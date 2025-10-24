Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251024/bavyera-almanyaya-ukraynadan-genc-erkek-akisinin-sinirlandirilmasini-talep-etti-1100435961.html
Bavyera, Almanya’ya Ukrayna’dan genç erkek akışının sınırlandırılmasını talep etti
Bavyera, Almanya’ya Ukrayna’dan genç erkek akışının sınırlandırılmasını talep etti
Sputnik Türkiye
Bavyera Başbakanı ve Hristiyan-Sosyal Birlik (CSU) Başkanı Markus Söder, Ukrayna’dan gelen genç erkeklerin akışını sınırlamaları çağrısında bulundu. 24.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-24T04:23+0300
2025-10-24T04:23+0300
dünya
avrupa
markus söder
almanya
ukrayna
kiev
avrupa birliği
hristiyan sosyal birlik partisi (csu)
ab
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/09/03/1048576693_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c1974b1aa19da4a3db895ffe3dd267f2.jpg
Bavyera Başbakanı ve Hristiyan-Sosyal Birlik (CSU) Başkanı Markus Söder, Avrupa Birliği ve Almanya hükümetine, Ukrayna’dan gelen genç erkeklerin akışını sınırlamaları ve daha önce yürürlükte olan çıkış yasağını yeniden uygulamaları çağrısında bulundu.Markus Söder yaptığı açıklamada, “Ukrayna’dan gelen genç erkeklerin ani ve hızlı artan akışını düzenlemeli ve önemli ölçüde azaltmalıyız. AB ve Berlin, Kiev üzerinde baskı kurarak gevşetilen çıkış kurallarının yeniden sıkılaştırılmasını sağlamalı. Daha fazla genç erkeğin kendi vatanlarını korumak yerine Almanya’ya gelmesi kimseye fayda sağlamaz” dedi.Haberde, Kiev yönetiminin Ağustos sonunda 18–22 yaş arası erkekler için çıkış yasağını kaldırmasının ardından, bu kategorideki Ukraynalıların Almanya’ya geliş sayısı haftalık yaklaşık 100’den bine yükseldiği bildirildi.Söder, çağrıya tabi olan Ukraynalılara verilen vatandaşlık yardımı (Bürgergeld) ödemelerinin durdurulmasını ve kabul konusunda net sınırlamalar getirilmesini talep etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251024/orban-avrupa-birligi-ukrayna-konusunda-yeni-adimlar-atmamali-1100435850.html
almanya
ukrayna
kiev
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/09/03/1048576693_213:0:1920:1280_1920x0_80_0_0_279c742e0dcbad6335a0b0d5e85a4bef.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
avrupa, markus söder, almanya, ukrayna, kiev, avrupa birliği, hristiyan sosyal birlik partisi (csu), ab
avrupa, markus söder, almanya, ukrayna, kiev, avrupa birliği, hristiyan sosyal birlik partisi (csu), ab

Bavyera, Almanya’ya Ukrayna’dan genç erkek akışının sınırlandırılmasını talep etti

04:23 24.10.2025
© Fotoğraf : PixabayDünyanın en güzel sarayları
Dünyanın en güzel sarayları - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2025
© Fotoğraf : Pixabay
Abone ol
Bavyera Başbakanı ve Hristiyan-Sosyal Birlik (CSU) Başkanı Markus Söder, Ukrayna’dan gelen genç erkeklerin akışını sınırlamaları çağrısında bulundu.
Bavyera Başbakanı ve Hristiyan-Sosyal Birlik (CSU) Başkanı Markus Söder, Avrupa Birliği ve Almanya hükümetine, Ukrayna’dan gelen genç erkeklerin akışını sınırlamaları ve daha önce yürürlükte olan çıkış yasağını yeniden uygulamaları çağrısında bulundu.
Markus Söder yaptığı açıklamada, “Ukrayna’dan gelen genç erkeklerin ani ve hızlı artan akışını düzenlemeli ve önemli ölçüde azaltmalıyız. AB ve Berlin, Kiev üzerinde baskı kurarak gevşetilen çıkış kurallarının yeniden sıkılaştırılmasını sağlamalı. Daha fazla genç erkeğin kendi vatanlarını korumak yerine Almanya’ya gelmesi kimseye fayda sağlamaz” dedi.
Haberde, Kiev yönetiminin Ağustos sonunda 18–22 yaş arası erkekler için çıkış yasağını kaldırmasının ardından, bu kategorideki Ukraynalıların Almanya’ya geliş sayısı haftalık yaklaşık 100’den bine yükseldiği bildirildi.
Söder, çağrıya tabi olan Ukraynalılara verilen vatandaşlık yardımı (Bürgergeld) ödemelerinin durdurulmasını ve kabul konusunda net sınırlamalar getirilmesini talep etti.
Viktor Orban - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2025
UKRAYNA KRİZİ
Orban: Avrupa Birliği, Ukrayna konusunda yeni adımlar atmamalı
04:11
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала