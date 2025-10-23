https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/ilkay-gundogandan-kotu-haber-sakatligi-aciklandi-1100422131.html
İlkay Gündoğan'dan kötü haber: Sakatlığı açıklandı
İlkay Gündoğan'dan kötü haber: Sakatlığı açıklandı
Galatasaraylı futbolcu İlkay Gündoğan'ın sağ arka adalesinde orta düzeyde zorlama ve kanama tespit edildi. 23.10.2025, Sputnik Türkiye
UEFA Şampiyonlar Ligi’nin üçüncü haftasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ile karşılaşan ve sahasında 3-1'lik skorla 3 puana ulaşan olan Galatasaray, kritik mücadele öncesi sakatlık haberiyle sarsılmıştı. Sarı-kırmızılı kulüp, son antrenmanda ağrı hisseden İlkay Gündoğan’ın sakatlığını resmen açıkladı.İlkay Gündoğan sahalara ne zaman dönecek?Galatasaray’dan yapılan açıklamada, “UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü haftasındaki Bodo/Glimt maçı öncesi yapılan son antrenmanda ağrı hisseden futbolcumuz İlkay Gündoğan’ın yapılan MR tetkiklerinde sağ arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilmiştir” denildi. Sarı-kırmızılı ekip, tecrübeli futbolcunun tedavi sürecinin başladığını duyurdu. İlkay Gündoğan’ın sahalara dönüş süresi yapılacak yeni kontrollerin ardından netlik kazanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nin üçüncü haftasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ile karşılaşan ve sahasında 3-1'lik skorla 3 puana ulaşan olan Galatasaray, kritik mücadele öncesi sakatlık haberiyle sarsılmıştı. Sarı-kırmızılı kulüp, son antrenmanda ağrı hisseden İlkay Gündoğan’ın sakatlığını resmen açıkladı.
İlkay Gündoğan sahalara ne zaman dönecek?
Galatasaray’dan yapılan açıklamada, “UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü haftasındaki Bodo/Glimt maçı öncesi yapılan son antrenmanda ağrı hisseden futbolcumuz İlkay Gündoğan’ın yapılan MR tetkiklerinde sağ arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilmiştir” denildi. Sarı-kırmızılı ekip, tecrübeli futbolcunun tedavi sürecinin başladığını duyurdu. İlkay Gündoğan’ın sahalara dönüş süresi yapılacak yeni kontrollerin ardından netlik kazanacak.