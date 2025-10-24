Türkiye
Beşiktaşlılara kötü haber: Rafa Silva sakatlandı
Beşiktaşlılara kötü haber: Rafa Silva sakatlandı
Beşiktaş, Portekizli futbolcu Rafa Silva'da gecikmiş başlangıçlı kas ödemi tespit edildiğini duyurdu. 24.10.2025
Beşiktaş, Portekizli futbolcu Rafa Silva'nın sakatlığını duyurdu. Yapılan açıklamada her iki alt baldır adelesinde sertlik ve ağrı hisseden futbolcuda gecikmiş başlangıçlı kas ödemi tespit edildiği açıklandı. Futbolcu bugün antremana çıkmadı. Antremana çıkmadıBeşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın Trendyol Süper Lig'de TÜMOSAN Konyaspor'la oynadığı müsabakanın ardından her iki alt baldır adalesinde sertlik ve ağrı hisseden futbolcumuz Rafa Silva'nın sağlık ekibimizce yapılan değerlendirmesinde gecikmiş başlangıçlı kas ödemi tespit edilmiştir. Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda yer almayan Rafa Silva'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Beşiktaşlılara kötü haber: Rafa Silva sakatlandı

15:10 24.10.2025 (güncellendi: 15:18 24.10.2025)
© AA / Esra BilginBeşiktaş
Beşiktaş - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2025
© AA / Esra Bilgin
Beşiktaş, Portekizli futbolcu Rafa Silva'da gecikmiş başlangıçlı kas ödemi tespit edildiğini duyurdu.
Beşiktaş, Portekizli futbolcu Rafa Silva'nın sakatlığını duyurdu. Yapılan açıklamada her iki alt baldır adelesinde sertlik ve ağrı hisseden futbolcuda gecikmiş başlangıçlı kas ödemi tespit edildiği açıklandı. Futbolcu bugün antremana çıkmadı.

Antremana çıkmadı

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın Trendyol Süper Lig'de TÜMOSAN Konyaspor'la oynadığı müsabakanın ardından her iki alt baldır adalesinde sertlik ve ağrı hisseden futbolcumuz Rafa Silva'nın sağlık ekibimizce yapılan değerlendirmesinde gecikmiş başlangıçlı kas ödemi tespit edilmiştir. Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda yer almayan Rafa Silva'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
