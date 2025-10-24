https://anlatilaninotesi.com.tr/20251024/bin-500-yillik-roma-mozaigi-mardinde-bulundu-kacakcilarin-sakladigi-eser-gun-yuzune-cikti-1100456864.html

Bin 500 yıllık Roma mozaiği Mardin’de bulundu: Kaçakçıların sakladığı eser gün yüzüne çıktı

Mardin’de toprağın iki metre altında, beton blokla gizlenmiş 1.500 yıllık Roma mozaiği ele geçirildi. Uzmanlar, yırtıcı hayvan ve av sahnesinin 'geç Roma’nın... 24.10.2025, Sputnik Türkiye

Mardin’in Derik ilçesinde kaçakçılara yönelik 'Anadolu Mirası' operasyonunda jandarma, bir evin bahçesinde betonla kapatılıp gizlenen dev bir mozaiği ortaya çıkardı. Şüpheli F.K.’nin kaçak yoldan satmaya hazırlandığı eserin yaklaşık 60 metrekare olduğu belirtildi. Eser koruma altına alınarak Mardin Müzesi’ne teslim edildi.Yırtıcı hayvan ve av sahnesi Mozaiğin üzerinde bir yırtıcı hayvanın, muhtemelen bir at ya da geyik ile mücadele ettiği sahne yer alıyor. Uzmanlar, bu tasvirlerin Roma döneminde güç ve yaşam mücadelesini sembolize ettiğini söylüyor. Mardin Müzesi uzmanları eser hakkında “Doğal renkler ve ince işçilik bölgedeki atölyelerin yüksek sanat seviyesini gösteriyor” dedi.4.–6. yüzyıla tarihlenen mozaik, bölgede villa ya da hamam gibi seçkin bir yapıya ait olduğu düşünülüyor. Uzmanlara göre eser, Roma’dan Bizans’a geçiş sanatının önemli örnekleri arasında.Kaçakçılığa darbe Jandarma, şüpheli hakkında işlem başlatıldığını duyurdu. Kültür ve Turizm Bakanlığı ise mozaiğin restore edilip sergileneceğini açıkladı. Uzmanlara göre buluntu, Mezopotamya’nın Roma dönemi sanat haritasına yeni bir halka ekliyor.

