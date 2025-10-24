AFAD Başkanı Pehlivan'dan Foça'daki sağanakla ilgili açıklama: 70 yaşındaki bir amcamıza henüz ulaşamadık

"Özellikle bir vatandaşımızın şu anda bulunduğumuz Fevzi Çakmak Mahallesi, Bucak mevkisindeki Bucak Deresi'ne araçla birlikte kapılmış olduğu ihbarı gelmesine istinaden ilk andan itibaren öncelikle İzmir'de bulunan dalgıç ekiplerimiz arama kurtarma faaliyetlerine behemahal başladılar. Aracın sürüklendiği bilgisi alındığı andan itibaren olay yerine intikal etmek suretiyle araca ulaştılar. Maalesef 70 yaşında olduğunu tespit ettiğimiz vatandaşımıza, bir amcamıza henüz ulaşamadık. Bu anlamda çevre illerden de takviye ettiğimiz hem AFAD'ın hem emniyetin, jandarmanın ve sahil güvenliğin dalgıç ekipleri arama kurtarma çalışmalarını devam ettirdiler. Bu saat itibarıyla da kıyı araması dediğimiz yöntemle aramaları sürdürüyorlar. Ancak henüz vatandaşımıza ulaşamadık ama günün ağarmasıyla birlikte bu dere boyunca arama tarama çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdüreceğiz."