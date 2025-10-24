https://anlatilaninotesi.com.tr/20251024/bin-500-yillik-roma-mozaigi-mardinde-bulundu-kacakcilarin-sakladigi-eser-gun-yuzune-cikti-1100456864.html
Bin 500 yıllık Roma mozaiği Mardin’de bulundu: Kaçakçıların sakladığı eser gün yüzüne çıktı
Bin 500 yıllık Roma mozaiği Mardin’de bulundu: Kaçakçıların sakladığı eser gün yüzüne çıktı
Sputnik Türkiye
Mardin’de toprağın iki metre altında, beton blokla gizlenmiş 1.500 yıllık Roma mozaiği ele geçirildi. Uzmanlar, yırtıcı hayvan ve av sahnesinin 'geç Roma’nın... 24.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-24T15:43+0300
2025-10-24T15:43+0300
2025-10-24T15:43+0300
yaşam
mardin
derik
jandarma
kültür ve turizm bakanlığı
roma
bizans dönemi
mozaik
tarihi eser
tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/18/1100456669_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_8eeb149c3aa1c2cc0176f961e224b1ee.jpg
Mardin’in Derik ilçesinde kaçakçılara yönelik 'Anadolu Mirası' operasyonunda jandarma, bir evin bahçesinde betonla kapatılıp gizlenen dev bir mozaiği ortaya çıkardı. Şüpheli F.K.’nin kaçak yoldan satmaya hazırlandığı eserin yaklaşık 60 metrekare olduğu belirtildi. Eser koruma altına alınarak Mardin Müzesi’ne teslim edildi.Yırtıcı hayvan ve av sahnesi Mozaiğin üzerinde bir yırtıcı hayvanın, muhtemelen bir at ya da geyik ile mücadele ettiği sahne yer alıyor. Uzmanlar, bu tasvirlerin Roma döneminde güç ve yaşam mücadelesini sembolize ettiğini söylüyor. Mardin Müzesi uzmanları eser hakkında “Doğal renkler ve ince işçilik bölgedeki atölyelerin yüksek sanat seviyesini gösteriyor” dedi.4.–6. yüzyıla tarihlenen mozaik, bölgede villa ya da hamam gibi seçkin bir yapıya ait olduğu düşünülüyor. Uzmanlara göre eser, Roma’dan Bizans’a geçiş sanatının önemli örnekleri arasında.Kaçakçılığa darbe Jandarma, şüpheli hakkında işlem başlatıldığını duyurdu. Kültür ve Turizm Bakanlığı ise mozaiğin restore edilip sergileneceğini açıkladı. Uzmanlara göre buluntu, Mezopotamya’nın Roma dönemi sanat haritasına yeni bir halka ekliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250918/firavunun-3-bin-yillik-bilezigi-calinmisti-tarihi-eserin-eritilip-satildigi-ortaya-cikti-1099483562.html
mardin
derik
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/18/1100456669_86:0:1451:1024_1920x0_80_0_0_a1360470b06fc723e92febfd41185898.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
mardin, derik, jandarma, kültür ve turizm bakanlığı, roma, bizans dönemi, mozaik, tarihi eser, tarihi eser kaçakçılığı operasyonu, tarihi eser kaçakçılığı
mardin, derik, jandarma, kültür ve turizm bakanlığı, roma, bizans dönemi, mozaik, tarihi eser, tarihi eser kaçakçılığı operasyonu, tarihi eser kaçakçılığı
Bin 500 yıllık Roma mozaiği Mardin’de bulundu: Kaçakçıların sakladığı eser gün yüzüne çıktı
Mardin’de toprağın iki metre altında, beton blokla gizlenmiş 1.500 yıllık Roma mozaiği ele geçirildi. Uzmanlar, yırtıcı hayvan ve av sahnesinin 'geç Roma’nın eşsiz sanat örneklerinden biri' olduğunu aktardı.
Mardin’in Derik ilçesinde kaçakçılara yönelik 'Anadolu Mirası' operasyonunda jandarma, bir evin bahçesinde betonla kapatılıp gizlenen dev bir mozaiği ortaya çıkardı. Şüpheli F.K.’nin kaçak yoldan satmaya hazırlandığı eserin yaklaşık 60 metrekare olduğu belirtildi. Eser koruma altına alınarak Mardin Müzesi’ne teslim edildi.
Yırtıcı hayvan ve av sahnesi
Mozaiğin üzerinde bir yırtıcı hayvanın, muhtemelen bir at ya da geyik ile mücadele ettiği sahne yer alıyor. Uzmanlar, bu tasvirlerin Roma döneminde güç ve yaşam mücadelesini sembolize ettiğini söylüyor. Mardin Müzesi uzmanları eser hakkında “Doğal renkler ve ince işçilik bölgedeki atölyelerin yüksek sanat seviyesini gösteriyor” dedi.
4.–6. yüzyıla tarihlenen mozaik, bölgede villa ya da hamam gibi seçkin bir yapıya ait olduğu düşünülüyor. Uzmanlara göre eser, Roma’dan Bizans’a geçiş sanatının önemli örnekleri arasında.
Jandarma, şüpheli hakkında işlem başlatıldığını duyurdu. Kültür ve Turizm Bakanlığı ise mozaiğin restore edilip sergileneceğini açıkladı. Uzmanlara göre buluntu, Mezopotamya’nın Roma dönemi sanat haritasına yeni bir halka ekliyor.