaslara yeşil bir ton verir.Elmasların pembeleşmesi için sıcaklık ve basınç koşullarının tam dengede olması gerekir, bu da onları son derece nadir yapar.
Botsvana'da nadir görülen iki renkli elmas bulundu: Büyüklüğü şaşırttı

Botsvana'da 37,4 karatlık 'şaşırtıcı' büyüklüğe sahip ve doğada son derece nadir bulunan yarı pembe ham elmas keşfedildi. Uzmanlar, iki renkli elmasın iki aşamada oluştuğunu söylüyor.
Botsvana'da madenciler, nadir bulunan iki renkli bir doğal elmas keşfetti. Uzmanlara göre elmasın muhtemelen iki aşamada oluştu.
ABD'nin Kaliforniya eyaleti merkezli Amerika Gemoloji Enstitüsü'nün (GIA) 15 Ekim'deki basın açıklamasına göre iki renkli elmas, yaklaşık 1 x 24,3 x 16 x 14,5 milimetre boyutlarında ve "şaşırtıcı" bir şekilde 37,41 karat ağırlığında.

İlk olarak pembe kısım oluştu

Uzmanlar, pembe kısmın muhtemelen ilk oluştuğunu ancak bilim insanlarının renkli elmaslar hakkında bildiklerine göre, her zaman bu kadar pembe olmayacağını ifade etti. Uzmanlar, elmasın pembe kısmının muhtemelen başlangıçta renksiz olduğunu ancak belki de milyonlarca yıl önce bir dağ oluşumu olayı sonucu pembe rengine kavuştuğunu düşünüyor.
Pembe elmaslar son derece nadir

Pembe elmaslar, doğada son derece nadirdir ve nasıl oluştukları hâlâ tam olarak bilinmemektedir. Elmaslar, Dünya yüzeyinin 160 kilometre altındaki “manto” adı verilen katmanda oluşur.
Aşırı yüksek sıcaklık ve basınç, karbon atomlarını sıkı bir örgü yapısında bir araya getirir. Bu yapı, volkanik faaliyetler sayesinde hızla yüzeye çıkarak ham elmasları oluşturabilir.

Elmaslar nasıl renkli oluyor?

Elmaslar, kristal örgüsüne hapsolan yabancı elementler sayesinde renk kazanabilir ancak bu oldukça nadirdir çünkü çok az element, elmasın sıkı mineral yapısına sığabilecek kadar küçüktür.
Elmasların renklenmesinin bir diğer yolu ise radyasyondur ki genellikle yakındaki kayalarda uranyum gibi elementler bulunduğunda, bu elementler karbon atomlarını “çalabilir” ve mineral yapısında boşluklar oluşturabilir. Bu süreç genellikle elmaslara yeşil bir ton verir.
Elmasların pembeleşmesi için sıcaklık ve basınç koşullarının tam dengede olması gerekir, bu da onları son derece nadir yapar.
