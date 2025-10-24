https://anlatilaninotesi.com.tr/20251024/afad-baskani-pehlivandan-focadaki-saganakla-ilgili-aciklama-70-yasindaki-bir-amcamiza-henuz-1100435198.html
AFAD Başkanı Pehlivan'dan Foça'daki sağanakla ilgili açıklama: 70 yaşındaki bir amcamıza henüz ulaşamadık
AFAD Başkanı Pehlivan'dan Foça'daki sağanakla ilgili açıklama: 70 yaşındaki bir amcamıza henüz ulaşamadık
İzmir'in Foça ilçesinde yaşanan sağanak sonrası son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunan AFAD Başkanı Pehlivan, selde kaybolan kişiyi arama kurtarma... 24.10.2025, Sputnik Türkiye
AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Foça'da etkili olan yağış sonrası bölgede incelemelerde bulundu.Pehlivan bölgedeki son duruma dair gazetecilere yaptığı açıklamada, öğle saatlerinde etkisini gösteren yağmurda yaklaşık 1.5 saat içinde metrekareye 144 kilogram, 12 saat ortalamasına göre ise metrekareye yaklaşık 155.4 kilogram yağış düştüğünü söyledi.112 Acil Çağrı Merkezi'ne 207 ihbar geldiğini belirten Pehlivan, bu ihbarlara, AFAD, Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri, emniyet, jandarma, belediye, itfaiye ve İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin müdahale ettiğini açıkladı.Pehlivan, toplamda 666 personelin görev yaptığını ve 277 aracın bu süreçte görev aldığını aktararak, sözlerine şöyle devam etti:
AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Foça'da etkili olan yağış sonrası bölgede incelemelerde bulundu.
Pehlivan bölgedeki son duruma dair gazetecilere yaptığı açıklamada, öğle saatlerinde etkisini gösteren yağmurda yaklaşık 1.5 saat içinde metrekareye 144 kilogram, 12 saat ortalamasına göre ise metrekareye yaklaşık 155.4 kilogram yağış düştüğünü söyledi.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne 207 ihbar geldiğini belirten Pehlivan, bu ihbarlara, AFAD, Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri, emniyet, jandarma, belediye, itfaiye ve İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin müdahale ettiğini açıkladı.
Pehlivan, toplamda 666 personelin görev yaptığını ve 277 aracın bu süreçte görev aldığını aktararak, sözlerine şöyle devam etti:
"Özellikle bir vatandaşımızın şu anda bulunduğumuz Fevzi Çakmak Mahallesi, Bucak mevkisindeki Bucak Deresi'ne araçla birlikte kapılmış olduğu ihbarı gelmesine istinaden ilk andan itibaren öncelikle İzmir'de bulunan dalgıç ekiplerimiz arama kurtarma faaliyetlerine behemahal başladılar. Aracın sürüklendiği bilgisi alındığı andan itibaren olay yerine intikal etmek suretiyle araca ulaştılar. Maalesef 70 yaşında olduğunu tespit ettiğimiz vatandaşımıza, bir amcamıza henüz ulaşamadık. Bu anlamda çevre illerden de takviye ettiğimiz hem AFAD'ın hem emniyetin, jandarmanın ve sahil güvenliğin dalgıç ekipleri arama kurtarma çalışmalarını devam ettirdiler. Bu saat itibarıyla da kıyı araması dediğimiz yöntemle aramaları sürdürüyorlar. Ancak henüz vatandaşımıza ulaşamadık ama günün ağarmasıyla birlikte bu dere boyunca arama tarama çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdüreceğiz."