Sahte müşteri tuzağı: 21 karatlık pembe elmas 25 milyon dolara mal oldu
Dubai’de nadir bulunan 25 milyon dolar değerindeki 21 karatlık pembe elmas çalındı. Dubai Polisi, yapay zeka destekli operasyonla hırsızları sekiz saat içinde... 19.08.2025, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/13/1098683732_0:0:499:281_1920x0_80_0_0_c62c5af98a50a70e618a41f3904d4c89.jpg
Dubai polisi, 25 milyon dolar değerindeki oldukça nadir pembe elmasın çalınmasının ardından hırsızları saatler içinde yakaladıklarını duyurdu. Birleşik Arap Emirlikleri resmi ajansı WAM'nin aktardığına göre, üç kişilik bir çete, Avrupa'dan gelen bir elmas tüccarını lüks bir villaya davet ederek sahte müşteri süsü verdi. Ancak değerli taş, inceleme sırasında çalındı.Elmas tüccarı olayın ardından polisle iletişime geçti. Medya ofisi tarafından yayımlanan acil durum çağrısında tüccarın "Bir sorunum var. Bir müşteriyle görüşmek ve onlara elmas satmak için gelmiştim. Taşa baktılar ve şimdi... çalındı" dediği duyuldu. Dubai Emniyeti tarafından kamuoyuyla paylaşılan bilgilerde, kısa süre içinde harekete geçen özel ekiplerin 'yapay zeka teknolojileri' ve saha çalışmalarıyla şüphelileri sekiz saat içinde yakaladıkları aktarıldı.Dubai Medya Ofisi'nin yayımladığı görüntülerde, çete üyelerinin yakalanma anları ve güvenlik kamerası kayıtları yer aldı. Dubai, dünyanın önde gelen elmas ticaret merkezlerinden biri olarak biliniyor ve kentin güvenlik konusundaki katı önlemleri sık sık vurgulanıyor. Olay, kısa süre önce ABD’nin Seattle kentinde 2 milyon dolar değerinde mücevherin 90 saniyede çalındığı soygunu hatırlattı.
Dubai polisi, 25 milyon dolar değerindeki oldukça nadir pembe elmasın çalınmasının ardından hırsızları saatler içinde yakaladıklarını duyurdu. Birleşik Arap Emirlikleri resmi ajansı WAM'nin aktardığına göre, üç kişilik bir çete, Avrupa'dan gelen bir elmas tüccarını lüks bir villaya davet ederek sahte müşteri süsü verdi. Ancak değerli taş, inceleme sırasında çalındı.
Elmas tüccarı olayın ardından polisle iletişime geçti. Medya ofisi tarafından yayımlanan acil durum çağrısında tüccarın "Bir sorunum var. Bir müşteriyle görüşmek ve onlara elmas satmak için gelmiştim. Taşa baktılar ve şimdi... çalındı" dediği duyuldu. Dubai Emniyeti tarafından kamuoyuyla paylaşılan bilgilerde, kısa süre içinde harekete geçen özel ekiplerin 'yapay zeka teknolojileri' ve saha çalışmalarıyla şüphelileri sekiz saat içinde yakaladıkları aktarıldı.
Dubai Medya Ofisi'nin yayımladığı görüntülerde, çete üyelerinin yakalanma anları ve güvenlik kamerası kayıtları yer aldı.
Dubai, dünyanın önde gelen elmas ticaret merkezlerinden biri olarak biliniyor ve kentin güvenlik konusundaki katı önlemleri sık sık vurgulanıyor. Olay, kısa süre önce ABD’nin Seattle kentinde 2 milyon dolar değerinde mücevherin 90 saniyede çalındığı soygunu hatırlattı.