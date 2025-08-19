Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250819/sahte-musteri-tuzagi-21-karatlik-pembe-elmas-25-milyon-dolara-mal-oldu-1098683959.html
Sahte müşteri tuzağı: 21 karatlık pembe elmas 25 milyon dolara mal oldu
Sahte müşteri tuzağı: 21 karatlık pembe elmas 25 milyon dolara mal oldu
Sputnik Türkiye
Dubai’de nadir bulunan 25 milyon dolar değerindeki 21 karatlık pembe elmas çalındı. Dubai Polisi, yapay zeka destekli operasyonla hırsızları sekiz saat içinde... 19.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-19T09:48+0300
2025-08-19T09:48+0300
yaşam
dubai
wam
pembe elmas
hırsız
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/13/1098683732_0:0:499:281_1920x0_80_0_0_c62c5af98a50a70e618a41f3904d4c89.jpg
Dubai polisi, 25 milyon dolar değerindeki oldukça nadir pembe elmasın çalınmasının ardından hırsızları saatler içinde yakaladıklarını duyurdu. Birleşik Arap Emirlikleri resmi ajansı WAM'nin aktardığına göre, üç kişilik bir çete, Avrupa'dan gelen bir elmas tüccarını lüks bir villaya davet ederek sahte müşteri süsü verdi. Ancak değerli taş, inceleme sırasında çalındı.Elmas tüccarı olayın ardından polisle iletişime geçti. Medya ofisi tarafından yayımlanan acil durum çağrısında tüccarın "Bir sorunum var. Bir müşteriyle görüşmek ve onlara elmas satmak için gelmiştim. Taşa baktılar ve şimdi... çalındı" dediği duyuldu. Dubai Emniyeti tarafından kamuoyuyla paylaşılan bilgilerde, kısa süre içinde harekete geçen özel ekiplerin 'yapay zeka teknolojileri' ve saha çalışmalarıyla şüphelileri sekiz saat içinde yakaladıkları aktarıldı.Dubai Medya Ofisi'nin yayımladığı görüntülerde, çete üyelerinin yakalanma anları ve güvenlik kamerası kayıtları yer aldı. Dubai, dünyanın önde gelen elmas ticaret merkezlerinden biri olarak biliniyor ve kentin güvenlik konusundaki katı önlemleri sık sık vurgulanıyor. Olay, kısa süre önce ABD’nin Seattle kentinde 2 milyon dolar değerinde mücevherin 90 saniyede çalındığı soygunu hatırlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250815/arayisi-haftalar-surdu-nisan-yuzugu-icin-23-karatlik-elmasi-parkta-buldu--1098617134.html
dubai
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/13/1098683732_0:0:499:375_1920x0_80_0_0_e33fc7e59051c2d1bc9a4d20b92debbc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
dubai, wam, pembe elmas, hırsız
dubai, wam, pembe elmas, hırsız

Sahte müşteri tuzağı: 21 karatlık pembe elmas 25 milyon dolara mal oldu

09:48 19.08.2025
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturDubai’de 25 milyon dolarlık pembe elmas çalındı, hırsızlar saatler içinde yakalandı
Dubai’de 25 milyon dolarlık pembe elmas çalındı, hırsızlar saatler içinde yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2025
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
Dubai’de nadir bulunan 25 milyon dolar değerindeki 21 karatlık pembe elmas çalındı. Dubai Polisi, yapay zeka destekli operasyonla hırsızları sekiz saat içinde yakaladı.
Dubai polisi, 25 milyon dolar değerindeki oldukça nadir pembe elmasın çalınmasının ardından hırsızları saatler içinde yakaladıklarını duyurdu. Birleşik Arap Emirlikleri resmi ajansı WAM'nin aktardığına göre, üç kişilik bir çete, Avrupa'dan gelen bir elmas tüccarını lüks bir villaya davet ederek sahte müşteri süsü verdi. Ancak değerli taş, inceleme sırasında çalındı.
Elmas tüccarı olayın ardından polisle iletişime geçti. Medya ofisi tarafından yayımlanan acil durum çağrısında tüccarın "Bir sorunum var. Bir müşteriyle görüşmek ve onlara elmas satmak için gelmiştim. Taşa baktılar ve şimdi... çalındı" dediği duyuldu. Dubai Emniyeti tarafından kamuoyuyla paylaşılan bilgilerde, kısa süre içinde harekete geçen özel ekiplerin 'yapay zeka teknolojileri' ve saha çalışmalarıyla şüphelileri sekiz saat içinde yakaladıkları aktarıldı.
Dubai Medya Ofisi'nin yayımladığı görüntülerde, çete üyelerinin yakalanma anları ve güvenlik kamerası kayıtları yer aldı.
Dubai, dünyanın önde gelen elmas ticaret merkezlerinden biri olarak biliniyor ve kentin güvenlik konusundaki katı önlemleri sık sık vurgulanıyor. Olay, kısa süre önce ABD’nin Seattle kentinde 2 milyon dolar değerinde mücevherin 90 saniyede çalındığı soygunu hatırlattı.
De Beers - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2025
DÜNYA
Arayışı haftalar sürdü: Nişan yüzüğü için 2.3 karatlık elması parkta buldu
15 Ağustos, 17:16
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала