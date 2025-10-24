Bavyera, Almanya’ya Ukrayna’dan genç erkek akışının sınırlandırılmasını talep etti

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251024/bavyera-almanyaya-ukraynadan-genc-erkek-akisinin-sinirlandirilmasini-talep-etti-1100435961.html
Bavyera Başbakanı ve Hristiyan-Sosyal Birlik (CSU) Başkanı Markus Söder, Ukrayna'dan gelen genç erkeklerin akışını sınırlamaları çağrısında bulundu. 24.10.2025
Bavyera Başbakanı ve Hristiyan-Sosyal Birlik (CSU) Başkanı Markus Söder, Avrupa Birliği ve Almanya hükümetine, Ukrayna’dan gelen genç erkeklerin akışını sınırlamaları ve daha önce yürürlükte olan çıkış yasağını yeniden uygulamaları çağrısında bulundu.Markus Söder yaptığı açıklamada, “Ukrayna’dan gelen genç erkeklerin ani ve hızlı artan akışını düzenlemeli ve önemli ölçüde azaltmalıyız. AB ve Berlin, Kiev üzerinde baskı kurarak gevşetilen çıkış kurallarının yeniden sıkılaştırılmasını sağlamalı. Daha fazla genç erkeğin kendi vatanlarını korumak yerine Almanya’ya gelmesi kimseye fayda sağlamaz” dedi.Haberde, Kiev yönetiminin Ağustos sonunda 18–22 yaş arası erkekler için çıkış yasağını kaldırmasının ardından, bu kategorideki Ukraynalıların Almanya’ya geliş sayısı haftalık yaklaşık 100’den bine yükseldiği bildirildi.Söder, çağrıya tabi olan Ukraynalılara verilen vatandaşlık yardımı (Bürgergeld) ödemelerinin durdurulmasını ve kabul konusunda net sınırlamalar getirilmesini talep etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251024/orban-avrupa-birligi-ukrayna-konusunda-yeni-adimlar-atmamali-1100435850.html
